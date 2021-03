Saab RBS15 – sobivaim laevatõrjerakett Eesti kaitseväele

Foto: SAAB AB

Saab on valmis pakkuma Eesti mereväele laevavastast raketti RBS15 Mk3. See on arendatud Läänemere tingimustele, pakkudes suurt laskeulatust, võimsat lõhkepead ja vastupidavust erinevatele ilmastikuoludele. Teiste sõnadega, see on ideaalne laevatõrjerakett Eesti mereväe jaoks.

Paljud mereväed üle maailma hindavad praegu ümber oma vajadust ja võimekust, kuidas seista võimaliku konflikti korral vastu tehniliselt kõrgelt arenenud vaenlastele. Nii suureneb nende tarvidus ründe- ja kaitserakettide järele, mis võimaldavad keerulises keskkonnas edukalt opereerida, missiooni eesmärke saavutada ning seeläbi oma strateegilist positsiooni säilitada.

Vastupidav ja autonoomne RBS15 Mk3 on loodud kasutamiseks iga ilmaga, olgu päev või öö, vihmane või päikesepaisteline – RBS15 Mk3 on alati valmis. Suure laskeulatusega rakett suudab opereerida väga keerulistest keskkondades ka kõige targema vaenlase vastu. See sobib ideaalselt karmi kliimasse, alates jäisest Arktikast ning lõpetades kuuma ja niiske ekvaatoriga.

Arendatud ja valmis Läänemere jaoks

RBS15 töötati algselt välja Rootsi relvajõudude jaoks. Rootsi saarestik Läänemeres on maailma suurim, olles oma kümnete tuhandete saarte ja skääridega ühel ajal nii kaunis kui ka aukartustäratav. Kuid sõjalisest vaatepunktist on tegemist äärmiselt karmi ja nõudliku keskkonnaga. Kitsad veeteed ja tihedalt paiknevad saared muudavad aluste liikumise ja opereerimise keeruliseks. Kuna ülitihe saarestik pakub varju nii omade kui ka vaenlaste alustele, tuleb kasutada vastupidavaid, paindlike ja intelligentseid raketisüsteeme, mis töötavad iga ilmaga. Tänu oma juurtele on Saab maailma juhtiv toodete ja lahenduste pakkuja, mis sobivad ideaalselt just taolistele rannikualadele.

Läänemere vetel varitsevad mitmed võimalikud ohud. Väljakutsete rohke keskkond koos ettenägematute geopoliitiliste muutustega loovad rannikualadele vajaduse uut tüüpi sõjalaevastiku järele. Kaasaegsetel sõjalaevadel on targad andurid ja relvasüsteemid, tänu millele suudavad nad hõlpsalt häirida mereteid ning külvata seeläbi kaost tänapäevastes ühiskondades, kus õigeaegne ja prognoositav kaupade liikumine on võtmetähtsusega. Selliste vastaste alistamiseks tuleb olla osav, kaval ning kasutada keskkonda enda kasuks ehk vaenlase vastu. RBS15 võimaldab sellised vaenulikud tegevused ära hoida ning anda vajadusel vastulöök, mis on hävitava jõuga, ükskõik mis tingimustes.

RBS15 on juba kasutuses

Foto: SAAB AB

RBS15 on militaarselt off-the-shelf toode, mida valmistatakse Euroopa Liidus ja mida kasutavad kliendid Rootsist, Saksamaalt, Soomest ja Poolast. Raketti on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt edasi arendatud, mistõttu ületab Mk3 kõik eelkäijad mäekõrguselt. RBS15 laskeulatus on üle 200 kilomeetri, ta suudab rünnata nii maismaasihtmärke kui sadamas paiknevaid laevu ja omab varasemast suuremat tõrkekindlust. Lisaks on tal palju veel teisi täiustatud ja laiendatud funktsioone.

Koostöö kohalike tööstusega

Saabi maismaal paiknev laevatõrje lahendus, mille keskmes on RBS15 Mk3, on modulaarne ja laiendatav süsteem rannikukaitseks. Saab on valmis tegema igakülgset koostööd kohalike tööstusettevõtetega, et kasutada nende ekspertiisi ja tagada seeläbi rakettide sujuv integratsioon olemasolevate süsteemidega. See tugevdab Eesti tööstust, pakkudes samal ajal Eesti kaitseväele uusi põhjalikke teadmisi rannikukaitse raketisüsteemidest.

RBS15 pole lihtsalt rakett. See on tõeline investeering riikidele, kes otsivad võimekat ja usaldusväärset kaitset mereliste agressioonide vastu. Raketti saab kohandada ja sättida vastavalt kliendi spetsiifilistele nõudmistele ja vajadustele. RBS15e 30-aastane kasutusiga muudab selle kuluefektiivseks ja pikaajaliseks lahenduseks.

Saab suudab Eesti kaitseväele tarnida õigeaegselt ja vastavalt eelarvele tipptasemel relvasüsteeme, mis vastavad kaitseväe nõudmistele.