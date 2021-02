GrabCAD – teeb 3D printimise mugavaks

Foto: GrabCad OÜ

3D printimine on juba maailma muutnud ja GrabCADi insenerid aitavad seda veel lihtsamaks teha, et tehnoloogia oleks veelgi kättesaadavam.

Algselt inseneride CAD-i failide jagamise platvormina loodud GrabCADist on arenenud nutikas tarkvara-looja, kes teeb koostööd väikeettevõtetega arhitektuuribüroodest moedisaineriteni kui ka suurettevõtetega lennundusest, auto- ning kosmosetööstuseni.

GrabCADi inseneride juht Raivo Päts on eriti rahul unikaalse 3D mudelite tellimuste haldamise keskkonnaga. „Selle intuitiivse keskkonna abil korraldati Prantsusmaal näiteks koroonamaskide 3D printimiste tellimuste haldus,“ toob ta näite, kuidas tarkvara aitab vastavalt vajadusele tootmist korraldada. Tööle rakendati sadu printereid ja toodeti tuhandeid maske.

Edule aitas kaasa ka GrabCADi prindi ettevalmistus tarkvara, mis on ettevõtte põhitoode. „See ütleb printerile mis omadustega toode teha - tugevus, kvaliteet, materjali kulu, tekstuur,“ selgitab Päts.

GrabCADil on kontorid Eestis Tallinnas, Inglismaal Cambridge’s ja USAs Bostonis. Tallinna kontoris on juba ametis 17 talenti 9 riigist, nad on pärit üle ilma - Kolumbiast Jaapanini. GrabCADi on tiimi laiendamas – otsitakse laia profiiliga spetsialiste. Tarkvarainsenerid peavad tundma erinevaid keeli, tehnoloogiaid ning keskkondi, et toime tulla erinevates projektides ning valdkondades.

3D printimist saab kasutada väga loovalt, alates tootenäidiste printimisest lõpetades keeruliste meditsiiniliste protseduurite tarvis mulaažide loomiseni Foto: GrabCad OÜ

„3D printimine on põnev, luuakse käega katsutavat asja. Koostööd saab teha firmadega nagu Nike, Audi jne,“ räägib Päts ettevõttest kui tööandjast. Ta toob välja moodsa töökeskkonna, pilvepõhised lahendused. „Eriti meeldib mulle see, et midagi saab reaalselt ära teha, tiim on väike ja igal inseneril on reaalset mõju,“ lisab ta. Saab kirjutada tarkvara, kui testida, kuidas see toimib.

Testimiseks on Rotemanni kvartalis asuvas kontoris toatäis printereid. Nii plasttraati kasutavaid, kui ka valguskõvastuva materjaliga töötavad masinaid, mis prindivad mitmevärviliselt.

Pätsi sõnul on eesmärk tarkvara pilvepõhiseks muuta. “Hetkel on näiteks prindi ettevalmistustarkvara nn desktopil,“ möönis ta. Pilvelahendus aitaks näiteks printeritootjatel oma seadmetel lihtsamalt GrabCADi tarkvara kasutusele võtta ja kolmandatel osapooltel oma teenuseid luua. „Näiteks võiks HP ka võtta kasutusele meie tarkvara. Pikem visioon on olla nagu Apple, kes loob keskkonna aga millele igaüks saab oma rakendusi luua,“ selgitab Päts.

Ettevõtte kontorijuht Liis Sinisaar-Flacki toob välja, et 3D printimist saab kasutada väga loovalt, alates tootenäidiste printimisest lõpetades sellega, et USAs kirurgid prindivad välja patsientide kasvajate mulaaže, et harjutada nii kasvajate eemaldamist.

Päts näeb massilist isikupärastamise võimalusi: „Tulevikus on igaühel võimalus tellida oma kujunduse, muudatustega tooteid - isikupärastatud prilliraamid, auto iludetailid, oma kujundusega furnituurid jne. Muudetud detailid prinditakse vastavalt kliendi tellimusele lisades nii tootmisse paindlikkust," fantaseerib ta. Juba praegu on GrabCADi keskkonnast (grabcad.com) või Stratasys tütarfirma MakerBoti Thingiverse (www.thingiverse.com) veebis võimalik alla laadida tuhandeid 3D printimise faile, et ise endale kastekannu otsikuid või istuva Bernie kujusid printida. „Mida parem tarkvara seda lihtsam on 3D printida,“ lisab Päts.

9 fotot