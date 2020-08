Europass aitab muuta end tööturul nähtavaks

Europass on 2005. aastast tegutsev üle-euroopaline tööle ning koolitustele kandideerimist toetav tugivõrgustik, mille tegevust koordineerib Eestis SA Kutsekoda. Selle aasta 1. juulist käivitas Euroopa Komisjon ka ühise veebiplatvormi, kus lisaks CV-le on võimalik mugavalt ja tasuta luua rahvusvaheline portfoolio, mille alusel koolitusele või tööle kandideerida.

Tänaseks 29 keeles tegutsev ning kandideerijale tasuta kasutamiseks mõeldud veebiplatvorm aitab luua keskkonnas isikliku portfoolio, kus lisaks CV-le on ühtlasi võimalik tööandjale esitleda ka vajalikke oskusi tõendavaid kandideerimisdokumente. Võrreldes varasemaga, mil Europass tähendas viie dokumendi komplekti: CV, õpirändetunnistus, kutsetunnistuse lisa, diplomi lisa ja keelepass, on nüüd võimalik oma oskustele ja saavutustele põhinevale CV-le lisada veebiplatvormil tunnistusi ja tõendusmaterjale ning sama keskkonna kaudu kandideerida õppima või tööle Eestis ja välismaal.“

Platvormi erisus võrreldes klassikaliste kandideerimisdokumentide loomisega on aga individuaalsuse rõhutamine – ja seda läbi konkreetse kandideerija tugevuste ja oskuste. Lisaks hakkab platvorm vastavalt kandideerija poolt sisestatud huvidele-tugevustele pakkuma talle välja sobivaid koolitusi ja tööpakkumisi.

Miks eelistada Europassi veebikeskkonda?

Nagu öeldud, on Europassi keskkond mõeldud inimesele, kes tahab koostada ja presenteerida oma elulookirjeldust uutmoodi, keskendudes mitte oma seniste töökohtade ning koolituste ülesloendamisele, vaid pigem kandideerija kompetentsile - oskustele ja kvalifikatsioonidele. Eraldi saab oskuste plokis välja tuua oma ametialaseid, sotsiaalseid, juhtimisalaseid oskusi, digipädevust ja keeleoskusi.

„Keskkond pakub võimalusi vastavalt kandideeritavale tööpakkumisele muuta oma CV just konkreetse tööandja jaoks atraktiivseks. Portfoolio loomine on lihtne ning abistamiseks on keskkonnas igal sammul juhised, mis selgitavad, millise info sisestamist ühte või teise lahtrisse eeldatakse. Valminud CV-d on võimalik aga hõlpsalt muuta igal ajahetkel, tuues esile soovitud info, peita mingisugust infot või tõsta lihtsalt CV-s plokke ümber. Erinevaid CV versioone saab tasuta hoiustada oma kontol pilveserveris või eksportida ja taaskasutada vastavalt vajadusele,“ selgitab Eesti Europassi Keskuse esindaja Georgi Skorobogatov siinkohal.

Läbi veebiplatvormi jõuavad kandideerijani Euroopa piires pakutavad töökuulutused ja koolitused. Ning mis veel peamine – kui olete oma portfoolio juba ühes keeles sisestanud, ei ole tarvidust seda enam teises keeles päris algusest täitma hakata, sest pool tõlketööd on tehtud keskkonna enda poolt.

Üle-euroopaline kandideerimine koduseinte vahelt

Kindlasti tekitab kandideerijates küsimusi, kas veebikeskkonda üles laetav info on ikka turvalistes kätes ning kas saan keskkonda usaldada niivõrd, et olen valmis sinna oma tunnistusi, dokumente ning muud kandideerimiseks vajalikku isiklikku materjali üles laadima.

Siinkohal selgitab Georgi Skorobogatov, et Europassi veebikeskkond asub Euroopa Liidu hallatavas serveris, mis tähendab ühtlasi seda, et kogu sisestatav info on turvalises keskkonnas ning andmete lekkimist kolmandatele osapooltele karta ei ole. EU Login kontot luues on aga loodud juurdepääs kõikidele Euroopa Liidu töö- ja koolitustega seotud teenustele. „Veebiplatvormi kaudu jõuavad kandideerijateni ühtlasi üle-euroopalised EURES tööpakkumised ning veebikeskkond on ühendatud õppekavade andmebaasidega,“ selgitab ta.

Ning kui senini on arvatud ekslikult, et Europass on mõeldud ainult noortele, kel veel puudulik töökogemus, siis selle arvamuse lükkab Georgi Skorobogatov kohe ümber. Tema sõnul on tegelikkus see, et ka töötaval kogenumal inimesel on tihtipeale keeruline välja tuua oma tugevaid külgi. „Meie igapäevatöö on tihtipeale selline, et hiljem analüüsides justkui ei oskagi välja tuua konkreetseid saavutusi. CVs loetletakse üles töökohad ja ametinimetused, aga tulevane tööandja ei teagi, mida on inimene korda saatnud. Europassi veebikeskkonda oma infot sisestades on aga hõlpsam eristada suuremaid ja väiksemaid kordaminekuid ning neid nõnda lihtsam ka tulevasele tööandjale presenteerida. Seega võib öelda, et keskkond on mõeldud igas vanuses ning erineva kogemusepagasiga kandideerijale,“ tõdeb Georgi Skorobogatov, lisades, et ka õppimissoovi korral saab õppima asumise dokumente koostada ning teatud Euroopa õppeasutustesse kandideerida Europassi veebikeskkonna kaudu.

Tänaseks on Europassi CV loonud üle 150 miljoni inimese ja uuel keskkonnal on juba umbes 300 000 registreeritud kasutajat.

Kel huvi, tasub kindlasti täpsemalt lugeda www.europass.eu ning lisainfot saab Eesti Europassi Keskusest www.europass.ee, mis asub SA Kutsekoda juures.