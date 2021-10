Derivcos töötavad talendid üle maailma, kes teostavad kõige vingemaid ideid

Online-kasiinodele tarkvara arendav Derivco on suur rahvusvaheline IT-ettevõte, kus töötab üle maailma 3000 inimest. Lõuna-Aafrika juurtega Derivcol on Eestis 175 töötajat 20 rahvusest.

Lähiajal on plaanis värvata veel terve hulk IT-inimesi alates arendajatest, projektijuhtidest ja tõlkidest kuni animatsioonidisaineriteni.

„Kui koroonakriis mullu märtsis algas ja riigid järjest piire sulgesid, tekkis meil rahvusvahelise ettevõttena veidi kõhe tunne, et kuidas meie inimesed liikuda saavad ja mismoodi töö hakkab välja nägema. Täna võib öelda, et oleme muutunud oluliselt paindlikumaks, töötajad saavad töötada nii distantsilt kui ka hajutatult kontorites käia. Püüame teha kõik, et tööl oleks turvaline ja samas sujuks koostöö erinevate osapoolte vahel laitmatult,” räägib Derivco Estonia personalijuht Marilis Aasa. „Lisaks oleme vaatamata kõigele värvanud hulga talente nii kodu- kui ka välismaalt ning täna oleme taas otsimas uusi töötajaid. Eriti heal meelel palkame siin elavaid inimesi.”

Ta lisab, et Derivco kontor on kujundatud nii, et see oleks töötajatele justkui teine kodu. Püüame teha kõik, et tööl oleks turvaline ja sama sujuks koostöö erinevate osapoolte vahel laitmatult. Meil on suur rõhk koostööl nii Eesti kontori siseselt kui üksuste vahel üle maailma. Paindlik töökeskkond annab selleks suurepärased võimalused. „Väga oluline on õhkkond ja sisekliima. Meile kandideerivad inimesed üle maailma ning jälgime hoolikalt, et lisaks oma valdkonna pädevusele oleks töötajate omavaheline klapp hea ja uued inimesed sobituksid meeskonda, sest kui omavaheline koostöö on hea, arendatakse koos suurepäraseid tooted.”

Derivco loob kasiinomängude tarkvara, mida peab olema hea ja mugav kasutada kõikides rakendustes. See tähendab vajadust ajaga ja tehnoloogia arengutega kaasas käia, inimesi tuleb pidevalt koolitada ja harida. Selleks on ettevõtte andnud kõigile töötajatele ligipääsu erinevatele veebikoolitustele, lisaks korraldatakse spetsiifilisemaid koolitusi, et meeskonnal oleks alati olemas kõik vajalikud sertifikaadid. Lisaks on igal meeskonnal oma koolituseelarve, ent populaarsed on ka ühisüritused koostöö elavdamiseks.

Work hard, play hard!

„Usume püsivatesse töösuhetesse, selleks tuleb inimestele pakkuda head sisekliimat, huvitavat tööd ning arenguvõimalusi. Kuna ettevõte on eksisteerinud juba üle 25 aasta ning Eestis alates aastast 2004, peaks see töötajates omajagu kindlustunnet tekitama. Samuti on kõigil töötajatel võimalus liituda tervisekindlustusega ning nautida muid ettevõtte pakutavad hüvesid,” räägib Aasa. „Ehkki oleme olnud tegevad Eesti turul juba üle 15 aasta ei hakka siin igav: me ei ole iial peatunud, oleme alati esimesed, kasvame koos turuga ning meie arendusmeeskond töötab väsimatult uute toodete kallal.”

„Work hard, play hard” – just nii kõlab üks ettevõtte lööklauseid. Pingsale mõttetegevuse kõrvalt saab kontoris mängida nii lauajalgpalli, mängukonsoolidega kui ka ping-pongi. Lisaks aktiivsele ühistegevusele liidab töötajaid ka armastus hea toidu vastu ning igal neljapäeval on kontoris vaheldumisi koogi- või puuviljapäev. Ühine suvepäevade ja jõulude tähistamine on iga-aastane traditsioon, samuti halloweenipidustused, mil iga osakond end mõnusasse õudustemiljöösse kujundab.

Ettevõtte töökeel on inglise keel. Loomulikult võib väikeses seltskonnas kuulda kõlamas ka muid keeli, kuid dokumendid, koosolekud ja muu ametlik osa on inglise keeles, nagu ka Derivco väärtused: passion, ownership ja care, mis on nähtavalt kirjas kontori seintel ja tuntavad igapäevases tegutsemises.

Loe rohkem Dervico kohta www.derivco.com