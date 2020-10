Garderoobitrendi võti peitub isikupäras

Kui te ei otsi pelgalt soodsa hinnaga liuguksi, vaid soovite moodsat ja läbimõeldud garderoobilahendust, mis on sobitatud teie vajadustega, siis on L-UKS just see, kelle toodetud garderoobisüsteemi eelistada.

Liugustega garderoob aitab ka ruumis korda pidada. Foto: L-UKS

Enam ei otsita pelgalt soodsa hinnaga toodet, vaid oma vajadustele vastavat lahendust, ütleb L-UKSe müügijuht Jaak Tomingas.

Trenditeadlik klient soovib unikaalset toodet, funktsionaalset ja läbimõeldud lahendust, kvaliteetset teenindust ning isiklikku lähenemist. “Üha enam kogub garderoobide ja liuguste trendide juures hoogu puidumustri ja ühevärviliste toonide kombineerimine, näiteks pannakse kokku tammespoon ja grafiithall melamiin. Kõige värskem uudistoode firma L-UKS valikus on struktuurne nn 3D-materjal,” märgib ta.

Uudse garderoobifurnituurina võiks välja tuua aga spetsiaalsed ehete, vööde ja lipsude sahtlid. Garderoobikappide uste trend on liikunud taas käänduste suunas, varem olid need väga populaarsed, aga vahepealsetel aastatel leidsid vähem kasutust. Samuti on võimalik tellida uuenduslikke hõlmikuksi, milleni väiksemad tootjad ei ole veel jõudnud.

Suletud ja avatud hõlmikustega garderoobikapp. Foto: L-UKS

Jaak Tomingas , L-UKSe müügijuht Kõige värskem ­uudistoode firma L-UKS valikus on struktuurne 3D-materjal. Üha enam kogub hoogu ka puidumustri ja ühevärviliste toonide kombineerimine.

Peale alumiiniumprofiilidest liuguste on valikus veel stiililt hoopis teistsugused tooted: puitraamidega liuguksed Paron ja Paron extra ning ilma raamita liuguksed Strictly. “Need kolm liuguksetüüpi on väga trendikad ja neid tellitakse üha sagedamini,” tõdeb Tomingas.

Sahtlid lisavad funktsionaalsust

Mööbliplaatidest riiulite ja seinte vahele paigutatud korvid on garderoobides küll väga levinud, kuid üha enam eelistatakse neid kombineerida sahtlite ja muu väljatõmmatava furnituuriga. Sahtlid on nägusad ja väga erineva väljanägemisega, need võivad olla lihtsa sileda esipaneeliga, käepidemega või ilma, raamiga või raamita, erinevatest materjalidest esipaneeliga jne. Sahtlite kasutamisel on oluline nende sujuv liikumine ja pehme sulgumine.

Soovi korral on võimalik aga kasutada nn push-open- ehk vajutamisel avanevaid sahtlisiine. Sahtlid annavad garderoobisüsteemile juurde funktsionaalsust ning muudavad need ka disainilt huvitavamaks. Eriti hästi sobivad nägusad sahtlid just avatud või avaramatesse garderoobidesse.

Ehetele spetsiaalsed kohad

Üha rohkem väärtustavad inimesed, et kõik vajalik oleks võimalik mugavalt ja süsteemselt garderoobi ära paigutada, näiteks jalatsid, ehted, kellad, viigipüksid jms. Nende hoiustamiseks mõeldud spetsiaalne garderoobi furnituur – kingakorvid, sahtlid, väljatõmmatavad riiulid, riidepuuliftid, kellade, vööde ja ehete sahtlid jms – on samuti pakkumisel. Lähiajal on firmas oodata uuendusi mööblile paigaldatavate käepidemete valikus.

Valgustuse integreerimine garderoobisüsteemi ja garderoobikapi sisse on kasvav trend. Valgusti võib olla paigaldatud kapi lae või riiulite sisse, riidepuutorusse või liuguste ülemist siini varjava iluliistu sisse. Lülituslahenduse saate tellida vastavalt soovile: kas valgustus süttib automaatselt liuguste avamisel, integreeritakse valgustid ruumi tavapärase elektrisüsteemiga ja ühendatakse seinalülitiga või kasutatakse juhtmevaba kaugjuhtimispulti. Kollektsiooni vahetatakse ja täiendatakse tihti.

Eraldi garderoobituba on iga korrastatud riideid armastava inimese unistus. Foto: L-UKS

Euroopa messide uustooted koju kätte

Euroopa sisustus- ja tehnoloogiamesside uuemad trenditooted ning tehnoloogiad on üsna ruttu saadaval ka L-UKSe sortimendis. Tooted valmistatakse kliendi vajadusi arvestades. Võib öelda, et firma ei tee kunagi kahte samasugust toodet.

Tomingase sõnul soovivad kliendid üha enam mugavust kogu teenindustsükli jooksul, mitte ainult mööbli kasutamisel. L-UKS ei paku pelgalt toodet, vaid lahendust kogu probleemile, siin tehakse kindlaks teie soovid ja vajadused ning pakutakse välja just teile sobiv lahendus.

Mõttest teostuseni kuue nädalaga

Püsikliendid, kes tulevad juba mitmendat korda, omavad väga selget ettekujutust, mida ja miks nad tahavad. Kui kliendil ei ole esialgset ettekujutust, mida ta täpselt tahab, on abiks salongi müügiinimene, kes oskab välja pakkuda võimalusi vastavalt kliendi vajadustele ning kellega koos leitakse sobivaim lahendus.

Lõplikult kooskõlastatud tellimuse esitamisest tellimuse valmimise ja paigalduseni jõutakse orienteeruvalt viie-kuue nädalaga, sõltuvalt näiteks hooajast ja kampaaniatest. Valikus on olemas ka veidi soodsamale hinnaklassile suunatud tooted, kuid just kallima ja luksuslikuma tootevaliku nõudlus on Tomingase sõnul viimastel aastatel tugevalt kasvanud.

Mis on L-UKS? L-UKS on keskendunud tootearendusele ja tootmisele, samas kui toodete müügiga tegelevad eritellimusmööbli müümisele spetsialiseerunud koostööpartnerid, kellega koos toimub ka pidev tootearendus. “Kui L-UKS on Eesti suurim liuguste ja garderoobisüsteemide tootja, siis meie suurim edasimüüja Liuglev Uks OÜ on jaemüüjana omal alal turuliider, müües rohkem kui 50% meie Eesti müügist. Tänu meie viiele suuremale edasimüüjale, kelleks on Liuglev Uks OÜ, Koduluks OÜ, Netiuks OÜ, Ananke OÜ ja Omagarderoob OÜ, on meie müük Eestis kasvanud igal aastal ja tänaseks ületanud 3 miljoni euro piiri.

Vaata rohkem l-uks.ee