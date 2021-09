Elister OÜ paigaldatud pulbervärvimisliin viib FAVORi tootmise tipptasemele

Favori tootmise kaasajastamise projekti juhtisid Elister OÜst Indrek Elister ja Viktor Tšernikov Foto: Elister OÜ

Elister OÜ paigaldas lehtmetalli töötleva ettevõtte Favor uude tootmishoonesse kaasaegse ja automaatse pulbervärvimisliini, mis muudab tootmisprotsessi täisautomaatselt hallatavaks ning võimaldab tõsta ettevõtte tootlikust.

Favor on suurim õhukese lehtmetalli töötleja Eestis. Ettevõte on turul tegutsenud juba 30 aastat, kaasajastades ja laiendades pidevalt oma tootmistegevust. Üks märgilise tähtsusega arengusamm oli 2017. aastal Looväljal valminud tootmishoone, kuhu paigaldati 2020. aasta lõpus täisautomaatne pulbervärvimisliin. Sellele aitas kaasa tööstusettevõtetele kaasaegseid viimistluslahendusi pakkuv ettevõte Elister OÜ. Uus ja kaasaegne liin võimaldab viia ettevõtte värvitööd uuele tasemele ja oluliselt tõsta Favori tootmisvõimekust.

Varem tegi Favor pulbervärvimistöid eraldiseisvas tootmisüksuses ja pidi värvitavaid tooteid transportima mitme tehase vahel, mis tähendas ajakulu ja ka riski, et tooted võivad viga saada. Lisaks oli tehnoloogia juba vananenud ning ei rahuldanud enam ettevõtte vajadusi, kuna sooviti tootmisprotsessile läheneda läbimõeldumalt, et pakkuda veelgi kiiremat ja täpsemat tarnet.

„Favori tootmishoonesse paigaldatud uus täisautomaatne pulbervärvimisliin mahutab tooteid suurusega kuni 1600 x 500 x 3000 mm ja kaaluga kuni 200 kg,” avas lahenduse tehnilist tausta Elister OÜ projektijuht Indrek Ester. „Avaram tootmisliin võimaldab Favoril laiendada värvitavat tootevalikut ning teha töid, mis eelmisel liinil polnud võimalikud. Kuna töö on automatiseeritud ning detailid liiguvad 230meetrisel monokonveieril, siis saab ettevõte lubada klientidele varasemast vähemalt kolm korda lühemaid tähtaegu,” lisas Ester.

Uue pulbervärvimisliini oluline pluss on ka see, et ettevalmistus värvimistöödeks ehk rasvaerastus tehakse sama protsessi osana kui värviminegi.

„Detailide rasvaärastus tehakse gaasiküttel töötavas viie-etapilises pesutunnelis, tänu millele on tagatud põhjalik värvitööde ettevalmistus, mis omakorda kindlustab värvi suurepärase püsivuse. Kui hinnata tulemust vastavalt vedelvärvimise tasemetele, siis saavutab Favor värviliiniga tulemuse C4,” tõi Elister OÜ projektijuht esile.

Värvimisel on Favor läinud sama teed kui enamik Eesti automaat-pulbervärvijaid, valides Šveitsi tootja Gema kvaliteetse ja töökindla toodangu. „Kasutusele võetud Gema seadmetel on kaasaegseim pumpadega pulbrikeskus koos 12 värvipüstoliga. Värvimine toimub silindrilises plastkabiinis ja turvalisus on tagatud CO2-kustutussüsteemiga,” selgitas Elister OÜ projektijuht.

13 fotot Uus täisautomaatne pulbervärvimise liin ja soojustagastussüsteem Favor Loovälja tootmishoones

Favorile paigaldatud lahenduse juures tasub veel välja tuua, et kogu pulbervärvimisliini töö on hallatav ühtsest juhtimissüsteemist, mis võimaldab protsessi automaatselt ja väiksema arvu operaatorite abiga töös hoida.

„Kui üldjoones toimub tootmises komponentide doseerimine, pH ja konduktiivsuse kontroll manuaalselt, siis kaasaegses süsteemis toimub see automaatselt, tagades kvaliteedi, kiiruse ja materjali läbimõeldud kasutamise,” toob Ester esile tänapäevase seadme eelised.

„Favor vajas uude tootmishoonesse pulbervärvimisliini, mis on kaasaegne ja tagab klientide värvimistöödele parima kvaliteedi ja kiire tarne. Samal ajal on oluline optimeeritud tootmisviis, kus kulutatakse võimalikult vähe aega kõrvaltegevustele, nagu värvivahetus ja logistika erinevate tootmisetappide vahel,” selgitas Favori arendusjuht Marko Mänd. „Tänaseks on meil soovitud seade töös ning oleme tulemusega rahul, sest tegemist on Eesti mõistes väga kaasaegse ja mastaapse lahendusega, mis võimaldab meil pakkuda rahvusvahelisel tasemel teenust,” kirjeldas Mänd.

„Kogu protsess hanke algusest kuni liini üleandmiseni kulges samuti väga ladusalt ja professionaalselt,” toob Favori arendusjuht esile head koostööd Aabo-Ideali, Gema ja Elister OÜga.