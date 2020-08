EASi meistriklass aitab kriisis ootele pandud tooted muutunud turule tuua

Sügisel alustab EASi ellu kutsutud praktiline ja unikaalne koolitusprogramm, mis aitab ettevõtetel turbulentsetel aegadel kasvada ja uusi tooteid või teenuseid turule tuua. Programmi saab kandideerida 20. septembrini.

Kriisis kasvamise meistriklass on uudse lähenemisega praktiline ja sisukas programm, mille käigus omandatakse teadmised toodete ja teenuste positsioneerimisest kuni turunduse automatiseerimiseni. Meistriklassi läbinud ettevõtetel valmib mentorite ja koolitajatega toel ning lõppklientide tagasiside põhjal tugev ja vettpidav tegevusplaan, millega teenus või toode edukalt turule tuua.

Programmi partneri ning strateegilise innovatsiooniagentuuri Quantitas asutaja Kaarel Oja sõnul alahinnatakse kriisides tekkinud võimalusi ning hirm ebaõnnestumise ees paneb paljud lootustandvad tooted ja teenused riiulile oma aega ootama. „Kriisid tekitavad palju määramatust aga avavad uksi julgetele, kes ei karda turbulentseid aegu raisku lasta, vaid soovivad jõuliselt kasvada. Uus meistriklass on mõeldud ettevõtjatele, kes kriisi möödumist oodates piduripedaali ei talla, vaid tahavad gaasi põhja vajutada ning edasi liikuda,“ selgitas Oja.

Kliendikeskne lähenemine

„Eurostati andmetel ebaõnnestub 40% lansseeritud toodetest ehk ka kogenud ettevõtjatel võib viiest uuest tootest kaks lõpetada väga kalli läbikukkunud projektina. Üks levinumaid ebaedu põhjuseid on, et ei vaadata tarbija deklareeritud vajaduste kõrval tema tegelikku käitumist. Või ei osata uute ootustega kohaneda.“

Praegune kriis on Oja sõnul näidanud, et käitumisharjumused võivad muutuda päeva pealt – isegi, kui kliendi probleem jääb alles. „Kui paljud on kriisi jooksul oma kliendi käest küsinud, mis murekohta ta ettevõtte toote või teenusega lahendab ning kas probleemi ja lahenduse vahel on veel üldse seos? Kas täna 250-kohalises kinosaalis filmi vaatamine klassifitseerub meelelahutuseks või pigem kas-keegi-kuskil-köhatab aktiivseks kuulamiseks? On lennureis jätkuvalt paar tundi kiirest töögraafikust või maskide, keeldude, käskude ja tabudega täidetud aeg, mille kolleegide ees pigem maha vaikime? Need on olulised küsimused mitte ainult neile, kelle filmirull ootab näitamist ja lennuliin väljakuulutamist, vaid ka ettevõtetele, kes sellele kliendile kommi, riideid, autosid, mobiilsidet või parketti müüvad,“ tõi Oja näiteks.

Seetõttu ongi kriisis kasvamise meistriklass välja töötatud maailma kaasaegseimatele äripraktikatele tuginedes. „Kasutame unikaalselt lähenemist, mis eristub varasemast. Toome koolitusprogrammi sisse võtmeteguri ehk lähtume reaalsest kliendist, kasutades disainimõtlemise (design thinking) printsiipe. See tähendab, et enne toote turule toomist osalevad protsessis ka selle potentsiaalsed kasutajad. Programmi jooksul tuleb kliendiga rääkida, tagasisidet küsida ja selle põhjal toode või teenus vettpidavaks arendada,“ kommenteeris Jana Kukk, üks meistriklassi võtmekoolitajaid.

Paindlik formaat ja mugav e-õppekeskkond

Kaarel Oja lisas, et teise unikaalse asjaoluna saavad osalejad programmi läbida nii silmast silma kohtumisi kui ka digitaalse distantsõpet kombineerides. „Oleme loonud spetsiaalse koolitusmaterjalidega e-õppekeskkonna, mille kaudu saab kiirelt tagasisidet küsida või koolitajate-mentoritega suhelda.“ Kui kontaktseminarides saavad osaleda 2-3-liikmelised tiimid, siis virtuaalne õppeplatvorm võimaldab kaasata ka ülejäänud meeskonda. „Näiteks saab teatud etappides liita protsessi turundus- või finantsjuhi. Ükski edukas toode ei sünni üldjuhul üksiküritajate käe läbi, vaid ikka tiimitööna. Seetõttu on rohkem kasu, kui programmis saavad osaleda vajalikud tiimiliikmed.“

Praktilised katsetused riskivabamalt

Ka programmi ellukutsuja, EASi tootearenduse ja disaini projektijuht Aigi Kukk nõustus, et meistriklass võimaldab katsetused riskivabamalt ja kiiremini ellu viia. „Saab uued teadmised ja õpitu kohe praktikasse rakendada, toodet testida ning ausat ja otse allikast tagasisidet küsida.“ Kukk lisas, et tuge ja nõu ei vaja ainult startup'id, vaid ka pikemalt tegutsenud ettevõtted. „Ootame kandidaate, kes on juba mõnda aega tiimina koos kasvanud ja kellel on välja kujunenud kindlad töörollid. See on hea võimalus oma koostööd veelgi tugevamaks muuta. Taotlusi saab esitada 20. septembrini. Seejärel viime kandidaatidega läbi intervjuud ja sobivaks osutunud ettevõtted alustavad oktoobris sisukat 8-nädalast meistriklassi,“ selgitas Kukk.

Nõuanded ja mentorlus tipptegijatelt

Osalejaid toetab kogu programmi jooksul rahvusvahelise kogemusega tippkoolitajatest ja mentoritest koosnev meeskond. Teiste hulgas aitavad ettevõtteid näiteks strateegilise disaini agentuuri Rethink kaasasutaja ja äridisainer Jana Kukk ning Prototroni tegevjuht Jana Budkovskaja. Lisaks jagavad kogemusi digiturundusagentuuri ePPC asutaja ning Baltikumi regiooni sertifitseeritud Google’i koolitaja ja mentor Karl Pae, Impact 8020 turundusagentuuri asutaja Kristjan Raude ja mitmed teised. Tutvu koolitusprogrammi ning mentorite ja koolitajatega siin: launch.quantitas.eu

Kandideeri programmi https://www.eas.ee/teenus/kriisis-kasvamise-meistriklass

Miks meistriklassis osaleda?

•neli praktilist töötuba (4 päeva),

•mentorlus valdkonna tippekspertidelt (12 h),

•praktilised suunised toote lansseerimisplaani loomiseks ja programmi edukal läbimisel valminud konkreetne tegevuskava,

•mugav e-õppekeskkond materjali paremaks omandamiseks ja tagasiside kiiremaks saamiseks.

Keda oodatakse kandideerima?

Juba turul tegutsevad ettevõtted, kellel on toimiv meeskond ja välja töötatud toode, mida ei ole veel turule toodud.