Softwerk pühendub usaldusele ja pikaajalistele eesmärkidele

Foto: Softwerk OÜ

Vastutustundlikkus tähendab tarkvaraettevõte Softwerki jaoks eelkõige keskendumist usaldusele ja pikaajalistele eesmärkidele. Pikad eesmärgid tähendavad, et talitame jätkusuutlikult, hoiame oma kliente, töötajaid ja partnereid, lausus tarkvarafirma asutaja ja juht Kristjan Gerndorf.

“Lühidalt - tuleb teadvustada, et vastutame kõik Softwerkis selle eest, et nii meil kui meie klientidel ja partneritel oleks erksat vaimu, entusiasmi ja ressursse. Vastutustundliku ettevõtluse indeks annab meile meeldiva raamistiku, mille abil seda tööd süstematiseerida. Ja indeksist saadav tagasiside aitab lisaks ka paremini kurssi seada edasiseks,” lisas ta.

“Meie jaoks on meie tööl laiem eesmärk, kui lihtsalt andmeladude ehitamine või imekaunite visuaalide loomine või erakordse tarkvara kirjutamine. Me loome lahendusi oma klientide kasutajate jaoks, päris inimeste jaoks. Õpikunäide on ülekoormuses tippjuht või keskastme juht, kes kulutab suure osa oma ajast, et koguda andmeid või otsida neile selgitusi.” rääkis ettevõtte juht.

Softwerki töötajad aitavad tal leida aega oma päristöö jaoks, vabastavad ta rutiinsest aruandluse tööst ning see võimaldab juhtidel tegeleda nii enesearengu kui põnevate arendusprojektidega. “Meie jaoks Softwerkis on tähtis näha, et loodud lahendused aitavad päris inimesi välja ületöötamise mustrist, aitavad hoida korras nende närvid, tervise ja isikliku elu. Ehk kõige esmasena defineerime vastutustunnet, kui vastutust meie loodud lahenduste eest. Softwerk ei anna üle poolenisti töötavaid, peaaegu õiget tulemust tegevat lahendust. Me vastutame selle eest, et ärilistel tellijatel läheb silm peale lahenduste kasutusse saamist särama!” selgitas Gerndorf.

Kõik algab töötajatest

Tarkvarafirma büroojuht Karin Kallisma lausus, et kõik algab alati meist endist. Ka Softwerkis mõtleme nii, et enne, kui suudame Softwerkist väljaspoole oma vastutustundlikkust näidata, tuleb hoolitseda oma inimeste eest. “Usume siiralt, et selleks, et kasutajate silmad särama saada, tuleb meil endil armastada oma tööd, oma meeskonda, olla rahul töövahendite ja rutiinidega. Meie töö on meeskonnatöö - meeskond saab vaid siis luua suurepäraseid lahendusi, kui iga meeskonna liige mõistab oma ülesandeid, teab, miks neid tuleb teha, teab kuidas neid ülesandeid täita ning kõik panustavad tulemustesse ühiselt. Vastutustundlikkus tähendab Softwerk juhtkonna jaoks just seda, et meeskonna silm särab ja entusiasm ei rauge. See tähendab, et suulistest kokkulepetest ja ujuvast töökorraldusest ei piisa, me teame mida me teeme, kuidas teeme, miks just nii teeme ja kui vaja kohendada, siis teame kus ja mida parendamiseks teha.”

Protsessid, töökorraldus, kultuur ei ole aga ainus, mis vajab tähelepanu. Kui projektid on ägedad, meeskond ümberringi on äge ja suhtumine on entusiastlik, siis on lihtne rünnata korraga kõiki probleeme, võtta ette enam kui jõuad. Tagant utsitamise asemel peame Softwerkis nägema vaeva liigse entusiasmi taltsutamisega. Tuleb osata end hoida, leida tasakaal töö ja eraelu vahel. Ka koroonaaeg on andnud oma panuse nende teemade aktuaalseks muutumisse.

“Oleme käivitanud üritustesarja, millega pakume oma töötajatele võimalust ennast tasakaalu hoidmise osas harida, leida endale sobivaid praktikaid, mis aitavad entusiasmi piirata nii, et säde silmi alles jääks. Siin on suur vastutus just juhtidel, tuleb hoida inimesi nende endi liigsete lubaduste eest, aidata hoida fookust, sammuda pigem väikeste kui suurte sammude kaupa ning mitte jätta tähistamist kõige lõppu,” lisas Kallisma.

Tasakaal tähendab muuhulgas ka tasakaalu töise istuva eluviisi ja liikumise vahel. Softwerkis on kõigil elektrilised töölauad, iga-aastaselt korraldatakse tervisenädalat, toetame Softwerki värvides spordiüritustel osalemist, laste motoringi ning pakume igakuist sporditoetust. Tervis tuleb ka läbi tervisliku toidu, hoiame alati kontoris puuvilju ja kui neid jääb üle, siis teeme neist smuutisid. Jood ja tervis tuleb.

Ja hea seltskond tööl ei saa ju ainult tööalase suhtlemisega läbi! “Tuleme sageli kokku kontorisse, et pidada sünnipäevi, tähistada tööalaseid võite. Meile meeldivad väga ka aktiivsed üritused. Enne jõule saime käia vabas õhus toimuval Laternamatkal, mais käisime räätsamatkal rabas. Aga pigem said koroonaajal tavapärased üritused asendatud virtuaalsete üritustega. Hetkel ongi käimas põnev virtuaalürituste sari, kus iga kahe nädala tagant keegi meist teeb ettekande mõnel paeluval, pigem mittetööalasel teemal,” selgitas büroojuht.

Panus keskkonnahoidu

“Kui esimene mõte keskkonnahoius oli pigem see, et meie võimalik panus siin on pigem väike, siis järgi mõeldes oleme jõudnud arusaamisele hoopis vastupidises. Kuigi me ei saa otseselt ise oma töös hoida oluliselt kokku loodusressursse, siis kaudne mõju, mida saame avaldada on märkimisväärne. Vahest kõige suuremat kaalu on see mõju läbi meie klientide - lisaks sellele, et aitame andmeanalüüsi abil leida võimalusi tulude suurendamiseks, tegeleme ka raiskamise vähendamisega. Seda nii aja, raha, kui loodusressursside mõttes - nt paberivabad koosolekud, tootmislahendused, mis aitavad efektiivselt toota, logistikalahendused, mis aitavad kokku hoida transpordilt ja palju muud.” rääkis Kristjan Gerndorf.

Aga kindlasti ei maksa alahinnata ka eeskuju jõudu - Softwerk aitab oma töötajatel teadvustada endale, et igast väiksest panusest on abi. “Oleme osa meelelaadi kujundamise suures projektis ning loodame, et see seeme, mille külvame kontoris hakkab idanema ka töötajate kodudes. Ning mine tea - arvestades, kui targad ja ettevõtlikud inimesed Softwerkis täna töötavad, siis homme võib nende eeskuju ja panus mõnes teises rollis olla juba ka märkimisväärse otsese mõjuga,” sõnas tarkvarafirma juht.

Hetkel on ettevõte algatanud rohelise kontrori programmi ning liitunud oma riistvarapakkuja rohetäringuprojektiga. Rohetäringu kaudu leiavad nii kasutatud arvutid ja monitorid kui ka hiired ja klaviatuurid tee taaskasutusse. Tore on ka see, et rohetäringus osalevad ettevõtted saavad tagasisidet selle kohta, kuhu nende annetatud riistvara jõuab. See aitab töötajates süvendada teadmist, et kasutatud toote eluiga ei lõpe meie kontoris ning see omakorda aitab vastutust ja hoolivust tekitada. Nii on teada, et Softwerki arvutid on jõudnud Tõrva vanemaealisteni kui ka inoftehnoloogiahuviliste Maroko noorteni.