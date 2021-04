Turva- ja hoonehaldustarkvara Hotsec hoiab ära võimalikud tulevikuprobleemid

Foto: Hotronic Lääne OÜ

Eestis arendatud turva- ja hoonehaldustarkvara Hotsec eristab konkurentidest ülihea paindlikkus. Lisaks kodumaale on Hotsec kasutusel Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus, USA-s, Venemaal, Ukrainas ja isegi Saudi Araabias.

„Hakkasime Hotseci 2004. aastal arendama just seetõttu, et turul polnud piisavalt paindlikke süsteeme. Oleme tarkvara arendades kaardistanud pidevalt klientide vajadusi, kuid need muutuvad ajas. Seetõttu on oluline, et tarkvara oleks piisava tulevikuvaatega, olles juba täna võimeline lahendama kahe või viie aasta pärast tekkivaid muresid,” ütleb Hotseci esindava Hotronic Lääne juht Veljo Volt.

Eestis välja töötatud ja jätkuvalt arendatav süsteem tagab Voldi sõnul võrreldes välismaa konkurentidega parema tehnilise toe ning võimaluse luua erinevaid kliendipõhiseid lisaarendusi ja liideseid. Kliendipõhise arendusena toob ta välja näiteks bussiettevõttele loodud süsteemi, kus bussijuhtidel tuleb lisaks graafikupõhise sissepääsukaardi kasutamisele enne bussi sisenemist läbida meditsiiniline kontroll, mille käigus mõõdetakse nende hingeõhu alkoholisisaldust. Või spordiklubi sissepääsukaardi sidumise raamatupidamisprogrammiga, tänu millele hoiab süsteem silma peal, et sisenejal oleks spordisaali kuutasu makstud.

Läbipääsukaardi rakendamine maksevahendina Hotsec abil on võimalik luua igale kasutajale oma konto ja kontol oleva raha eest saab teatud toodete või teenuste eest tasuda. On võimalik kasutada nii ettemaksu kui ka hilisemat arve saamist. Sellisteks teenusteks võivad olla näiteks: • Kohvimasina kasutamine • Müügiautomaadi kasutamine • Parkimise eest tasumine • Sööklas tasumine • Paljundamine ja printimine

Paindlikkusest kõneleb ka võimalus liita süsteemiga kommunikatsioonide näidud. Nii saab lasta saata endale e-postiga kord kuus gaasi- või veenäidu, aga ka info vastavate süsteemide hooldusvälba täitumise ja rikete kohta. Avarii, näiteks liigniiskuse või gaasilekke puhul võib saada videokaamera pildi või hoone plaani märkega, kust täpselt häire tuli. Unikaalne lahendus on ka Hotseci häirenupp, mis võimaldab klienditeenindajal, sotsiaaltöötajal, pangahalduril või õpetajal teatada häirest läbi arvuti. Selle eelis on, et häire andja näeb ekraanilt, kuhu tema info jõudis ja kas abi tuleb. Samuti on arvutis hoone graafiliselt alusplaanilt teistele näha häire asukoht.

Hotseci suur eelis on hajutatud süsteemiarhitektuur – süsteem koosneb väikestest üksteisest sõltumatutest sõlmedest, mis suudavad toimida iseseisvalt, ükskõik kas nad on parasjagu tarkvaraga ühenduses või mitte. Samal ajal ei häiri iga üksiku sõlme tehniline rike või pahatahtlik rikkumine ülejäänud sõlmede tööd. Nii ei lange ühe tõrke puhul kogu süsteem rivist välja.

Probleemi puhul saab teenusepakkujalt kiiresti abi

Hotseci turva- ja hoonehaldustarkvara kasutavad paljud Eesti ettevõtted, ärihooned ning riigi- ja omavalitsusasutused. Modulaarsus võimaldab Hotseci kasutada nii väikestes majapidamistes kui suurtes mitme hoonega kompleksides. Tarkvara on saadaval eesti, inglise, vene, läti, soome ja rootsi keeles. Graafiline kasutajaliides on sedavõrd loomulik, et ei vaja kasutamiseks eelnevat koolitust. Tänu modulaarsele lähenemisele on võimalik paigaldada igasse süsteemi vaid vajalikud osad ja kasutajaliides ei ole asjatute elementidega koormatud.

„Läbipääsukaartidega saab liita ka lihtsamad teenused nagu printerite või kohvimasinate kasutamine isikliku kaardiga ning tööajaarvestus. Paljudele ettevõtetele on oluline, et läbipääsudel oleks mitmetasemeline turvalisus. See tähendab, et kui töötaja kaotab oma kaardi, ei saa kurikaelad seda ära kasutada,” kõneleb Volt. „Näiteks teeme läbipääsulugeja kahesüsteemseks. See tähendab, et uksest saab sisse vaid siis, kui on kaasas kaart ning lisaks tuvastatakse kaamera kaudu, et inimese nägu läheb sellega kokku. Samuti saab teha kohustuslikuks sisestada mõne kindla ukse juures lisaks kaardile PIN-kood. Mugav moodus ruumi valve alla panna on kaardiga teatud viisil viibates. Võimalusi on mitmeid.”

Kontorihoonetes on käepärane kasutada automaatset valvestuskontrolli – kui tööpäev on läbi ja keegi enam majas ei tohiks viibida, kontrollib süsteem määratud aja jooksul liikumist ja kui seda ei tuvasta, siis paneb hoone valvesse. Kui keegi siiski jäi hoonesse või on mõni aken lahti, saadab süsteem majahaldurile või muule volitatud isikule vastava teate. „See on kliendi jaoks äärmiselt mugav, sest ta ei pea reaalselt kohale minema kontrollima, mis toimub. Samuti saab meie tehnik anda distantsilt läbi arvutiprogrammi abi, kui näiteks mingil korrusel läbipääsusüsteemid ei toimi,” selgitab Volt. „Meie valve töötab 24/7 ning saame iga kell aidata.”

Hotronic laeb tarkvarasse valvatavate alade digitaalsed plaanid, et kasutajatel oleks võimalik kaardilt tuvastada häire asukoht ning kaamera olemasolul kohe vaadata, mis objektil toimub. Väga mugav võimalus on integreerida ühte süsteemi tulekahju-, läbipääsu- javalveandurid, gaasi- ja elektrinäidud ja muu vajalik info, et kogu teave asuks ühes kohas.

Hotseci tarkvara ja riistvara tootjad on erinevad. Riistvara on võimalik kasutada ka ilma Hotseci tarkvarata. Hotseci tarkvara abil on võimalik kasutada Eestis enimlevinud Paradoxi valve- ja läbipääsusüsteemi riistvara, mida on maaletootjate andmeil müüdud ja paigaldatud üle 30 000 komplekti. Üle maailma müüakse Paradoxi seadmeid enam kui 110 riigis.