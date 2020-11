Lagedel on lisaks disainile mitmeid olulisi funktsioone

Foto: Voller Kaubandus OÜ

Lagi ja laematerjal ei täienda vaid ruumi väljanägemist, vaid tähendab mürasummutust, jätkusuutlikkust ning terviklikku sünergiat kogu muu sisustusega. Õigesti planeeritud lahenduse puhul muudab lagi ruumi akustika mõnusaks ning lisab vajadusel näiteks tulepidavust. Lähemalt räägib Eesti ühe vanima ja suurimate kogemustega laematerjalide müüja Voller Kaubandus OÜ juht Andres Altpere.

Ideaalis on ripplagi ehitisega harmoneeruv tarind, mille vajadus ja eesmärgid määratletakse juba hoone projekteerimise lähteülesandes. Nagu ka seinte, põranda ja mööbli puhul on iga ruumi jaoks olemas sobilik lae materjal, mis oleneb ruumi kasutusotstarbest. Kaubanduskeskused, spordihooned, kontserdisaalid ja kontorid omavad täiesti erinevaid funktsioone lagedele. Toome näiteks mõned ripplae funktsioonid: ruumiakustika, müratõke, tuletõke, esinduslik disainelement, lihtsalt peitmaks laetaguseid kommunikatsioone või lühendamaks ehitusprotsessiaega kuivehituse viimistluslahendusena jne.

Akustikal peatudes on oluline juba ehitise planeerimisel arvestada kõikvõimalike müraallikaid (väline liiklusmüra, tehnilised seadmed, tegevused ruumides) ja tegeleda nende parema paiknemisega teineteise suhtes. Tähtis on ka vibratsiooni ja müra tekitavad seadmed võimalikult paikselt isoleerida, et ei peaks kanduvat müra mööda hoonet tagaajma. Seejärel saab kavandada vastavalt vajadusele mürapidavaid tarindeid (seinad, vahelaed). Kui ruumi mõjutavad välised tingimused on kaardistatud, siis alles saab tegeleda konkreetse ruumi akustikaga vastavalt selle ruumi kasutusotstarbele. Hästi lihtsustatult üteldes heli neelduvat pinda võiks olla ruumi laepinna jagu ja akustikaga võiks rahul olla kui rääkida on kerge ja kõnest arusaadavus täpne. Probleemne akustika tähendab tegelemist tagajärgedega, mis võib osutuda keeruliseks ja kalliks tegevuseks.

Kui lae funktsioonid on määratletud, siis tuleb see siduda interjööri esteetilise visiooniga ja leida terviklik ripplaesüsteem, mis on integreeritud vastavalt valguslahenduse, ventilatsiooni, kütte ja jahutusega ning muude tehniliste kommunikatsioonidega. Tihti tehakse lagede valikul otsuseid lae pinnakatteviimistluse järgi mitte laele seatud peamiste funktsioonide järgi ehk arvestada võiks, et lagi on alatajutav pind, mida me üldjuhul ei vaata detailselt või ei pane tähelegi.

28 aastat lagede ehitamise kogemust

Foto: Voller Kaubandus OÜ

Volleri ajalugu ulatub aastasse 1992, mil alustati ripplagede müügi ja paigaldusega. Aastate jooksul on tehtud koostööd enamiku Eesti ehitusettevõtjatega olulistel ja tuntud projektidel. Alates aastast 2003 tegutsetakse oma paigaldusmeeskonnaga ka Soomes võtmaks osa sealsest ehitusturust. Tänaseks on ettevõtmine jagunenud tegevuspõhiselt kaheks – Voller Kaubandus OÜ tegeleb lagede müügi ning Voller Sisustus OÜ paigaldusega.

„Meie eesmärgiks on pakkuda ripplagede terviklahendusi valdkonna tipptootjatelt. Rõhk on võimalikult laial ja eriilmelisel tootevalikul ning professionaalsel paigaldusteenusel. Fookus on pakkuda iga ruumi jaoks õiget lahendust,” selgitab Altpere. „Me ei ole end teadlikult sidunud ühegi tootjaga nii, et peaksime kedagi eelistama või sundima kliente ostma toodet, mis ei pruugi olla parim või mis ei taga süsteemseid ja terviklike lahendusi.”

Voller eristub teistest Eesti ja Soome laepakkujatest lisaks oma valikule ja kogemustele ka nii-öelda füüsilise olemasoluga. „Meie müügisalongis on võimalik tutvuda erinevate näidiste ja lahendustega. Meie ladu on väga heal tasemel, mis tähendab, et laos on pidevalt lai valik tooteid. Oleme sihipäraselt tegelenud parema tootevaliku tarnimisega, tagamaks klientidele optimaalseid ja terviklike lahendusi, mis ka kestavad. Korra paigaldatud lagi ei peaks tekitama kunagi kliendile peavalu!”

Foto: Tõnu Tunnel, Voller Kaubandus OÜ

Volleri puhul peavad kliendid suureks eeliseks ka seda, et pakutakse ka juba 28 aastat tagasi valikus olnud tooteid. Arvestades eeltoodut ja laia tarnijate võrku suudetakse pakkuda abi ka haldus- ja remondiettevõtetele, kes vajavad ripplgede remondiks või hoolduseks erinevate tootjate erinevaid tooteid. Liikumaks klientidele lähemale avati käesoleval aastal Voller kodulehel online-ladu, kus on võimalik näha laotoodete hetkeseisu.

Voller on selgelt oma ala parima kompetentsiga ostukeskus koos regiooni parima laoseisu ja tootevalikuga.

