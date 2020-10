TOP-5 nõuannet ettevõtte omanikule: andmeanalüüsist usaldusväärse veebini

Ettevõtte juht Artem Umanets Foto: RIA.com Marketplaces OÜ

Millele peab tähelepanu pöörama, et edukalt arendada ettevõtet ka pandeemia ja karantiini ajal? Kas tehisintellektile? Ärimudelitele? Suurandmetele ehk big data'le? Ettevõtja Artem Umanets tugineb Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces eduloole ning annab näpunäiteid ja nõuandeid neile ettevõtjatele, kes otsivad uusi võimalusi edukaks saamiseks.

Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces on välja töötanud kaks autode ja kinnisvara online-müügiplatvormi. Äritegevuseks valisid nad tohutult suure turu – Ukraina, kus elab 45 miljonit inimest. Esimese paari tegevusaastaga on automüügiportaal AUTO.RIA.com saavutanud mitte ainult juhtpositsiooni Ukrainas, vaid ka 5. koha maailma automüügiportaalide reitingus. Iga kuu külastavad veebiplatvormi kümned miljonid kasutajad. Teine on kinnisvara müügiportaal DOM.RIA.com, mis on teeninud tänu ¨kontrollitud kinnisvarale¨ ukrainlaste tunnustuse ja on pälvinud rahvusliku kaubamärgi tiitli.

Kuidas õnnestus edu saavutada?

"Tänu programmeerijate pidevale koolitamisele ja meie oma arenduskeskusele saame välja töötada uskumatuid lahendusi, mida rakendatakse meie projektides. Mõne aasta eest rakendasime kinnisvara 360° panoraampildistamist. See tähendab, et inimene saab oma kodust lahkumata vaadata huvipakkuva korteri või maja igasse nurka. Ja meie oma inspektorite armee kontrollib kinnisvara juriidilisi üksikasju. See muutus eriti oluliseks pandeemia ajal, et minimeerida sotsiaalseid kontakte", räägib Artem. "Samuti oleme teinud suuremahulist tööd meie automüügiportaalis AUTO.RIA.com, kus oleme rakendanud 16 erinevat kontrolliviisi, alates tehnilisest poolest kuni juriidiliste üksikasjadeni. Ja kui küsida ühelt ukrainlaselt, kust on veebis turvaline autot osta, siis nimetab ta meie platvormi".

Artem räägib, et programmeerijad töötavad pidevalt selle nimel, et autoostud oleksid turvalised.

"Oleme juurutanud portaalis AUTO.RIA.com tehisintellekti. Jah, see oli suur töö. Robot-inspektor, olles tuvastanud pildi või kirjelduse põhjal pettuse tunnused, blokeerib sellise pakkumise ja vastava müüja poole sekundiga. See on uskumatu, eks?", räägib Artem. "Tehisintellekt loeb autode numbrimärki ja kontrollib autot politsei- ja teiste riiklike registrite järgi. Juhul kui müüja on numbri peitnud, siis pakkumise juurde tuleb ka vastav hoiatusmärk klientide jaoks. Süsteem kontrollib autot ka VIN-koodi järgi ja kui esineb lahknevusi, siis seda näeb ka kuulutuses. Eelmisel aastal jooksul kontrollis tehisintellekt üle 2 miljoni sõiduki".

Tasub ka mainida, et ajavahemikul 2016-2019 on RIA.com Marketplaces OÜ kasvanud tempoga 59% aastas. Ja viimase kahe aasta jooksul on ettevõte tegevustulu kahekordistanud, 2,79 miljonist eurost 2018. aastal 6,57 miljoni euroni 2019. aastal. Aga nüüd nõuannete juurde.

TOP-5 nõuannet ettevõtjale Artem Umanetsilt

1. Muutuge kiiresti

Koroonaviiruse pandeemia tõttu eelistavad paljud inimesed osta kaupu ja tellida teenuseid veebist. Karantiini algusest on paljud ettevõtted viinud oma äri offline'ist veebi. Ja ainult tänu sellele on paljud ellu jäänud. Koroona on sundinud paljusid digitaliseerimise teele. Ja nüüd aitab digitaalne formaat kriisist välja tulla. Seega kui teie ettevõttel pole endiselt veebilehte, siis tehke see. Kui leht on olemas, aga ei ole kasutajasõbralik, siis tehke see korda. Rakendage uusi funktsioone. Mõelge loominguliselt. Arutage klientidega oma plusse ja miinuseid. Ja alati suhelge oma auditooriumiga.

2. Arendage uut ärimudelit

Turg muutub iga päev. Jah, me oleme aeglaselt kriisist väljumas. Kuid ei tasu ennustada, mis juhtub aasta pärast. Minge üle pikaajalistelt lahendustelt lühiajalistele. Looge uus strateegia. Koostage paindlik äriplaan. Püüdke äriprotsesse automatiseerida, et tulevikus kiiresti reageerida turuolukorra muutustele, kontrollida turunduskulusid ja saada soovitud tulemus.

3. Analüüsige andmeid

Turundusstrateegia huvides peate mõistma oma auditooriumi vajadusi ja soove. Seda infot saab CRM-i ja teiste süsteemide kaudu. Koguge andmeid. Analüüsige suurandmeid ehk big data't. Tehke koostööd klientidega läbipaistvalt. Jagage klientuur segmentideks. Tehke eripakkumisi just oma sihtgrupile. Selle tulemusena kindlasti suurendate tehingute arvu ja investeeringu tasuvust.

4. Minge mobiilikeskkonda

Andmeanalüüsi järgi kasutab 85% klientidest meie portaalide AUTO.RIA.com ja DOM.RIA.com külastamiseks nutitelefone. Seega kindlasti minge mobiilikeskkonda. Uurige tagasisidet oma veebilehe kohta. Mis on ebamugav? Kus on kõik super ja mida peab korda tegema?

5. Arendage usaldusväärset veebi

Meie loome ettevõttes RIA.com Marketplaces usaldusväärset ja turvalist veebikeskkonda, kasutades selleks tehisintellekti. Looge teie ka. Mõelge kuidas te saaksite oma kliente selle või teise riskifaktori eest kaitsta. Võltskosmeetika, puudustega toodete või mille eest iganes. Näidake ja rääkige oma sammudest, mida astute usaldusväärse interneti suunas. See on uus trend, mis saab hoogu juurde. Ja teie kliendid hakkavad teist rääkima.