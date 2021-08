AbeStock pürib aastakümnete järel ikka ülespoole

ABC Grupi nõukogu esimees Mart Vips Foto: Vallo Kruuser

Eesti legendaarsemaid hulgimüügifirmasid AbeStock AS, mis pidas segastel 90ndatel vastu iseseisvuse taastanud riigi kasvuraskustele, võib ümmarguse juubeli saabumise üle uhkust tunda. Loorberitele puhkama jääda pole ettevõttel aga plaanis.

AbeStock , mille alustamisel oli üheks põhitegevuseks suhkru vahendamine, on aastatega jõudsalt kasvanud. Täna on ettevõtte tooteportfellis tootjaid ja tuntud kaubamärke ning ette näidata korralikud müügikäibed – eelmisel aastal 32 miljonit eurot.

Täna kolmes Balti riigis tegutsev hulgikaubandusettevõte kuulub ABC Gruppi, mis on Eesti kapitalil põhinev ettevõtete grupp, mis ühendab ettevõtteid erinevatest valdkondadest.

Ootamatu algus

AbeStock sai alguse ühe mehe, varalahkunud ettevõtja Jüri Vipsi, visioonist. Mees, kes alustas ettevõtlusega juba 1987. aastal ja lõi 1991. aastal Tallinnasse Pikale tänavale tollel ajal seninägematu riidekaupluse Vend, on öelnud, et eraettevõtluse tulemi ja teenitu abil ta ABC Grupi ehitada saigi.

Vips kirjeldas AbeStocki esimesi toimetamisi juhuslikeks, kus tegemist ei olnud toona professionaalse müügiga, vaid juhuslikult väljakujunenud jaotusega. „Tõime Eestisse laevatäie suhkrut, olime üks vähestest, kes aferistide konksu otsa lõplikult ei jäänud — pangandustaust aitas võltsakreditiivide vastu,“ rääkis mees, kel oli tolleks hetkeks ette näidata ka tugev panganduskogemus. Vips nimetas 90ndate algust huvitavaks, ehedaks ja ka “natuke räigeks” ajaks.

90ndatesse jääb ka AbeStocki aktsiaemissioon, mis tõi legendaarse ettevõtja sõnul “väga palju raha sel ajal, kui organisatsioon polnud veel piisavalt arenenud. Tekkis soov hästi palju kaupa kokku osta.” Seda, üldse esimest välisinvesteeringut kaubandusse, vahendas Trigon Capitali eelkäija Hansa Investments.

Jüri Vips aastal 1994 koos poeg Mardiga puhkamas Foto: Erakogu

Uus lehekülg, uued visioonid

2018. aastal pöörati ettevõttes uus lehekülg ning panustama asuti senisest rohkem tulevikku ning kohanema hakati muutuva majanduskeskkonna värskete trendidega. ABC Grupi rooliratta haaras pihku Jüri poeg Mart Vips ning 2018. aasta sügisel alustas AbeStockis tegevjuhina tööd Margus Leiar. „AbeStock oli minu jaoks pikkade traditsioonidega hinnatud ettevõte, esindades mitmeid tuntuid rahvusvahelisi kaubamärke. Peamiseks eesmärgiks oli hinnata olemasolevaid tööprotsesse ja tooteportfelli ning leida parimad võimalused kasvuks ning edasiseks arenguks. Viimasel kolmel aastal oleme teinud ettevõttes mitmeid strateegilisi muudatusi nii tooteportfellis, struktuuris kui ka töökorralduses. Näiteks moodustasime eraldi turundus ning e-kaubandus osakonnad, kasvatasime tootepaigutust teenusena ning laiendasime toidukaupade tooteportfelli, mille tagajärjel kasvas ka meie müügimeeskond 20 müügiesindajani. Tulevikus soovime jätkuvalt pakkuda kvaliteetset teenust, pakkuda efektiivseid logistika ja jaotusteenuse lahendusi ning olla strateegiliseks partneriks meie koostööpartneritele,” sõnab Leiar.

AbeStock kontor Endla tänaval 1995. aastal Foto: AbeStock arhiiv

AbeStock liigub tegemistes ülespoole

Ehkki turul tervikuna on distributsiooniäri olnud langevas trendis, siis AbeStock liigub oma tegemistes ülespoole. Aastal 2018 omandati lemmikloomatoodete kaubamärk dr Stern ning aastal 2019 Eesti suurim mahetoodete kaubamärk Loodusvägi. Eelmisel aastal saadi tagasi Duracell kaubamärgi esindusõigused Eestis. Läbirääkimised on käimas ka mitmete teiste tootjate ning kaubamärkide esindajatega. Neljast müügi- ja turundusdivisjonist koosneva AbeStocki sujuva kulgemise taga on head kolleegisuhted, kliendifookus ning ühiselt eesmärkide poole pürgimine. Ettevõte annab täna tööd kuuekümnele inimesele.

ABC Grupi esindushoone Mustjuure tänaval tänapäeval Foto: Aivar Pihelgas

Üks suurim esmatarbekaupade hulgimüüja Eestis

2019. aastal omandas AbeStock Sale-Star toidu- ja esmatarbekaupade hulgimüügiäri. Kahe ettevõtte ühinemise tulemusena sai AbeStockist üks Eesti olulisemaid esmatarbekaupade hulgimüüjaid. „Tänu tooteportfelli laiendamisele saame osutada täiendavaid teenuseid, näiteks kaubamärgi turundust ja tootepaigutusteenust ning eelkõige pakkuda veelgi paremat teenuse kvaliteeti ning efektiivsust oma partneritele,“ ütleb Mart Vips.

Aasta hiljem ostis ettevõte Foodstudiole kuuluva toidukaupade hulgimüügiga tegeleva ettevõtte ning tooteportfelli lisandusid Foodstudio naturaalsed valmispuljongid ja -kastmed ning Pom’Bel puuviljasegud ja smuutid.

Abestore saadab tooted koju kätte

AbeStocki e-poe abestore.ee eripäraks on see, et kauasäilivaid toiduaineid ning esmatarbekaupu saab tellida hulgi ehk enamus tooteid saab endale kastiga koju tellida. Eesmärk pole konkureerida klassikalise e-kaubadusega, vaid panustatakse klientidesse, kes soovivad osta kindlaid tootegruppe ning kaubamärke suuremates kogustes ja teha seda soodsamalt ning mugavamalt. Abestore’ist leiab täna 120 tuntud kaubamärgi tooteid: toiduaineid, alkoholi, lemmiklooma – ja majapidamistarbeid ning tehnikakaupu.

Uhked ollakse kõikide tooteportfellis olevate kaubamärkide üle. Eelmisel aastal tõusti Eesti turuliidriks pastatoodete kategoorias Panzani pastatoodetega. Rõõmu teeb ka see, et pea pooled lemmikloomad Eestis tarbivad AbeStocki poolt pakutavat Nestle Purina lemmiklooma toitu ning enam kui pooled kapslikohvi tarbijad rüüpavad Nescafe Dolce Gusto tooteid. Baltikumi äritegevust veavad suuresti innovatiivne tootearendus ning e-kaubanduse kasv Oral B elektriliste hambaharjade ning Braun pardlite kategoorias.

Ettevõte on alati toetanud ka kohalikke kaubamärke ning ökoloogiliselt puhtaid tooteid, mida esindavad näiteks Loodusvägi tootevalik ning Foodstudio naturaalselt puhtad puljongid ning kastmed.

AbeStocki tegevjuht Margus Leiar uue esindushoone avapeol 2018. aastal Foto: AbeStock arhiiv

Turuolukorrale tuleb kiirelt reageerida

Muutuvas majanduskeskonnas peab eelkõige olema paindlik, turuolukorrale kiirelt reageeriv ning keskenduma sellele, mida on endal võimalik muuta. Näitena võib välja tuua eelmisel aastal kosmilistelt kasvanud transpordikulud Aasia suunalt või järsult nõudluse kasvust tingitud tootmismahtude probleemid ning sellest tingitud kaubapuudus. Selle tõttu oli vaja kiiresti muuta tootenõudluse planeerimise protsess ning tõsta kiirelt liikuvate toodete laoseisu. Sel aastal lisanduvad tooraine ning pakendi puudusest tingitud tarnijate hinnatõusud.

Margus Leiar ütleb, et sellistes olukordades on ainukeseks lahenduseks tihe koostöö oma partnerite ning klientidega, leidmaks parimat lahendust tarbijavajaduste rahuldamiseks. “Kuna kaubandus on pidevas muutumises ning müügitulemused sõltuvad suuresti tarbijaeelistustest ning turundustegevustest, siis meie igapäevane töökorraldus on ikkagi kalendrikuu ning kvartaalse eelarve põhine. Kindlasti vaatame aga ka pikemat perspektiivi, millises suunas meie toote- ning teenusteporfelli arendada. Sellest lähtuvalt oleme avatud uutele projektidele ning kaubamärkidele, kuna AbeStocki kasvu- ning arenguvõimalus on alati koostöös meie tarnijate ning kaubanduspartneritega,” sõnab tegevjuht.

Mis on AbeStock? AbeStock on 1992. aastal Eestis asutatud üks vanimaid ja tänaseks kolmes Balti riigis tegutsev hulgikaubandusettevõte. AbeStock kuulub ABC Gruppi, mis on Eesti kapitalil põhinev ettevõtete grupp, mis ühendab ettevõtteid erinevatest valdkondadest. AbeStocki pakutava teenuse kõrge kvaliteet on loonud lojaalse kliendibaasi ning tänu pikaajalisele kogemusele suudame oma äripartneritele tagada kiire ja kasumliku sisenemise uuele turule, teenuse kõrge kvaliteedi ja riskide minimeerimise.