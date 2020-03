Kuidas teha ettevõtte taustakontroll koostööpartneri otsingul

Enne äritehingu sõlmimist on alati mõistlik teostada ettevõtte taustakontroll. Iga eraisiku ja ettevõtte usaldusväärsust äriasjades näitab eelkõige maksekäitumine, aga mida tulevase koostööpartneri taustakontrollis veel tähele panna?

Ettevõtte taustakontrolli võiks alustada kodulehest

Korrektne ja tõsiseltvõetav koduleht, seal välja toodud referentsid ning töötajate nimed ja kontaktandmed tekitavad usaldust.

Praeguste koostööpartnerite tagasiside

Loomulikult on soovitav kasutada tuntud ja pikemat aega tegutsenud ettevõtete teenuseid, kuid sellele vaatamata tasub lugeda potentsiaalse partneri tausta nii kodulehel olevast tagasisidest kui ka muidugi küsida ausat arvamust senistelt koostööpartneritelt.

Ametlik maksehäireregister

Eesti suurim krediidiinfo andmebaas ja ametlik maksehäireregister e-krediidiinfo annab infot:

- kas ettevõttel on ikka olemas registrikood;

- millisel alal tal on tegevusluba;

- kui vana on firma;

- kes on sellega seotud isikud.

Oluline on üle vaadata, kas firma on tasunud riiklikke makse ning ega ettevõttel või sellega seotud isikutel ei ole võlgnevusi.

Taustainfo internetist

Andmeid tehingupoole ja tema esindajate kohta võib otsida lisaks maksehäireregistrile ka mitmetest artiklitest, internetifoorumitest, jõustunud kohtulahenditest või muudest avalikest andmebaasidest. Maksu- ja Tolliamet on koondanud oma lehele enimlevinud avaliku ja erasektori andmebaasid, mille abil saab kontrollida ja hinnata tehingupoole tausta ja maksekäitumist.

Tasuline taustainfo

Kui teil pole aega ega oskusi ise ettevõtte taustakontrolli teostada, on olemas ettevõtteid, kes pakuvad tasulist taustauuringuteenust nii Eesti kui ka välismaiste ettevõtete kohta.

Välismaa ettevõtete tausta kontrollimise võimalused

Esimesena tasub kindlasti võtta ühendust Euroopa Äriregistriga, kes vahendab ametlikku informatsiooni Euroopa ettevõtete taustauuringu kohta. Oluline on teada, et seal on andmete väljastamine tasuline.

Soome ettevõtteid ja ühendusi saab kontrollida nende ametlikust andmesüsteemist ning enamasti on igas riigis olemas oma erialaliidud või kvaliteedimärgid, mis annavad samuti teavet vastava valdkonna ettevõtete kohta.

Norra on loonud näiteks ühise tarnijate registri StartBANK, mille liikmete usaldusväärsust kontrollitakse pidevalt. StartBANKi kasutavad igapäevaselt oma töös ehitusettevõtete, haldusfirmade ja kinnisvarasektori ostuspetsialistid.