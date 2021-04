Sisustussalong Vipex esitleb: kevadtrendid 2021

Vipexi koostööpartner, Hispaania klaasmosaiigitootja Vidrepur koos rahvusvaheliselt tuntud interjöörisaidiga Houzz ning trende loova disainibürooga Difere tõid välja uusimad sisekujunduse suundumused „Kevad 2021“. Märksõnadeks on marmor, must, põhjamaine, vintage, naturaalsed toonid, sügavsinine ja vannituba kui butiik.

Sisekujunduses on pjedestaalile tõusnud klaasmosaiik. Foto: Vipex

1.Köögikujunduses möllab naturaalsus ja taaskasutus

Üha enam kasutatakse köökides looduslikke toone ja materjale. Populaarseteks töötasapindadeks on saanud looduskivi-imitatsioonid, mis on vastupidavast ja hooldusvabast keraamilisest plaadist või presskivist; põrandatel valitseb mikrotsement; mööbel on puidust koos fiibertoolidega. Fiiber- ehk kiudtool on valmistatud täielikult taaskasutatavast materjalisegust, milles on 25 protsenti puitkiudu.

Sellisesse kööki sobib väga hästi ka Vidrepuri marmorimustriline klaasmosaiik, sest selle tootmiseks on tarvitatud 99% taaskasutatud materjali.

2. Must värv rokib ka köögis ja vannitoas

Vastukaaluks looduslikele toonidele on just must see, mis teeb ruumist stiilse ja efektse koha. Must klaasmosaiik on üks lahendus, mida võib nii köögis kui ka vanni toas kasutada tavapärase keraamilise plaadi asemel. Sellega saab katta nii seinad kui ka põranda, sest see on libisemis- ja värvikindel, tugev, vastu pidav hapetele, leelisele ning seda on kerge hooldada.

Klaasmosaiikplaadid on mõõdus 30×30 mm ning jõuavad tarbijani plastvõrk- või paberkleebisega lehtedel. Musta klaasmosaiiki on ideaalne kasutada koos selliste viimistlusmaterjalidega nagu metall, keraamika, puit ja kivi.

3. Kulunud šikk kooselus põhjamaise stiiliga

Kulunud šikk (shabby chic) ja põhjamaine stiil on tulnud tagasi rahulikumal, ent elegantsemal moel. Kulunud šiki kõrgaeg sai alguse 1990ndatel ja sestsaadik on see muutunud üha popimaks. Tõsi, toona oli see ehk jõulisem ja teatraalsem. Kulunud šikk on pruugitud mööbli või sisustusesemete suurema iluravita uuskasutuselevõtt, pikkides seda elegantsete materjalidega.

Põhjamaine stiil aga viitab naturaalsetele materjalidele, heledatele toonidele ja detailideni läbimõeldud mööblile. Pastelne värvipalett, eriti hallide, siniste ja heleroheliste toonidega, lisaks valge, on taas trendiks saanud. Ehkki klaasmosaiikplaate on juba aegade hämarusest saati kasutatud märgade pindade katmiseks, on selle kasutamiseks kodudes ka muid võimalusi.

Toredaks näiteks on magamistuba, kus värvitud seina kaunistavad vertikaalsete ribadena ja eri kõrgusega pastelltoonis klaasmosaiigist paneelid, mille kärjekujuline muster vaheldub ruumilisega.

4. Kokteil kaasaegsest ja vintage’ist

Vanaaegne segu tänapäevase mööbliga on lihtne viis anda oma kodule ainulaadne ja isikupärane ilme. Suurepäraseks näiteks on Vidrepuri kollektsioon Terre, mis koosneb kuusnurksetest mosaiigitükkidest, mida on ühel lehel 99, igaüks neist erineva vintage- mustriga.

See on põnev materjal köögiseina katmiseks, kombineerides seda ühevärvilise seinaosaga. Vidrepuri näites on iseloomuga trendikas sein saanud taustaks taastatud valgele laudpõrandale ja toolile, vanaaegsele värvitud kapile, disainitud sokliga lambipirnile, oksüdeerunud segistile ning moodsale looduskivist tööpinnaga integreeritud valamule.

5. Siniste ja maalähedaste värvide invasioon

Maalähedased ja erinevad sinised värvid on ajatu valik interjööris. Sinistes toonides klaasmosaiik on ideaalne viimistlusmaterjal niisketes ruumides, nagu vannituba, bassein, saun, tualettruum, seda enam, et vesi, klaas ja valgus annavad toredaid efekte. Aga mosaiigiga saab katta ka töötasa pindu köögis või vannitoas. Eriti mugav on viimistleda kumeraid või hästi kitsaid, erikujulisi pindu.

6. Vannituba kui butiik

Vannitoad on viimase kümnendi jooksul radikaalselt muutunud. Neist on saanud elamise üks peamisi ruume. Taustapildid, mosaiigid, maalid, rätikud, vaibad, mööbel aksessuaarid – kõik see kokku on nagu butiik, kus on palju detaile.

