Auhinnatud teenus My Purchases aitab ostukäitumise kontolli alla võtta

Solita Eesti piirkonna juht Märt Ridala

Konkurentsitihedas jaekaubanduse turul on andmed üks viis ehitada konkurentsieelist. Ettevõtte vaatest on andmete abil jällegi võimalik paremaid pakkumisi teha ja proovida muuta ka ostjaid teenuse kasutajaks. Pole siis ime, et Solita poolt loodud My Purchases (Omat Ostot) võitis Cannes Lions festivalil haruldase Golden Lion auhinna ehk Kuldse lõvi!

Solita Eesti piirkonna juht Märt Ridala sõnul on My Purchases andmetöötluse teenus kasutajatele täiesti tasuta. „Teenus teeb inimestele lihtsaks oma tarbimisharjumuste analüüsimise,“ selgitab Ridala auhinnatud abivahendi sisulist poolt. „See omakorda soodustab paremate ostuotsuste tegemist ning lihtsustab igaühe jaoks viimasel ajal ühe olulisemaks muutuva ökoloogilise jalajälje suuruse hindamist.“

Solita töötas Omat Ostot välja Soome suurima jaekaubanduse ühistu S-Ryhmä jaoks. S-Ryhmä kauplustel – Prisma, S-Market, Alepa ja teistel – on üle 2.5 miljonit klient-omanikku kes olid kõik ka uue teenuse potentsiaalsed kliendid. „Omat Ostot on hea näide, kus andmetest on tehtud kliendi jaoks eraldi väärtus,“ leiab Ridala ning selgitab, et mõtteviisilt on see ehk sarnane Swedbank-i Rahaplaneerijaga. „Ehk siis kui ma koondan oma ostud S-Ryhmä kauplustesse, siis avaneb mul võimalus nimetatud teenuse abil saada ülevaade oma tarbimisest. Näiteks sellest kui palju kilekotte ma ostan või kui palju minu või minu pere ostude CO2 jalajälg ajas muutub.“

Huvitav ja ohtlik informatsioon

Klientide info kasutamine on ettevõtete jaoks alati suur väljakutse olnud. Inimesed ei taha suuri korporatsioone usaldada ja oma isiklikele andmetele ligi lasta. Paljud jaemüügiketid püüavad seda siis saada erinevate soodustusi pakkuvate programmidega. Olgu siis klientidele lojaalsuskaardiga paremad hinnad või antakse ostudelt osa raha tagasi.

Neid võimalusi küll kasutatakse, aga pakkumised pole kunagi piisavalt palju konkurentidest paremad, et ostjat vaid ühe keti külge siduda. S-Ryhmä arvates polnud see tulemus piisavalt hea ja nad otsustasid süsteemile väljakutse esitada.

Tegemist oli riskantse ettevõtmisega. Vaja oli ju muljet avaldada enam kui 3.5 miljonile kliendile, kelle seas olid esindatud vanusegrupid noortest vanadeni. „Praeguseks on riskid aga ennast õigustanud ja klientide tagasiside on olnud üle ootuste positiivne,“ rõõmustab Märt Ridala. Esimeses faasis on abivahendit võimalik kasutada vaid S-Ryhmä klientidel, kuid tulevikus ei ole välistatud ka laienemine.

My Purchases tuli, nägi ja võitis! • Ainuüksi esimese tegevusnädalaga hakkas teenust kasutama 34 000 klienti ja seda ilma teenust eraldi reklaamimata! • 91% kasutajatest peab rakendust kasulikuks • 51% kasutajatest usuvad, et teenus mõjutab nende tarbimiskäitumist

Kliente šokeerivad avastused

Juba on jõutud koguda klientidelt märkimisväärne hulk tagasisidet ja kasutajate arvamus on valdavalt positiivne. „Üle 90 protsendi klientidest peab uut rakenduse kasutama hakkamist enda ja oma pere jaoks kasulikuks sammuks,“ nendib Ridala

Teenuse kasutajad on tõdenud, et alguses on oma ostude analüüsi must-valgel nägemine mõjunud isegi šokeerivalt, kuid seda suurem on olnud motivatsioon midagi muuta ning rõõm nende muutuste tulemusi nähes.

Hetkel pakub teenus võimalust jälgida oma ostukäitumist kuues erinevas kategoorias: • Ostetud tooted • Puu- ja juurviljade osakaal ostukorvis • Makseviis • Geograafiline ostukoht • Ostude sooritamise rütm • Ostetud kilekottide hulk Tulevikus ollakse valmis nimekirja vastavalt klientide tagasisidele ning kasutajate soovidele täiendama.