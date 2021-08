USA jaemüügi langus oodatust sügavam

USA jaemüük langes juulis oodatust rohkem, mis peegeldab tarbimise üleminekut teenustele. Lisaks sellele võib see olla märk, et inflatsioon on hakanud tarbijate otsuseid mõjutama, vahendab Bloomberg.

