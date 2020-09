Mida sisaldab üle maailma tööturul kõrgeima hinnangu saanud sotsiaalpakett?

Patients waiting in hall of clinic

Iga inimese suurim vara on tema tervis ja hooliva tööandja jaoks on samuti tema töötajate tervis ning töövõime väga olulised. Parimaks võimaluseks tõsta töötajate rahulolu, toetada nende töövõimet ja vähendada haiguspäevade arvu on töötajate ravikindlustus, mis on üle maailma tööturul kõrgeima hinnangu saanud sotsiaalpaketi osa.

„BTA on ravikindlustuse osas täna Baltikumi turuliider ning Eestis on BTA ravikindlustus juba 2900 inimesel. Ainuüksi 2020. aasta esimese kuue kuu jooksul on registreeritud 4000 kahjujuhtumit ja hüvitisi makstud enam kui 165 000 euro eest,“ ütleb BTA isikukindlustuse tootejuht Mihhail Prokopjev.

BTA ravikindlustus tagab kiirema ja kättesaadavama arstiabi ning katab tasuliste raviteenuste kulud. Üheks suureks boonuseks on eelisjärjekorras tasulise eriarsti teenus, kuhu saab saatekirjata. Samuti hüvitab kindlustus tasulise arsti kulud, mida haigekassa ei hüvita.

BTA töötaja ravikindlustuse hüvitatavad statsionaarsed teenused: • Statsionaarsel ravil viibimine • Arstide konsultatsioonid • Analüüsid • Uuringud • Operatsioonid

Üldjuhul valitakse BTA ravikindlustuse raames ambulatoorne ja statsionaarne ravi, vaktsineerimine ja hambaravi, lisaks töötajate tervisekontroll, psühholoogi, psühhoterapeudi, psühhiaatri, dermatoloogi jt. teenused. Töötajate ravikindlustuse kaitse saab kujundada iga tööandja nõudmistest ja võimalustest lähtuvalt, rakendades sealjuures erinevad omavastutuse lahendusi igale riskile. Riskide ja lisariskide valik on lai, mis tähendab, et ambulatoorsele ja haigla ravile saab lisada ka hambaravi või taastusravi, ravimite või optiliste toodete kompensatsiooni.

Kindlustuse lisaprogrammid: • Hambaravi • Profülaktiline tervisekontroll • Ambulatoorne taastusravi • Raseduse ja sünnitusega seotud tasulised teenused • Statsionaarne taastusravi • Ravimid • Optika

BTA on Eestis ravikindlustust pakkunud nüüdseks pisut üle kahe aasta ning statistika näitab, et kõige populaarsemad teenused, mida kasutatakse on hambaravi ja taastusravi. Kui kindlustuspaketis on valitud statsionaarsed teenused, kompenseerib BTA ka näiteks kurgumandlite või meniski operatsioonide kulud, samuti vaktsineerimisele tehtud kulutused. Kindlustus katab ka palatitasu ning katab ravimite ostul haigekassa poolt mittekompenseeritud osa.

„Väheoluline pole ka kahjude mugav ja kiire käsitlemine – 80% meie juhtumitest on käsitletud ühe tööpäeva jooksul,” selgitab Prokopjev. Klientide ootus teeninduse kiirusele ning kvaliteedile on olnud kasvav trend ning et pakkuda inimeste ootustele vastavaid tehnoloogilisi lahendusi, tuli BTA välja ravikindlustuse äpiga. Läbi nutirakenduse saab mõne klikiga täpse ülevaate ravikindlustuse kahjudest ning limiitidest olenemata ajast ja kohast. Hüvitist on võimalik taotleda vähem kui 21 sekundiga.

Tootejuht lisab, et tänasel keerulisel tööturul on ravikindlustus töötajatele tõsiseks motivaatoriks tööandja valikul. „Enam kui tuhande osalejaga Eesti töötajate motivatsiooniuuring kinnitab, et lojaalseim pole mitte kõrgemini tasustatud töötaja, vaid see, kes tunneb tööandja usaldust ja hoolivust. Täiendav ravikindlustus annab töötajale ligipääsu kiirele tasulisele arstiabile ning katab suurte raviarvete riski – see on inimestele päriselt oluline ja vajalik. Eestis on selline kindlustusliik küll suhteliselt uus, kuid tunda on selle populaarsuse ning inimeste teadlikkuse tõusu. Näiteks on Lätis täiendav ravikindlustus tõusnud viimastel aastatel suurimaks kindlustusliigiks.”

Prokopjev nendib, et klientide tagasiside põhjal on töötajate ravikulude kindlustamine parim, mida erisoodustusmaksuvaba 400 euro eest aastas saab. „See pole üksnes viis töötajatega kena olla, vaid ka investeering. Kiire arstiabi ja tasuta vaktsineerimised tähendavad ettevõtjale vähem haiguspäevi, mil töö jääb tegemata ja mille tööandja peab kinni maksma. Kuna riigi keskmise palgaga töötaja pidamine maksab tööandjale umbes sada eurot päevas, siis juba nelja tervisekontrolli, vaktsineerimiste ja kiire arstiabiga välditud haiguspäevaga on tööandja plussis.”

“Saan tuua hea näite meie ühest kliendist, kes pakkus oma töötajatele valikut vabatahtliku ravikindlustuse ja palgatõusu vahel. Umbkaudu 60 protsenti palgal olnud 200st inimesest valis palgatõusu asemel ravikindlustuse. Tegu on küll Eesti turul uue lahendusega ja paljud ei pruugi kasuaspekti veel mõista, ent need, kes teenuse tellinud, näevad, et tegu on väärt pakkumisega. Vabatahtliku ravikindlustusega loome muutust meie inimeste käitumises. Kui teistes riikides on teadaolevalt harjumus inimestel haiguseid ennetada, siis meil on tavapärane et ootame, kuni midagi juhtub, ning alles siis läheme arsti juurde. Kui inimestel on võimalus käia arsti juures kontrollis enne haiguse algust või end vaktsineerida, siis nad kindlasti eelistavad käituda ennetavalt,” räägib BTA tootejuht.