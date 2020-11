Dipperfox´i kännupuur kiirendab pinnase puhastust või ehitamiseks ettevalmistust paarkümmend korda

Dipperfoxi kännupuurija võimaldab kändudest vabaneda ka linnakeskkonnas, ümbritsevat sillutist ja pinnast rikkumata. Foto: Dipperfox OÜ

Ekskavaatoritele lisaseadmeid tootev Pärnumaa ettevõte OÜ Dipperfox töötas aastaid väldanud arendustöö tulemusena välja tõhusa kännupuuri, mille olulisemad osad on patenteeritud.

OÜ Dipperfox juhataja Jaana Külm on rahul, et praeguseks on kaitstud Dipperfoxi kaubamärk ja disain nii Euroopa Liidus kui USAs. Patenti saab taotleda vaid tootele, mida veel ei müüda ja kuna patenditaotluste menetlemine võttis aega oma pool aastat, siis venis ka Dipperfoxi ametlik turule tulek.

„Analoogidest eristumegi peamiselt puurimise kiiruse ja efektiivsuse poolest, mis on saavutatud läbi dünaamilise käiguvahetuse, vahetatavate terade ja vahetatava otsakruvi poolest,” räägib Jaana Külm.

Tegemist on ekskavaatori noole otsa kinnitatava profitööriistaga, mille lõiketerad pannakse pöörlema käiguvahetiga varustatud hüdroajamiga ning mis seejärel kännu kuni sellest hargnevate juurteni piltlikult öeldes seibideks lõikab. Kändude purustamine on väga kiire ja ümbruskonda säästev – ühe 45 cm kõrguse kännu purustamiseks kulub keskeltläbi kakskümmend sekundit, seega ühes tunnis puuritakse ligi 180 kändu.

Kännust jäävad järele õhukesed liistakud, mille seade ühteaegu pinnasega segi pöörab ja sinna need jäävad, kõdunedes aastaga keskkonnaohutuks huumuseks.

Vajadus tingis arenduse

Kändudest on vajalik vabaneda metsamaa raadamise puhul. Näiteks kui raielangi alale on plaanis midagi ehitada, rajada elektriliinide hooldusala, millel tehnika saaks takistusteta liikuda. Samuti uute sõidu- ja kergliiklusteede rajamisel. Siiani kasutati selleks enamasti lihtsalt kändude väljajuurimist, mis on töö- ja ajamahukas ning mille tulemusel kogu ümbruskond üksjagu segamini paisati. Kuid Dipperfoxiga saab kännud purustada puhtalt, ümbruse pinnast kahjustamata. Nii on võimalik kändudest lahti saada kiirelt ja lihtsalt ka linnaruumis, parkides või alleedel.

Dipperfox teeb arenduskoostööd kahe ettevõttega – ühelt poolt OÜ Talvakas ekskavaatorifirma vajadusega ning teisalt OÜ PlasmaPro metallitöö oskusteabega. Sellest koostööst saigi alguse tänase kännupuuri idee, sest maaparandus- ja kaevetööde valdkonnas hakkas üha enam vaja minema efektiivset vahendit, millega puudest puhastatud alasid kännuvabaks saada.

Alustati aastal 2015 ning prooviti erinevaid lahendusi. Kõigepealt loodi 2017. aastal praeguse Dipperfox´i kännupuuriga võrreldes üsna robustne seade, et proovida, kas selline puuri idee üldse töötab. Aasta hiljem valmis järgmine prototüüp, mis töötas nii hästi, et seda sai juba ka müüa, aga millel oli veel mitmeid puudusi.

Näiteks tuli terade vahetamiseks lahti võtta terve korpus, mille külge terad kinnitusid ja seda oli operaatoril tööobjektil äärmiselt tülikas teha. Prototüübi edasiarendustes jõuti valmistooteni, mille terad on eraldi ja kiiresti vahetatavad.

Kännupuuri tööd reguleerib automaatne hüdrauliline käigukast, mis muudab töö tõhusamaks. 2020. aastal arendati välja rahvusvaheline kaubamärk ning loodi selle tootmiseks ja turustamiseks ärimudel, mille pinnalt nüüd on võimalik välja töötada juba uusi tooteseeriaid.

Võites aega teenid raha

RMK teeb palju uusi metsasihte ja taastab ka kunagisi niidualasid, Eesti Energia puhastab elektriliinide aluseid, Maanteeamet ehitab teid maanteekaitse aladega, ehitusettevõtted soovivad arenduste käigus vabaneda tülikatest kändudest linnakeskkonda kahjustamata. Need on vaid mõned valdkonnad, kus Dipperfox on parim abiline. Tänase aktuaalse teemana võiks käsitleda näiteks Rail Baltika rajamisel olevate infrastruktuuri trasside alla jäävate pinnase puhastamine kändudest. Dipperfoxi kasutades saavutatakse märkimisväärne kokkuhoid nii töötundides ning sellest tulenevalt ka materiaalsetes väärtustes. Lisaks ei saa unustada, et kasutades Dipperfoxi kännupuuri on võtmesõnaks keskkonnasäästlik tehnoloogia.

Vajalikku jõuõlga võimaldav noole kinnitus lubab Dipperfoxil puurida kändu ka nurga alt, mis võib vajalikuks osutuda suuremate või viltu kasvanud kändude puhul. Foto: Dipperfox OÜ

Olulise asjana peab mainima ka tänapäeval leviva metsa infektsioonide ja üraskite probleemi, millega võitlemisel kasutatakse kännupuurimise meetodit. Dipperfoxi kasutades on võimalik ka ära hoida juurepessu levikut, mis on juure- ja tüvemädanikku põhjustav seenhaigus.

Dipperfox on ideaalseks abimeheks maastikualadel, mis peavad olema sõidetavad ja masinatega niidetavad, sest seal pole probleemiks puujuured vaid allesjäänud kännud. Kuna kändude juurimine on ülimalt töömahukas, siis Dipperfox´i kännupuur on sellistel töödel parim turul olev seade.

Dipperfox on profitööriistana kasutusel keskmistel 12–30 tonni kaaluvatel ekskavaatoritel. Selle asemel, et kännud välja juurida aega ja kütust kulutades ning pinnast rikkudes, puurib Dipperfox kännu hetkega ja probleem on lahendatud. Lisaks jääb ära tülikas väljajuuritud kändude ära vedamise ja utiliseerimise protsess. Alati võib valida kändude kuivatamise ja puhastamise mooduse, kuid nende käitlemine on pikaajalina ja ressurssi mahukas. Kännupuur säilitab kännu ümbruses loodusliku maapinna ja on igas mõttes keskkonnasõbralik.

3 fotot Foto: Dipperfox OÜ

Töö teostaja põhiline mure on selle töö tegemiseks kuluv aeg, mis on oluline osa teenuse hinnast. Lihtne majanduslik rehkendus näitab, et mida kiiremini ja väiksema ajakuluga saab projekti tööd ära teha, seda rutem on võimalik siirduda ka uuele objektile. Sellega saavutame töid teostava ettevõtte selge konkurentsieelise turul. Tagasiside klientidelt on andnud meile kinnitust konkurentsieelise saavutamisest, eriti kiidetakse kiiret tööd ja asjaolu, et kännu purustamisel ei jää järgi tülikaid jääke ning maapinda pole vaja taastada või siluda. Lisaks saab uue ekskavaatori omanik pakkuda lisaväärtust konkurentsis läbi innovaatilise tööriista.

Tänu uuele tehnoloogiale aitab Dipperfox kasutajatel säästa aega ja raha. Dipperfox annab kändude juurimisega võrreldes 10–15 korda efektiivsema, rahas mõõdetava tulemuse.

Valmis maailma vallutama

Kännufreesist eristab puuri ennekõike terade pöörlemise kiirus. Kui freesimine võimaldab eemaldada kännu pealmise poole, kuni maapinnani, siis Dipperfox´i puuriga eemaldame ka kännu südamiku. Samuti on frees tundlik igasugustele takistustele, vastu kivi või mingit metalli sattudes võivad terad puruneda, pinnases töötamine nüristab terad kiirelt jne. Kännupuur töötab stoilise rahu ja visadusega ning selle kuluosad ei vaja tihedat vahetamist.

Enda inseneritarkuse baasil välja töötatud Dipperfox´i hüdroajamile ja dünaamilisele käiguvahetussüsteemile saadi Euroopa patent 14. oktoobril. Just õigeks ajaks, et Tartus peetud Eesti põllumajanduse aastanäitusel Dipperfoxi kännupuuri esitledes saadi täie kindlusega öelda, et seade on nõuetekohaselt registreeritud ja selle loomiseks kasutatud tööstusomand kaitstud ka rahvusvahelisel turul.

Suurs abi on olnud koostööst EAS erinevate meistriklasside ja meetmetega, mis on andunud tuult tiibadesse Dipperfox brändi ja toote turule toomisel.

Tänavu on Dipperfox pälvinud EASi Disaini meistriklassi peapreemia ja publiku auhinna. Lisaks oli kännupuur Eesti Disainiauhinna nominent Graafilise ja Digitaalse disaini kategoorias, jõudis Eesti ettevõtluse auhinna Aasta Uuendaja ja Aasta Disainirakendaja kategooriates TOP 10 sekka ning Pärnumaa Aasta toote kategoorias teisele kohale.