Hansa-Flex teenindusbuss pakub kiiret hüdraulikateenust just seal, kus on abivajaja

Hansa-Flex Hüdraulika mobiilne töökoda ehk teenindusbuss pakub hüdraulikaseadmete kiirkorras remonti ja mugavat hooldusteenust, sõites ise klientide juurde kohale.

„Meie mobiilne hüdraulikakeskus on liikuv töökoda, mille saab kutsuda üle Eesti kohale, et oma masin korda teha. Kui traktoril, harvesteril, kombainil või tööstusmasinal puruneb mõni voolik või muu hüdraulikaosa, saab kutsuda remondibussi otse objektile, kulutamata aega ja raha remonti vajava masina remonditöökotta transportimisele või Hansa-Flexi kauplusesse uue varuosa järele tulemiseks. Samas teame kõik, et seisva töömasina iga tund on suur rahaline kulu ning tööjõud on piisavalt kallis, et omada oskustöötajaid selleks, et nad mööda Eestit varuosi otsiksid,” selgitab Hansa-Flex Hüdraulika OÜ tegevjuht Priit Gradov.

Mobiilne hüdraulikatöökoda on varustatud kõigi vajalike seadmetega voolikute kohapealseks valmistamiseks ning remondibuss ei paku ainult ootamatuid voolikuvahetusi, vaid teeb ka etteplaneeritud hooldus- ja remonditöid tööstusettevõtetele ning firmadele, kes müüvad ja rendivad ehitustehnikat. „Tegeleme hüdrojaamade, katlamajade ning tehaste seadmete hooldusega, ehitame hüdraulika- ja õhuliine, samuti on meil palju metsanduse valdkonnas töötavaid kliente,” loetleb Gradov. „Kuna bussis on olema ka keevitusaparaat, saab meilt ka selles osas abi. Oleme käinud näiteks keevitamas metsandusmasinate maste piirkondades, kuhu on suurtel autodel keerukas ligi pääseda. Meie bussid toodavad generaatoriga elektrienergiat ehk saame metsa viia elektriga varustatud töökoja.”

Seisva töömasina iga tund on suur rahaline kulu ning tööjõud on piisavalt kallis, et omada oskustöötajaid selleks, et nad mööda Eestit varuosi otsiksid. Priit Gradov Hansa-Flex Hüdraulika OÜ tegevjuht

Täna pakub Hansa-Flex mobiilse remondibussi teenust põhiliselt Võrumaal, Tallinnas ja Harjumaal, aga plaanis on panna teenus tööle ka Tartumaal. Kiiret remonditeenust pakutakse tunnihinna pluss kilomeetri tasu alusel, hooldusteenust tehakse kokkuleppehinnaga.

Hüdraulika mobiilne teenus sai alguse Uus-Meremaalt ja Austraaliast, kus suurtes linnas võttis klientidel esindusse jõudmine omajagu aega ning ettevõttel tekkis mõte jõuda ise kiiremini nendeni. Uus-Meremaa suurimas linnas Aucklandis on 1,4 miljoni elaniku kohta 220 mobiilset töökoda, Sydneys on nelja miljoni inimese kohta 850 ning Londonis 8,5 miljoni kohta 1200 varuosabussi. See on suurlinnade kohta optimaalne arv. Eesti teedel vuravad hetkel neli mobiilset teenindusbussi.

Lisaks pakub Hansa-Flex mobiilset merekonteineris asuvat hüdraulikatöökoja teenust klientidele, kelle töö käib eemal tsivilisatsioonist nagu kaevandused või keerulistes oludes nagu mägedes asuvad suusaliftid. Kuna selliste seadmete hüdraulika vajab pidavat voolikutevahetamist, on neil rahaliselt kõige mõttekam üürida pideva laoseisuga rendikonteiner.

14 fotot Hansa-Flex Hüdraulika mobiilne töökoda ehk teenindusbuss pakub hüdraulikaseadmete kiirkorras remonti ja mugavat hooldusteenust, sõites ise klientide juurde kohale

Hüdraulikavoolikuid peab vahetama iga kuue aasta tagant

Õige vooliku tellimine on tehtud lihtsalt nii kliendile kui ka tehnikule, sest Hansa-Flexil on kasutusel patenteeritud voolikute kodeerimissüsteem X-Code. See tähendab numbrite jada, mille taga on kogu info konkreetse vooliku kohta – millele see on valmistatud, kus, millal ning selle parameetrid. Nii saavad ka kliendid Hansa-Flexi veebilehelt (LINK: https://my.hansa-flex.ee) kontrollida, kui vanad on nende masinate voolikud ning millal neid vahetada.

Euroopa Liidu seaduste järgi ei tohi hüdraulikavooliku vanus olla vanem kui kuus aastat. Põhjus lihtne – kuna voolikud töötavad erinevates töötingimustes ja ilmastikuoludes ning ohutuse pärast tuleb neid regulaarselt vahetada. Amortiseerunud voolikute lõhkemise tõttu on juhtunud väga raskeid õnnetusi nii inimestega kui ka keskkonna suhtes. Kui suurel seadmed lõhkeb suure rõhu all olev õlivoolik, võib ka kõige kiirema reageerimise korral maha voolata 200 liitrit õli. Paraku Eestis hüdraulikasüsteemide üle täna kontrolli ei teostata.

Hüdraulikasüsteeme vajatakse igas valdkonnas alates metsandusest, põllumajandusest, töötlevast tööstusest ning mere- ja maanteetranspordist kuni teatrilavade ja 5D kinodeni. Saksamaa perefirma Hansa-Flex on maailma juhtiv hüdraulikasüsteemide valmistaja, mille tütarfirma Hansa-Flex Hüdraulika OÜ tegutseb Eestis juba enam kui 15 aastat.