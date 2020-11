Töötukassa uues Karjäärikeskuses saab majahaldur uksi avada ka distantsilt

Töötukassa haldusosakonna spetsialist Raivo Terras kiidab Valnes WebLock Online süsteemi tänu millele kulub tal töötajakaardi vormistamiseks oluliselt vähem aega. Foto: Kaarel Tigas

Tallinna bussijaama vahetus läheduses, Fahle kvartalis, alustas tegevust töötukassa Karjäärikeskus. Hoone läbipääsulahendus valiti riigihanke tulemusena lukufirmalt Valnes. Kohtume Töötukassa haldusosakonna spetsialisti, Raivo Terrasega, et uurida kuidas Valnes WebLock pilvepõhise lukustuslahendusega rahul ollakse.

Rännak läbi töötukassa Karjäärikeskuse pakub erinevaid emotsioone — ajalooline tööstushoone on ühendatud kaasaegse ja praktilise töökeskkonnaga. Põnev hoone peidab erilisi eksponaate ja atraktsioone, mis aitavad toime tulla muutustega tööturul. Avar aatrium, läbimõeldud sisekujundus, milles aimdub ka kunagi hoones tegutsenud tselluloosi- ja paberivabriku aegset hõngu. Meie kohtumine toimub endises tselluloosileotusvannis asuvas koosolekuteruumis. Algatuseks näitab Raivo Terras selle nurga taga asuvat vana pressi ja siis juhib tähelepanu kahhelplaatidele seinal.

Raivo Terrrase käes on virtuaalne kuldvõtmeke, mis avab Töötukassa erinevate kontorite uksi.

“Viimastel aastatel on Valnes võitnud mitmeid riigihankeid, seega saan päris paljude kontorite sissepääsu hallata oma arvutist või mobiiltelefonist,” räägib Terras ja näitab kinnituseks nutitelefoni ekraanilt, kuidas objektide uste ja uksekaartide haldamine käib. Kõik ühest kohast, sõltumata sellest, kus haldur parajasti asub, sest süsteem toimib läbi pilvelahenduse.

Ta toob näite, et uuele töötajale uksekaardi vormistamiseks kulub aega umbes viis minutit. 15 aastat haldusvaldkonnas töötanud Terras omab võrdlusmomenti ka lokaalsete lukustussüsteemidega. Pole harv, et uksekaarte on võimalik vormistada ainult ühes konkreetses arvutis, mis asub näiteks sama hoone keldris: “Kindlasti on see turvaline, kuid nõuab ka rohkem inimressurssi,” lisab ta. Samuti on sellisel juhul lahendatud kaartide saamine enamasti läbi halduri ja sellele teenust pakkuva turvafirma. Valnes WebLocki pilvelahenduse puhul tegeleb nii lukustuse füüsilise kui tarkvarapoole hoolduse ja arendamisega Valnes.

Valnes WebLock võimaldab uksi avada ja kasutajatega seonduvat kõikjalt hallata. Foto: Kaarel Tigas

Valnes WebLock’i eelisena toobki Terras välja just võimaluse uksi avada ja kasutajatega seonduvat kõikjalt hallata. Tema hinnangul võib küll pidada turvalisemaks konkreetses kontoris kohapeal sissepääsussüsteemi haldust, kuid arvestades kontorite arvu ei ole see praktiline. Jutt käib ju sadadest ustest — koosolekuruumid, privaatboksid, kabinetid ja kõik muu. Haldusele lisaks on uste avamine üle veebi mugav. Terras toob näite: “Kui näiteks IT-mehed lähevad Lihulasse või Räpinasse mõnda tööd teostama, lepime kokku, et nad helistavad mulle, kui kontori ukse taha jõuavad. Avan siis neile vajalikud uksed ilma kohalikke kaasamata.” Valnes WebLock süsteem võimaldaks ka personaalsete või ühekordsete koodidega uste avamist, kuid tööspetsiifikast tulenevalt Töötukassas seda võimalust ei kasutata ja uksi saab avada vaid isikustatud uksekaartide abil. Kaardiga ja distantsilt avamise võimalust ei kasutata Eesti Töötukassa ruumide välisustel, kuna need on avatavad ainult võtmega.

Kuna Töötukassa kõigis kontorites pole kasutusel ühtne lukustussüsteem, on Terras kokku puutunud teenusepakkujatega, kes ei paku mitte ise terviklikke lukustuslahendusi, vaid lahendusi, mis võimaldavad juhtida kõigi teiste teenusepakkujate süsteeme. See kõlab tema sõnul küll mugavalt, kuid arvestades, et igasugu elektroonika töös tuleb ette tõrkeid, tuleks põhimõtteliselt iga rikke korral kohale kutsuda mõlema teenusepakkuja tehnikud. Valnese puhul viimasel ajal tõrkeid tihti ette pole tulnud, eriti just peale seda kui hakati tihemini lukustussüsteemi tarkvara uuendama.

