Tarmo Riit Management Consulting – kogemus, mis toob ettevõttele edu

Management Consulting juht Tarmo Riit

26 aastat B2B rahvusvahelise äriarenduse valdkonna kogemusi – see tähendab teadmist ja tundmist, mida üks ettevõte edukaks tegutsemiseks ning avatud ja ülevaatliku töö saavutamiseks vajab.

Nii nagu muutub aeg, muutub ka vajadus ettevõtte protsesside sisemise selguse ning välise turundustegevuse järele. Management Consulting juhi Tarmo Riiti kinnitusel on nende eesmärgiks olla kontsentreeritud protsesside ja operatsioonide terviklahenduste pakkumisele väikestele ja keskmistele ärilt-ärile müügiettevõtetele – täpsemalt öeldes aidata mõista, millist teenust ettevõte vajab, pakkuda välja terviklahendusi ning neid ka vajadusel ellu viia.

Oskus märgata ja edendada ettevõtte tegevust

TTÜ-s elektriinseneriks õppinuna on Tarmo Riit tööelu vältel tegutsenud nii kodumaisel kui välisturgudel – kinnitanud kanda 1990ndatel Soomes, liikunud Saksa ettevõtte tütarettevõtete juhtimise ajal 2001. aastal Venemaale Peterburgi ja Moskvasse ning puutunud kokku 2006. aastast lisaks Baltikumi turgude eest vastutajana nõustajana ka Valgevene, Ukraina, Kasahstani, Taga-Kaukaasia, Usbekistani ja India turgudega. See on ühtlasi kokku viinud erinevate turgude nüansside, kohalike ettevõtete ja juhtidega ning andnud kogemust, kuidas ettevõttes äriteenuste tegevusi omavahel tervikuks siduda ja läbi selle ettevõttele edu juurde lisada.

„Usutavasti on just inimlik intuitsioon, kontaktid, kellega elutee on kokku viinud ning teemad, millega tegelenud olen need, mis andnud vajaliku mitmekülgse kogemuse. Nõnda oli loogiline jätk, et ühel hetkel, täpsemalt 2018. aastal otsustasin, et aeg on küps oma konsultatsiooniettevõtte loomiseks,“ tõdeb Tarmo Riit täna.

Tema sõnul on ta Eestis märganud ettevõtete omanike poolt kahesugust lähenemist: kas siis direktorile seatakse ette konkreetne raamistik ja strateegia ning ta peab nendes raamides hakkama saama või siis on õnneks enam ka nii-öelda „käed vabad“ tegutsemisvabaduse andmist. Ta peab ettevõtete juhtimises oluliseks nii juhi rolli algatajana ja ühendava, loova vaimse liidrina kui ka meeskondade julgustatud osalust ettevõttele oluliste otsuste langetamisel.

„Täna oleme hetkes, kus Eesti ettevõtete seas konkurents kasvab, tihti märgatakse, et aja muutumise tõttu ei too varem toiminud strateegia enam edu ning tarvilik on hakata mõtlema sellele, kuidas edasi liikuda. Edukus rajaneb tahes-tahtmata kvaliteetsel teenusel ja toodetel, samas kipub ettevõtetes areng toppama jääma. Soovitan aeg-ajalt mõelda, miks ettevõte on loodud ning mida tahetakse saavutada. Selleks on tihtipeale vaja värsket pilku, et aduda, milliseid turunduskanaleid antud olukorda arvestades mõistlik kaasata oleks ja edasist tegevust planeerida. Ettevõtte strateegia paika panemine on tegelikult loominguline protsess ning siinkohal tulemegi meie omalt Management Consulting poolt appi,“ tõdeb Tarmo Riit.

Seda enam, et maailma avardudes on ka konkurents selles mõttes kasvanud – nõnda peame suutma laiemalt kui vaid kohalikku turgu arvestades mõelda. Näiteks e-kaubandus on miski, mis on lisandunud, üha olulisem ning millest ei saa enam üle ega ümber. Analoogseid tooteid ja teenuseid on võimalik mugavalt hankida erinevate riikide ettevõtetelt. Tasub mõelda täpsemalt sellele, mida peab potentsiaalne klient oluliseks? Eks ikka head hinda ja head kvaliteeti, kuid kuidas temani jõuda ja teda veenda? „Kvaliteet tootja või müüjana tähendab ühtlasi seda, et peame enda jaoks selgeks tegema, millist lisaväärtust kliendile läbi müügiprotsessi pakume: on see mugavus, logistika, inimesed, eriline aura või kohalik teenus – kliendile pühendumine ja see, kuidas turul püsida, on omavahel väga tihedalt seotud,“ tõdeb Tarmo Riit.

Ettevõtte sisemine protsesside selgus ja kuvand väljapoole

Milliseid probleeme on aga Tarmo Riit veel ettevõtetes märganud – milliseid soovitusi enim vajatakse? „Ühe aspektina olen märganud, et tihtipeale on ettevõttesiseste protsesside kirjeldamine puudulik. Müügi liikumine, pakkumise faas, tellimuste faas, dokumendihaldus, järelfaas – kõik see vajab täpsemat kirjeldamist ja osapooltele selgitamist. Samuti oleme märganud ametiülesannete lakoonilist kirjeldust – aitame lahti mõtestada, mida üks või teine amet endast kujutab vastavalt ettevõtte vajadustele ning milliseid tegevusi sisaldab. Vajakajäämiste korral kaotatakse klienditeeninduse kvaliteedis ning ettevõttesiseses töökultuuris.

Lisaks ajutise vastutuse võtmise teenus. See tähendab seda, et kui ettevõttes on näiteks mõnele juhipositsioonile vakants ning kuni uue inimese leidmiseni on tarvidus leida inimene, kes võtab ajutise vastutuse, siis tuleme appi. Näiteks on juhtum, kus juhtkond on sunnitud lahkuma ning töötajate seas valitseb segadus. Ajutise vastutuse võtmise teenus peaks siinkohal pakkuma töötajaskonnale kindlustunnet ning laskma seeläbi keskenduda olulisele.

Samuti vajab tihtipeale toetust turundustegevuste planeerimine. Tihti on keeruline ettevõtte pikaajalise sõnumi defineerimine ning ühtlasi turundustegevuste ja eelarve planeerimine. Sõnumi paika saamine, õigete edastuskanalite leidmine ning ühtlasi läbi selle lisaväärtuse üles leidmine on oluline, aga paraku näeme, et turunduseelarve on rasketel aegadel miskipärast esimene, mida kärpima asutakse. Ning mis puudutab veel turundusvaldkonda, siis välisturgudele oma tegevust suunates peab tundma edu saavutamiseks turgude eripärasid. Ka sellest ei tohi mööda vaadata,“ selgitab Tarmo Riit.

Mida vajab hetkel ettevõte, mida juhin?

Selliseid mõtteid on mõlgutanud vast iga juht teatud hetkel. Nagu Tarmo Riit kinnitab, on iga ettevõte ainulaadne ja sellest tuleb ka lähtuda strateegiale lähenedes.

„Kui Management Consulting poole pöördutakse, püüame esmalt selgeks teha, millise ettevõttega tegu on. Selgitada välja ettevõtte missiooni ja visiooni. Saada üheskoos selgeks, millest tuntakse puudust ning milliseid teenuseid vajatakse. Kui räägime turundustegevustest, siis esmalt analüüsime olemasolevat olukorda ning edastame turunduse analüüsi juhtkonnale. See tähendab 20-30lk turundusauditit ja parandusettepanekuid, mille järgselt valmib presentatsioon ning paneme paika soovi korral edasise turundusplaani. Turundusplaaniga kaasneb ühtlasi eelarve paika panemine. See tähendab kalenderplaani, rahade jaotumist ning vastutajaid. Lisaks koordineerimist, milliseid turundustegevusi plaanis teha on ja turundusagentuuriga suhtlemist.

Äriprotsesside poole pealt saame aga abiks olla olemasoleva ettevõtte struktuuri kirjelduse paikapanekul. See sisaldab endas äriprotsessi kirjeldust/diagrammi, samuti vajadusel töölepingu kirjeldust. Kel vaja hetkeolukorra analüüsiks auditialast abi, siis paneme koos auditiga paika, kuhu soovitakse olla teel ning millised eesmärgid, töökohtade kirjeldused, töötajate arv ning vastutusvaldkond on aasta pärast vajalik ja saavutatav. Ettepanekud ja lahenduste leidmine on olulised siinkohal.

Oleme veel märganud, et osades ettevõtetes ei koostata seniajani iga-aastaselt eelarvet. Eelarve kaudu on aga võimalik strateegiat juhtida ning tiimiga suhelda. Müügitiimile soovitame teha regulaarseid iganädalasi nõupidamisi – tegemist on hea juhtimisinstrumendiga. Inimesed peaksid tulema mugavustsoonist välja ning suhtlema omavahel,“ selgitab Tarmo Riit.

Lisaks ollakse valmis pakkuma vajadusel just konkreetsele ettevõttele sobivaid juhtimis- ja müügi- koolitusi, mis aitavad edasi viia, spetsiifilisemaks muuta ja arendada konkreetseid oskusi. Kindlasti tasub võtta Management Consultinguga ühendust, sest valdkond, milles tegutsetakse, on pidevas muutumises ning nõnda on ka ettevõttesisene arendus loomulik osa protsessist.

