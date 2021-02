IT-juht: tehisintellekti ja 5G lahendused hakkavad ettevõtete tegevust mõjutama

Foto: Dose Media on Unsplash

Eesti Talleksi IT-juhi Agu Karindi hinnangul peab ettevõtte IT-juht tänapäeval olema laia vaatega strateeg, kelle peamine eesmärk on äriarendus, mitte igapäevane seadmete hooldus.

Eesti Talleksi IT-juht Agu Karindi asus oma praegusele ametikohale peaaegu kaks aastat tagasi. Kuna Talleksi kontserni kuulub mitmeid erineva valdkonna ettevõtteid, siis pakub see IT-juhile ka parajalt väljakutseid. Tänane Eesti Talleks on aktiivne nii kinnisvaraarenduses kui automüügis, aga omab ka Castroli kvaliteetmäärdeainete ainuesindusõigust Baltikumis. Väga erinevad ärid, erinevad vajadused, erinevad infotehnoloogilised väljakutsed.

Kuna Talleksile juba kuulus City Motors ja mõned kuud enne Karindi tulekut oli ettevõte ostnud ka Fakto Auto, siis tuli koheselt hakata tegelema erinevate automüügitarkvarade liitmise ja kaasajastamisega, saamaks kogu autokaubandus ühisele hästitoimivale platvormile. See oli Karindi esimene suur projekt uues ettevõttes. “Kui tavaliselt on katseaeg neli kuud, siis sellises olukorras saad nelja kuuga alles aru, mis toimub,” meenutas Karindi muigega.

Ettevõtted 5G lahenduste ootel

Karindi hinnangul on kaasaegse IT-juhi peamine roll keskendumine äriarendusele ning heas IT-strateegis on ühendatud nii tugevad tehnilised teadmised kui laiem vaade ettevõtte tegevusvaldkonnale. “Kaasaegne IT-juht peab teadma palju ettevõtte tegevuse spetsiifikast ja oskama piisavalt suurandmeid lugeda ning tõlgendada,” rääkis Karindi. “Ta peab suutma erinevate andmete pealt välja pakkuda, milliseid uusi teenuseid klientidele ja ka oma töötajatele luua, kuidas ettevõtte tugevamaid külgi veelgi väärtuslikemateks muuta ja leida uusi konkurentsieeliseid.”

Karindi tõi ühe uue teenuse näitena autoäris pandeemia algul levima hakanud trendi, kus autohooldused hakkasid pakkuma kontaktivabu lahendusi. Näiteks sai autot hooldusesse tuues jätta võtmed pakiautomaati, võtta sealt asendusauto võtmed ja ilma ühegi inimesega suhtlemata jätkata igapäevatoiminguid. “Pakiautomaadi omamine on sellise teenuse loomisel üks pool, aga ka selle kasutamine peab olema võimalikult loogiline, lihtne ja mugav, et asi toimima hakkaks. Kes kiiremini reageerib taolistele äkilistele muutustele, on võitja,” rääkis Karindi.

Kindlasti hakkavad ühel hetkel ettevõtete tegevust mõjutama erinevad 5G lahendused. Talleksi puhul näiteks kinnisvarahalduses erinevate kaugloetavate mõõdikute kasutamise sagenemine lisaks juba tavapärastele elektri-, vee- ja muudele mõõdikutele. “Autoäris tulevad kindlasti sarnased lahendused nagu näiteks Citybee pakub, kus auto kasutamiseks pole enam võtit vaja. Nii saab tulevikus demoauto nutitelefoniga lahti teha ja käivitada ning pärast proovisõitu jätta auto lähimasse parklasse. Ja muud sellised mugavuslahendused, mis kindlasti annavad lõpuks ka aja- ning rahavõitu,” selgitas Karindi.

Karindi nentis, et 5G ja tehisintellekti teenuste kasutamisega on paraku see probleem, et paljude ettevõtete teadmised ei küündi veel sinnamaani. “See oleks võib-olla koht, kus suuremad teenusepakkujad saaksid aidata oma spetsialistide ja platvormidega. Väikesed ettevõtted ei pruugi muidu jõuda kiire innovatsiooniga kaasa minna,” ütles Karindi.

IT-haldus aina automatiseeritum

Karindi tõi välja, et traditsiooniline IT-juht on paljuski muutunud äriarendusjuhiks. “See on üldine ja aina kasvav trend, et ettevõtted ostavad lihtsama taseme IT-teenuseid väljast sisse.

Need, kes jäävad ainult serverite haldamise ja muu tavapärasemaga tegelema, jäävad ajale jalgu,” nentis ta, lisades, et ostes näiteks serveriteenuseid ja võrguühendusi Telialt ei pea ta oma aega haldustegevustele kulutama ning saab enam tähelepanu pöörata ettevõtte ärikriitilisematele strateegilisematele küsimustele.

“Kui kõik on ühelt teenusepakkujalt sisse ostetud, siis ei pea muretsema kastide omamise ja vajalike üksikkomponentide pärast, vaid tervik sisaldub sisseostetavas teenuses. Teenusepakkuja teab, kuidas seadmed töötavad, kuidas neid varundada ja kui midagi juhtub, siis kuidas ka kiiresti olukord lahendada,” rääkis Karindi, lisades, et kui ta tööle asus, siis võrguühendus oli ühelt ja tulemüür teiselt teenusepakkujalt. “Esimese asjana liitsin need teenused kokku, kuna muidu võib mõne võrguprobleemi lahendamine võtta päevi, kiirus aga on sellisel hetkel väga oluline.”

Tehnoloogia areng on kaasa toonud ka selle, et seadmete haldus muutub järjest automatiseeritumaks ega vaja enam nii palju inimtööjõudu. See on aina lihtsam töö, mida on ka järjest lihtsam ja turvalisem väljast sisse osta. “Kui sa selle ameti peal edasi ei arene, ei kasva strateegiliselt mõtlevaks uute lahenduste väljapakkujaks, siis tulebki ühel hetkel lahkuda,” nentis Karindi lõpetuseks, lisades, et kompetentse ja suurt pilti nägeva IT-juhi roll kaasaegses ettevõttes üha kasvab.