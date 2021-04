Kileprof muudab kontori, kaupluse või tootmishoone turvaliseks ja energiatõhusaks!

Tammsaare Ärikeskus Foto: Kileprof OÜ

3M ja SolarGard kilede ametlik esindaja Kileprof OÜ alustas tegevust autoklaaside toonimise ja kiletamisega, millele lisandusid õige pea hoonete toon- ja turvakiletamine ning seejärel dekoratiiv- ja reklaamkilede valmistamine ning paigaldus. Tänaseks on ettevõte kiletanud tuhandeid autosid ja sadu hooneid.

„Majade kiletamine lisandus meie teenuste portfelli tänu klientidele, kes jäid meie poolt pakutud autokiletamise teenusega rahule ning hakkasid uurima, ka saaksime võtta ette ka kontorite ja kaupluste aknad. Oleme üks vähestest Eestis, kellele üle maailma tuntud 3M on usaldanud oma ametliku partneri staatuse ning anname enda paigaldatud 3M kiledele tootjapoolse garantii,” räägib üle 15-aastase kilede paigaldamise kogemusega Kileprof OÜ juht Ole Raudsepp.

Tema sõnul võib kiletamine tunduda pealtnäha lihtne töö, ent tegelikkuses käitub kile iga klaasi puhul erinevalt ning seega on iga objekt eelmisest erinev. „Käime alati kohapeal konkreetset maja eraldi hindamas ja mõõtmas, et saavutada parim tulemus. Anname klientidele nõu, millise funktsiooniga kilet kus kasutada, et sellest saadav kasu oleks suurim.”

Tõusev trend on päikesekaitsekiled

Tartu mnt 56 Foto: Kileprof OÜ

Päikesekaitsekiled on suurepärane võimalus lahendada ühe hoobiga mitu probleemi. Kileprof esindab 3M-i ja Solargardi (Saint-Gobaini omanduses olev kaubamärk) päikesekaitsekilesid, olles ka saanud tootjatelt vastavad paigalduskoolitused. „Päikesekaitsekile abil saab tõrjuda liigset soojusenergiat, UV- ja infrapunakiirgust ning toonitud kilega ka näiteks piirata nähtava valguse hulka siseruumides. See kõik kokku annab võimaluse oluliselt paremini reguleerida hoone sisetemperatuuri ning tekitada ruumides parem töö- ja elukeskkond,” tutvustab Raudsepp. Tumendatud kilega saab vähendada ka klaasist läbi nägemise võimalust või tekitada klaasile peegliefekt.

Päikesekaitsekilega on võimalik kiletada ükskõik kui suurt pinda – kuigi kile laius on maksimaalselt 1,83 meetrit, saab seda edukalt paigaldada mitmes jaos. Kilet peab sõltuvalt klaasitüübist paigaldama klaasi sise- või välispinnale. Lisaks vähendab kiletatud klaas oluliselt kontorimööbli, kaupluse vaateaknal oleva kauba või muuseumi museaalide pleekumist. Näiteks kaupluste vitriinakendele sobib väga hästi täiesti läbipaistev kile 3M Prestige 90EX, mis tõrjub 99,9% UV-kiirgusest ning suure osa infrapunakiirgusest.

Innovatiivne on peaaegu nähtamatu kile Solargard LX70, mis suudab peegeldada infrapunakiirguse erinevaid lainepikkusi, muutes akna kiirguspidavamaks. Päikesekaitsekilesid on võimalik tellida ka kokku lamineerituna, päikesekaitse + turvakile, mis on purunemise korral ilmastikukindel ning hoiab klaasikilde kile küljes kinni.

Kileprofi tehnilise analüüsi võimekus on väga kõrge ning adekvaatne analüüs suudetakse teha ükskõik millisele klaasile. Raudsepp nendib, et paljud kilepaigaldajad vaatavad lihtsalt kilede infot tootelehelt, kus ei ole aga kõiki eripärasid ära toodud. Näiteks varem olid päikesekaitsekiled mõeldud paigaldamiseks sissepoole, aga nüüd on aknapaketisüsteemid nii head, et sissepoole kile kleepimine võib hoopis rikkuda paketi häid omadusi.

Energiakilega saab akna soojuspidavamaks

Aruheina lasteaed Foto: Kileprof OÜ

Väga palju ruumide soojusest läheb kaduma läbi aknapakettide. Unikaalse energiakilega saab klaasi sisepinna U-väärtust aga muuta ning koguni kahekordse klaasi soojapidavuse muuta samaväärseks kolmekordsele, juhul kui olemasolevad klaasid on kõrge U-väärtusega. Selleks tuleb Raudsepa sõnul eelnevalt täpselt ära määrata, kas ja kui suur on klaaside energiakadu ning et nõrgaks kohaks pole hoopis raamid. „See analüüs on väga oluline, sest nii saab klient toote, mida ta tõesti vajab. Me ei müü kunagi huupi!” ütleb ta.

Energiakilega saab muuta klaasid talveperioodiks soojapidavamaks ja samas tõrjuda liigset päikesesoojust suveperioodil. Kilega tekitatakse klaasile selektiivkiht (Low-E), mis muudab akna g-väärtust ja U-väärtust. Energiakiled on klaasil peaaegu nähtamatud ning sobivad tänu sellele ka vanematele arhitektuurilist väärtust omavatele hoonetele, millel Muinsuskaitseamet ei luba muuta hoone välisilmet. Energiakile garantii on koguni 10 aastat ning eeldatav eluiga 15-20 aastat.

Turvakiledega on aknad ilmastikukindlad ka purunemise korral

Olerex Ahtri tänaval Foto: Kileprof OÜ

Turvakilede sihtgrupp on näiteks kaubandusettevõtted, eraisikud, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, muuseumid, tööstused ning saatkonnad. Turvakilesid liigitatakse turvaklasside järgi – erinevatel eesmärkidel kasutatakse erineva paksusega kilet. Enamus on läbipaistvaid ning neid paigaldatakse sissepoole, et kaitsta sees olevaid esemeid ja isikuid välise mõju poolt. Kiledega on võimalik muuta klaaside turvaklasse standardsest 2b2-st kuni P3A või isegi P4A-ni.

„Kõige õhemad turvakiled paigaldatakse harilikult näiteks lasteaedadesse, et kaitsta lapsi klaaside purunemisel kildude eest. Samuti peavad olema turvakiletatud klaasid alates akendest ja kapiustest kuni kelladeni toiduainetööstuses, et vältida võimalust, kus klaasikillud võiksid sattuda toidu sisse,” tutvustab Raudsepp. „Kuna turvakiled tõrjuvad ka UV-kiirgust, kasutatakse neid sageli muuseumites, aga ka vanades hoonetes esemete ja mööbli kaitseks nii pleekimise kui ka varaste eest. Lisaks on olemas multifunktsionaalsed turvakiled, mis tõrjuvad infrapuna- ja elektromagnetlaineid. See funktsioon võib olla vajalik saatkondades või muudes diplomaatilistes asutustes, sest aitab kaitsta sensitiivset informatsiooni näiteks spionaaži korral pealtkuulamisaparaatide eest.

Kõige tugevamad on vandalismiaktide vastased turvakiled, mis kannatavad välja näiteks kivist prügikastiga viskamise ja isegi plahvatused. Plahvatuste korral on suurem osa raskeid kehavigastusi ja surmajuhte põhjustatud just klaasikildude poolt, mille tõttu on ehitise ohutumaks muutmiseks klaaside turvamine üks esimestest olulistest sammudest. Lisaks kildude enda küljes kinni hoidmisele hoiab turvakile ka akent purunemise korral endiselt raamis sees, kaitseb selle läbi ehitist ilmastiku eest ja võimaldab jätkata ruumides tegevust.

Dekoratiivkile on hea võimalus muuta igav pind oma ettevõtte reklaamiks

Dekoratiivkilesid kasutatakse väga erinevatel eesmärkidel: klaaside värvi või läbipaistvuse muutmiseks, mustrite ja infograafika lisamiseks, ruumidele korporatiivbrändingust lähtuva ilme andmiseks, reklaamikandjana või ettevõttele oluliste saavutuste ja eesmärkide visualiseerimiseks. Samuti on võimalik dekoratiivkiledega lisaks autodele ja klaasidele kiletada laudu, toole, seinu, põrandaid, lagesid, aknaraame või betoonposte. See on lihtne võimalus muuta külm betoonpind näiliselt hubaseks puitpinnaks.

„Dekoratiivkilesid saab tellida oma kujundusega, aga ka koostöös meie disaineritega. Tulemus valmib rätsepatööna täpselt selline nagu kliendil on vaja, vastavalt tema mõtetele, logodele ja olemusele,” räägib Raudsepp. „Lisaks pakume ka privaatsuskilesid, mille eesmärk on pakkuda ennekõike privaatsust. Selleks võime paigaldada fassaadiakendele mattkile, sobiva tumendava toonkile või piisavalt tiheda mustriga dekoratiivkile, mis tekitab kardina efekti.”