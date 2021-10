Gratitude Services asutaja Gerli Palgi: aastaga olen õppinud selgeks rohkem kui 10 ametit

Gratitude Services üks asutajatest Gerli Palgi Foto: Hannes Dreimanis/Õhtuleht Kirjastus

Jah, see on tõsi! Ühe aastaga on võimalik selgeks õppida enam kui 10 ametit, sest ettevõtjaks hakkamine seda oma algusaastatel nõuab.

Gratitude Services , mis alustas aasta tagasi oma tegevust, toona veel vaid kalmistutele küünalde saatmise teenusega, ning sai hoo sisse tänu töötukassa toetusele, on teinud läbi tubli arengu – nüüd pakutakse hauaplatside terviklikku hooldusteenust enam kui 300 kalmistul üle Eesti. Mida aga tegelikult kujutab endast ettevõtjaks hakkamine, kui palju on selle aastaga õnnestunud ja kui palju ebaõnnestunud, räägib Gerli avameelselt järgnevas intervjuus.

Sellest on aasta, kui sa said töötukassast ettevõtlusega alustamise toetust (EVAT) – milline on see aasta olnud?

See on olnud meeletu õppimise aasta. Ühel hetkel tuli õppida aednikuks, siis restauraatoriks, siis logistikuks, turundajaks, IT-meheks, ehitajaks jne. Samal ajal tuli olla protsessijuht, ostujuht, äriarendusjuht, müügijuht, finantsjuht, projektikirjutaja, klienditeenindaja ja palju muudki. Õnneks on tänaseks nii mõnigi lõik tööst valmis saanud ja sellega tegelevad edasi juba minu kolleegid, kuid alguses tuli paljuski siiski endal ära teha.

Esimese tegevusaasta jooksul on tulnud palju kalkuleerida – milliseid teenuseid turg vajab, kuidas neid pakkuda, kuidas kliendile teenus paistab, taskukohasem on, rahuldab paremini vajadusi jne.

See kõik on olnud suur töö, kuid hea on olnud tunda sõprade, sugulaste, tuttavate tuge. Kõik toetavad ja löövad suurima hea meelega erinevates tegevustes kaasa. Lähedaste toetus on ettevõtte alustamise juures üks olulisim osa.

Millised on olnud ettevõtlusega alustamise võlud ja valud?

Kui ettevõtlusega alustada, võib kindel olla, et enamus asju ei lähe nii nagu planeeritud. Sama kindlalt tuleb arvestada, et tulud on alati väiksemad kui prognoositud ning kulud alati suuremad. Seda öeldi mulle alguses palju ja nii on see ka olnud. Hetkel tundub, et selle aasta käibeks tuleb natuke üle 50 000 euro. Olime küll prognoosinud pisut rohkem ning lootsime, et inimesed võtavad teenuse kiiremini omaks. Praeguseks on meid leidnud kliendid, kellel on teenuse järele olnud vajadus juba mõnda aega, kuid mitte veel need, kes vajadust sellise teenuse järele pole veel tunnetanud. Nendeni peame veel jõudma.

Kui sa alustad oma ettevõttega, oled ideesse nii ära armunud ja arvad, et kõik vajavad su toodet või teenust. Tegelikult nii ei ole. Oma koht tuleb välja teenida ning ka vigu teha.

Milliseid vigu sa teinud oled?

Üks vahvamaid algaja lugusid oli see, kui panime kevadel kodulehele müüki kanarbikud. Kliendid ostsid. Kuid siis, kui hakkasin neid kanarbikke reaalselt kaubandusest otsima, naersid aianduspoed mu välja – kanarbikud tulevad ju augustis!

Mis on läinud üle ootuste hästi?

Positiivseks üllatuseks on olnud klientide tagasiside ja nende inimeste hulk, kes tahavad meile tööle tulla. Ma ei saa jätta mainimata, et kõik need heasüdamlikud inimesed, kes on üle Eesti meile ulatanud abikäe ja aitavad kalmistuid korda teha, on niivõrd toredad ja kohusetundlikud.

Praegu on töölepingutega ettevõttes tööl neli inimest, käsundus- ja töövõtulepingutega seitse ning n-ö tööampsudena ja arvete alusel oleme koostööd teinud eelnevatele lisaks veel ligi 25 inimesega. Nii väga tahaks, et meil oleks kõigile neile rohkem tööd anda, aga küll tasapisi jõuame selleni.

Mis on olnud ettevõtjaks hakkamise juures kõige motiveerivam?

Minu jaoks on äärmiselt motiveerivaks muutunud võimalus oma tööpäevi otsast lõpuni ise planeerida ning töötada ükskõik kus ning ükskõik millal. Kui tuleb inspiratsioon kirjutada mõni lugu blogisse, võin seda teha ka õhtul kell 10. Oma ettevõte annab kire ja võimalused valida.

Kuidas sa üldse töötukassani jõudsid?

Olin lõpetanud tähtajalise töölepingu ning otsisin uut väljakutset. Siis võtsin end töötuna arvele. Kuna olin oma tulevaste kaasasutajatega erinevaid mõtteid arutanud ning ühel neist oli pagasiks sarnane kogemus Lätist, tekkiski mõte kokku panna visioon, kogemus ja eestvedaja. Võtsin esialgu enda rolliks töötuna tegeleda kalmistuhoolduse turu tausta uurimisega ja tegelikult kandideerisin siis juba vaid mõnele üksikule töökohale, sest siht oli selge – alustada oma ettevõttega.

Kui keeruline oli toona ettevõtlusega alustamise toetust taotleda?

Minu jaoks oli äriplaani kirjutamine päris suur töö. Kirjutasin seda paar kuud ja lasin nii mõnelgi heal sõbral end kritiseerida, mille järel alustasin kõike otsast.

Kirjutamisele eelnes 3–4 kuud taustatöö tegemist (turu-uuringud, konkurendid, kohtumised turuosalistega jne), et oleks, mille põhjal äriplaani üldse koostada. Käisin ka nõustamistel Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses ning andsin endast maksimumi, et kindlustada toetuse saamine.

Küll aga oli taotlemisega ja otsuse saamisega pisut kiire, sest viimasel hetkel tuli mõte äriplaani muuta ning kevadeks planeeritud stardi asemel tahtsime tegevusega alustada mitu kuud varem, et testida hingedepäeval turu vastuvõtlikkust uuele teenusele. See pani ka töötukassa surve alla, sest ettevõtet ei tohtinud enne asutada, kui otsus toetuse saamiseks käes ning rahad laekunud. Meil aga oli tarvis juba turunduskampaaniat teha ning kaupa soetada. Kuid kõik läks hästi, saime toetuse õigeaegselt, ent siis alles hakkas kiire.

Miks üleüldse selline teenus – hauad korda?

Mõte hakata sellist teenust pakkuma tekkis osaliselt isiklikust vajadusest. Saime aru, et kui endal ei ole võimalik hauaplatsi korras hoida, siis ei oska kuhugi otseselt pöörduda. Põhjusi, miks inimesed ei saa ise hauaplatse koristamas käia, on ju väga erinevaid. Näiteks füüsiline distants lähedaste matmispaigast. Väga paljud on kolinud, kas teise linna või isegi teise riiki, mis teeb kalmistu külastuse keeruliseks kui mitte võimatuks. Lisaks distantsile on oluline ka tervisefaktor, mis ei võimalda sageli kalmistule minekut.

Meie tahtsime selle probleemi lahendada nii, et kõiki kalmistuid Eestis teenindab üks ettevõte ja vajalikke töid saab tellida kodulehelt ning teenuste eest maksta ka krediitkaardiga, kui Eestis enam pangakontot pole. Me soovisime, et aeg ega vahemaa poleks takistuseks neile, kes soovivad olla hoolivad, südamlikud ja tänulikud.

Lihtsamate hooldustööde ja küünalde süütamise kõrval pakub ettevõte ka viimse rahupaiga põhjalikku renoveerimist Foto: Gratitude Services

Millised on tulevikuplaanid?

Kuna hauakorrastusteenus on seni olnud ajalooliselt tugevalt sesoonne, on suur väljakutse leida uusi teenuseid, mida pakkuda ka talvisel hooajal. Samuti on kohe-kohe algamas tootearendusprojekt, mille tulemusena peab valmima kalmistute kaardistamise tipptehnoloogia. Meie teenuse järgnevatele turgudele viimise peamiseks eelduseks on kaardistatud kalmistud. Ning kaardistamine koos kalmistuhaldustarkvaraga ongi järgmine ärisuund. Lisaks peab valmima platvorm ning e-pood teenuse paremaks pakkumiseks. Hauakoristusteenust soovime lähiajal pakkuma hakata ka Lätis.

Mida te soovitaksite teistele inimestele, kes veel kaaluvad, kas alustada ettevõtlusega või mitte?

Hirmu ei tohi tunda, proovida tasub alati! Proovida tasub ka siis, kui kõik ei tule välja nii nagu planeeritud. Enda turvatunde jaoks tasub paika panna mõned verstapostid ja piirid, siis on lihtsam ka raskeid otsuseid teha. Kui alustada valdkonnas, mis paneb silma särama, ongi juba pool võitu käes. Ja kõige tähtsam on küsida abi.

Nõu ja jõuga on abiks Eesti Töötukassa, et iga väärt idee saaks reaalseks ning unistused teoks. Tutvu võimalustega siin: www.tootukassa.ee