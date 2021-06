Kvaliteetne mööbel kestab aastakümneid

Tehnilisse ja ergonoomilisse mööblisse tasub panustada, sest kvaliteetne mööbel kestab aastakümneid. Modulaarne lahendus lubab kokku panna täpselt sellise töökoha, nagu sul vaja. Ära unusta ka valgustust, sest see on mööbli juures justkui täpp i-l.

Küsimustele vastas Elbest Kaubandus OÜ Tarvo Puusepp

Kellele on mõeldud tehniline mööbel?

Tehnilise mööbli all peetakse silmas peamiselt tööstusettevõtete erinevatele vajadustele vastavat mööblit – töölauad ja -toolid, laomööbel nagu riiulisüsteemid, laokarbid, erineva otstarbega kärud, metallkapid jms. Siia kategooriasse läheb nii peenmehhaanika kui remonditöökoda, samuti elekroonikatööstus oma spetsiifiliste ESD-nõuetega – iga elektroonikatööstuses kasutatav mööbliese, tööriist, seadeldis ja isegi töötaja riietus on valmistatud staatilist elektrit ühtlaselt eemaldavast materjalist. Seetõttu nn tavamööbel elektroonikatööstuses kasutamiseks ei sobi. Metallitööstusettevõtetes on kasutusel raske seeria töölauad kandevõimega kuni 750kg. Sinna juurde kuuluvad ka mobiilsed töökohad töövahendite mugavaks paigutuseks kasutades riputuskonksudega varustatud perfoseinu, sahtlikappe või kärusid.

Kuidas erineb tehniline mööbel tavamööblist?

Tehniline mööbel on reeglina valmistatud metallist, konkreetsemalt nelikant-terastorust või alumiiniumprofiilist ja on moodulitena jätkatav ja varieeritav. Moodulehitus võimaldab kiirelt ja paindlikult muuta mööbli paigutust vastavalt muutuvatele oludele või töötajast või tööst tulenevale spetsiifikale. Töökoha paigutust ja ka sihtotstarvet on lihtne muuta lisades või eemaldades mooduleid. Samuti annab laia varieeruvuse tehnilise mööbli põhitoodete juurde pakutav lisavarustus – nt valgustid, prügisorteerimise abivahendid, säilituskarbid, sahtlisorteerijad jne.

Millised on olulised parameetrid, mida peaks kindlasti vaatama tehnilise mööbli valikul?

Kvaliteet! Tehniline mööbel peab lisaks eelnevalt mainitud modulaarsusele olema vastupidav ja kvaliteetne. Meie ettevõte on müünud Trestoni tehnilist mööblit üle 20 aasta. Oma klientide juures näeme töölaudu ja muud tehnilist mööblit, mis on kasutusel olnud vähemalt sama kaua kui mitte kauem. Meie põhitarnija Treston on oma kõige populaarsemat TP-töölauaseeriat tootnud suuremate muutusteta alates 1976. aastast. Just tänu kõrgele kvaliteedile ning modulaarususele on Trestoni tehniline mööbel kasutusel kümneid aastaid.

Vaatan hinnakirjast, et tehniline mööbel on suhteliselt kallis. Miks? Mis konkreetselt teeb selle kalliks?

Nii nagu iga teise tootegrupiga on ka tehnilist mööblit turul väga laias hinnaskaalas. Odavama otsa Aasia toodang võib küll esmapilgul tunduda soodsa lahendusena kui paratamatult jõutakse siin äratundmisele, et odava hinna eest ei saa kvaliteetset ja aastakümneid kestvat toodet.

Oma ettevõttesse tehnilist mööblit valides oleks mõistlik konsulteerida müüjaga või süveneda näiteks töölaua kasutusotstarbesse. Kõige lihtsama konstruktsiooniga töölaua hinda ei saa nimetada kalliks kui arvesse võtta, et investeering tehakse pikkadeks aastateks. Kindlasti tuleks meeles pidada, et tehnilise mööbli hankimisel ei investeerida vaid „metalli” vaid ka näiteks töötajate tööergonoomikasse, töökoha organiseeritusse, töötaja rahulolusse.

Töölaudu leidub väga laias valikus alates kõige tavalisematest terastoruraamiga töölaudadest kuni elektriliselt reguleeritavate või kallutatava töötasapinnaga laudadeni. Täisvarustusega töölauda võiks nimetata isegi tööjaamaks, mis on muudetav vastavalt töötaja individuaalsetele vajadustele ning töö spetsiifikast tulenevatele nõudmistele.

Milliseid tehnilise mööbli kaubamärke pakute?

Kõige pikemaajalisem koostöö on meil Soome tööstusmööblitootjaga Treston, kes on omal alal turuliider Skandinaavias ja Euroopas. 2011. aastal ühinesid kaks Soome suurimat tehnilise mööbli tootjat GWS (hilisem Sovella) ning Treston, muutudes nii Euroopa juhtivaks tehnilise vööbli valmistajaks. Alternatiivina pakume ka Rootsi tootjate WFI ja Intra toodangut.

Miks olete valinud just nende toodete edasimüümise?

Mainitud kaubamärgid oleme oma tooteportfelli valinud just nimelt nende tootekvaliteeti silmas pidades. Trestoni tootmisprotsessid vastavad ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi standardite nõuetele. Samuti paneb Treston suurt rõhku tootearendusele tehes koostööd lõppklientidega, nii sünnivad uued tooted ka spetsiifilistele tööstuslikele vajadustele. Tulevik on robotite päralt, ka tehniline mööbel areneb seda silmas pidades. Meie viimase aja üks huvitavamaid projekte oli robotite poolt transporditavate kärude väljatöötamine ühele Eesti ettevõttele.

Kellele on Trestoni mööbel suunatud?

Lõviosa Trestoni tehnilisest mööblist on ESD-mööbel, mis mõeldud spetsiaalselt elektroonikatööstusele. Eesti elektroonikatööstuse lipulaev on muidugi Ericcson kuid samas valdkonnas tegutseb mitmeid kümneid laiemale avalikkusele mitte nii teada-tuntud elektroonikatööstusettevõtteid. Tähekombinatsioon ESD (ingl k electrostatic discharge) kätkeb endas väga spetsiifilisi nõudeid kogu töökeskkonnale, kus vähegi kokkupuudet elektroonikaga. Iga elektroonikatööstuses kasutatav mööbliese, tööriist või masin peab vastama ESD-nõuetele st. peab olema valmistatud staatilist elektrit ühtlaselt eemaldavast materjalist, kaetud elektrit ühtlaselt mahalaadiva värvkattega jne.

Muidugi leidub Trestoni tootevalikus tehnilist mööblit ka klassikalisele mehaanikatööstusettevõttele. Suure kandevõime ja terasest töötasapinnaga töölauad on möödapääsmatu valik mehaanikatöökojas olgu siis tegevusalaks autoremont või mehhatroonika.

3d.treston.com lehel on väga põnev 3D konfiguraator, millel saab väga erinevaid laudu kokku panna. Kas aitate kliendil leida just talle sobiva?

Kliendi jaoks parima valiku ja ettevõtte vajadustele vastava lahenduse – täislahenduse koostame tasuta. Pakume nii konsultatsiooni, külastame ja mõõdistame sisustamist vajavad ruumid ning pakume välja parima ning sobivaima lahenduse.

Väga lihtsaks on tehtud väiksemale vajadusele töölaua valik. Endale sobiva töölauakombinatsiooni saab igaüks koostada 3D-konfiguraatori abil meie veebilehel. Tarkvara näitab lihtsalt ära kõik töölaudade kasutamise viisid ja võimalused ning pakub välja tööd lihtsustava lisavarustuse töökohale. Vastavalt kliendi poolt konfiguraatoris koostatud joonistele esitame hinnapakkumise ning kontrollime, et kõik osad omavahel kokku sobiksid.

Millised on kõige populaarsemad lahendused?

TP-seeria töölaud on kahtlemata kõige populaarsem. See on lihtne ja soodne, samas mitmekülgse lisavarustusega nelikant-terastorust lamineeritud töötasapinnaga lauaseeria. Lisa- ja nurgalaudade abil on lihtne ära kasutada ka näiteks ruumi nurgad. TP-laudade kasutusotstarbed on piiramatud.

Väga populaarsed on ka Trestoni tehnilise mööbliga kombineeritavad säilitussüsteemid – sorteerijad. Need on pisikeste sahtlikestega riiulid näiteks kruvide või muu väikekauba sorteerimiseks ja säilitamiseks. Riiuleid saab omakorda moodulitena kombineerida ruumisäästlikeks pöörlevateks karusellideks või ratastel stendideks.

Millised on kõige värskemad lahendused?

Värskeim tooteseeria Trestoni tootevalikus on uus elektriliselt reguleeritav lauaseeria TED. Vaikse ja kiire mootoriga varustatud laua kõrgust saab reguleerida vahemikus 630 - 1270 mm (vahemik 640 mm), reguleerimiskiirus 22 mm sekundis – s.t paari hetkega on võimalik tööasend muuta istuvast seisvaks. TED-seeria lauad sobivad ideaalselt R&D töö iseloomuga või tööstuslikku kontorisse planeerimisülesanneteks või meeskonnatöölauaks. Lauaga ühildub kõik Trestoni moodulsüsteemi mööbli lisavarustus.

Kui palju ettevõtted on nõus tehnilisse mööblisse panustama või pigem leiavad muid lahendusi?

Paistab nii, et aina enam ettevõtteid jõuavad äratundmisele, et kvaliteetne, kaasaegne ja modulaarne tööstusmööbel on pikaealine, vastavalt vajadusele sobitatav ja aitab luua töötajale ergonoomilise töökoha. Viimaste aastate tendents on pigem just kvaliteetse mööbli hankimise suunas kuigi eks ikka leidub ka neid ettevõtteid, kes valivad sisustust kõige soodsama hinna alusel.

Kui teadlikult osatakse ergonoomilisi lahendusi küsida?

Ergonoomilisus on meie toodete puhul reeglina vaikeväärtus. Tööergonoomika on Trestoni üks peamisi sihte, mille baasil luuakse uusi tooteid. Kõik peab olema käe-jala juures, tööasend peab olema loomulik, et selg ei väsiks laua taga istudes, laua kõrgus peab olema lihtsalt reguleeritav töötaja vajadustele vastavaks. Lõppkokkuvõttes on ju ergonoomika see, mis loob töötajale hea, mugava töökeskkonna, tõstes tööviljakust ja muutes töökeskkonna inimlikuks – inimese töökeskkonnaks.

Millised on suurimad lüngad tellijate teadmistes?

Peame oma kliente harima selles suunas, et töölaud pole lihtsalt töölaud. Tuleks vaadata asjale tervikliku pilguga – töökoht koosneb lisaks toolile ja lauale veel mitmetest, mitmetest abivahenditest, mis lihtsustavad tööd ja säästavad aega. Murekoht on kindlasti ka töökohtade valgustus. Tihti jäetakse see osa tähelepanuta või lõppeb siit maalt töökoha loomiseks eraldatud rahasumma. Meie tootevalikus on palju töökohavalgusteid ja laualampe. Leidub nii lihtsaid kohtvalgusteid kui ka näiteks äpi või puldiga nutivalgusteid, mille valgustemperatuuri ja – tugevust saab timmida vastavalt vajadusele.