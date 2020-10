Üürigarantiiga investeerimiskorter Tartusse

Üürikinnisvara soetamisele on mõelnud paljud. Hirm üürnikega tegelemise ees ja rahade õigeaegselt mittelaekumise ees hoiab aga ka tagasi. Eriti, kui kinnisvara asub elukohast kaugemal.

Tartus, kus õpib enam kui 15 tuhat tudengit on nõudlus kvaliteetse üürikorteri järele pidev. Kuidas kindlustada õigeaegselt laekuv üürivoog? Ning kuidas muuta investeering Tartusse mugavalt passiivseks ka Tallinna investorile? Üürigarantiiga haldusteenus on üks lahendus.

Maine üüripindade kehvast kvaliteedist on saatnud Tartut aastakümneid. Noorte inimeste kasvavate ootuste tõttu on turule tulnud ka kaasaaegseid üürikortereid, kuid aeglases tempos. Nõudlus trendika üürikorteri järele uues majas ja heas asukohas on suur.

Käesoleva aasta lõpus valmib Tartu vanalinna serval kompaktsete korteritega DUO Loftid. Tartu sisukaimat maja arendab üürimajade loomisele spetsialiseerunud Scandium Kinnisvara. Lisaks väikekorteritele ja kahekorruselistele loftidele on hoones lisaväärtust pakkuvad ühisruumid ja investoritele mõeldud mugavuslahendused.

“Üürnikule võtmed kätte” lahendus

6 fotot

Uude majja korter ostes tuleb see sisustada, üles pildistada ja sobiv üürnik leida. DUOs saab selle kõik arendajalt sisse osta. Üürikorterisse investeering muutub mugavalt passiivseks. Korteriomanik ei pea muretsema sobiva diivani valiku, üürniku taustakontrolli või tema igapäevaste murede pärast.

Üürigarantii kaheks aastaks

Koroona tingimustes on lähitulevik ebakindel. Mugav ja turvaline elupaik on oluline küll igas olukorras, kuid üüriinvestori seisukohalt tasub end muutuvate tuulte eest kaitsta. Scandium pakub DUO Loftides kaheaastast üürigarantiid kui soetatakse korraga kaks või enam korterit. Üürigarantii tähendab, et arendaja võtab enda peale sobiva üürniku leidmise ja täituvuse tagamise. Investorile garanteeritakse perioodi vältel kokkulepitud tootlus. Kokkuvõtvalt saab investor osta arendajalt rahavooga möbleeritud korteri ning hakata riskivabalt igakuist üüritulu teenima. Kahe aasta möödudes saab haldusteenusega jätkata.

4 fotot

Üüripreemiumiga maja

DUO Loftid on enamat kui pelgalt kortermaja. Lisaks noorte seas populaarsetele loftidele, on siin rekordarv elanikele mõeledud lisaruume: 24/7 avatud tasuta jõusaal, kinosaal, üritusteruum, pesumasinaruum, päikeseterrass ja hubane kohvik. Tartu sisukaim maja saab olema üüriturul nõutud ja tänu majasisestele lisaruumidele võimaldab küsida kõrgemat üürihinda.

Lisaks saab passiivset investeeringut hindav investor majja kortereid soetada “kõik hinnas” printsiibil, kus korteri sisutamine ja hilisem üürihaldus teostatakse kogenud spetsialisti poolt.

Uuri lähemalt: www.duoloftid.ee/investorile või helista 58051107.