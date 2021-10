Videomängude edulugu ootab jätkamist uute loojate poolt

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor arvutimängude disaini ja arenduse erialajuht Marianna Krjakvina ning kolmanda kursuse üliõpilased Laura Priskus ja Rasmus Lepp. Foto: Mai Kroonmäe

Videomängude turu koguväärtus on sel aastal hinnanguliselt 150–250 miljardit dollarit. Seega edestab see valdkond investoritele huvi pakkumise poolest suure edumaaga kõiki muid meelelahutusliike.

2021. aastal on arvutimängude ettevõtetesse investeeritud juba enam kui 70 miljardit dollarit uut kapitali, ilmunud on mitu uut ükssarvikut ning nõudlus spetsialistide järele üha suureneb. Tekivad uued piirkondlikud ökosüsteemid. Näiteks paari aastaga sai investeeringute ja talentide tõmbekohaks Istanbul – lühikese aja sees hinnati kaks mängutootjat miljardi vääriliseks ning nende kõrval on lisaks paar firmat, mille kapitaliks on „kõigest“ kümned või sajad miljonid. Kapitali kontsentratsioon piirkonnas toob kaasa ettevõtluse kasvu ja nõudluse tippspetsialistide järele.

Ka Eesti võib kiidelda oma edusammudega arvutimängude valdkonnas. Stuudio ZA/UM loodud mäng „Disco Elysium“ (2019) on platvormil Stream praeguseks teeninud ligi 30–40 miljonit eurot. See omanäolise stiili ja julge süžeega mäng pälvis 2020. aastal mitu auhinda, sealhulgas nimeka Briti kinoakadeemia auhinna BAFTA parima stsenaariumi ning heli ja muusika eest. Samuti parima uustulnuka auhinna. Kasutajate antud hinnang on 97%, mis asetab mängu samasse ritta koos selliste kultuslike ja suure eelarvega mänguhittidega nagu „Red Dead Redemption 2“ ja „GTA V“.

Loomulikult ei piisa hästi toimiva tööstusharu jaoks ühest globaalse eduloo näitest. Äriedu peaks olema võimalik saavutada ka suhteliselt väikestel meeskondadel. Eelmise aasta veebruaris tuli välja Tartu meeskonna Placeholder Gameworks loodud mäng „Death and Taxes“. See on suurepärane näide edukast mängust, mille on välja töötanud kõigest 5–6 inimest ning mis on leidnud tee mängijate südametesse ja teeninud head tulu.

Eesti suurim mängustuudio Creative Mobile, mis on juba ammu tuntud „Drag Racingu“ ja „Nitro Nationi“ mobiiltelefoni võidusõidumängude poolest (kokku on neil mängudel üle poole miljoni mängija), rõõmustas meid 2020. aasta suvel uuendusliku indie-projektiga „Into the Radius“. Mängitakse virtuaalreaalsuses, mis annab mängijale täieliku n-ö sees olemise tunde ning võimaluse interaktiivseks tegevuseks oma käsi ja keha kasutades. Mängu „Into the Radius“ süžee on inspireeritud Boriss ja Arkadi Strugatski teosest „Väljasõit rohelisse“ ning kultuslikust mängusarjast „STALKER“. Mängija satub ohtlikku ja müstilisse piirkonda ning jahib tundmatu anomaalia ümber oleva keelutsooni artefakte ja aardeid. Pärast aeglast starti jõudis mäng virtuaalreaalsuse mängude hulgas kümne parema hulka ning teenib platvormil Stream ligi pool miljonit eurot kvartalis. Eelmisel nädalal jõudis Creative Mobile stuudio Eesti 25 parema tehnoloogiaettevõtte hulka ja selle väärtust hinnatakse 58 miljoni euro suuruseks ( https://top101.ee/index.php/tech ).

Eesti mänguarendajate seas on virtuaalreaalsus üsna populaarne. Soodsamate seadmete, nagu näiteks Oculus Quest 2 turule tulemisega kasvab ka potentsiaalsete mängijate hulk. Veel 4–5 aastat tagasi oli virtuaalreaalsus laiemale publikule pea kättesaamatu, kuna seadmed olid kallid ja sisu puudulik. Nüüd on olukord muutunud ning virtuaalreaalsus on mängude arendajate jaoks uus ja huvitav turg.

Kuid virtuualreaalsus kui innovatsiooniplatvorm pakub huvi ka teistele, mitte ainult mängude arendajatele. Tartu idufirma Futuruum arendab Oculus Quest 2 jaoks rakendust Futuclass. Rakendus võimaldab kooliõppuritel uurida keemilisi reaktsioone ja molekulide ehitust interaktiivõppe kaudu virtuaalreaalsuse keskkonnas. Tehnoloogiat on paaris Tartu koolis juba katsetatud ning tulemused on suurepärased. Kontrolltööde tulemuste põhjal võib öelda, et pärast paari tundi mängimist paranes aine tundmine 62% võrra!

Peale nimetatute arendatakse Eestis veel muidki huvitavaid mänguprojekte. Iga aastaga tekib üha rohkem ettevõtteid ja luuakse uusi arvutimänge.Kasvav huvi arvutimängude tööstuse vastu suurendab ka nõudlust spetsialistide järele.

Kuna mängude loomine on üsna keeruline loominguline ja tehnoloogiline protsess, kaasatakse professionaale mitmest valdkonnast. Nende seas on programmeerijaid, graafilisi disainereid, tasemedisainereid, testijaid, turundusspetsialiste, mänguprodutsente. Kui programmeerimine ja graafiline disain on erialad, mis on juba ammu tööturul olemas, siis arvutimängude disain on suhteliselt uus suund.

Iga mängu arendus algab justnimelt mängudisaini väljatöötamisest. Arvutimängude disaineril peavad olema teadmised kõikide kasutaja ja toote vastastikmõjude kohta, samuti laialdased teadmised tehnoloogilise baasi, arvutimängude ökonoomika ja statistika ning mängijate psühholoogia vallas. Mänguprotsessi disainer on nagu dirigent, kes dirigeerib tehnoloogia ja kunstivõtete orkestrit.

Eesti suurimas erakõrgkoolis Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on juba viis aastat ette valmistanud arvutimängude disaini ja arenduse spetsialiste. Kursuse programm hõlmab programmeerimise aluseid, graafilise disaini aluseid, tasemedisaini ning ettevõtluse ja turunduse aluseid. Pärast kolmeaastase õppekava läbimist saavad üliõpilased bakalaureusekraadi arvutimängude disaini erialal. Edaspidi on vilistlastel võimalus jätkata õpinguid Tallinna Ülikooli magistrantuuris või Soome ja Rootsi ülikoolides.

Paljud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor üliõpilased ja vilistlased juba töötavad eelnevalt mainitud suurtes Eesti stuudiotes Creative Mobile ja Placeholder Gameworks, samuti teiste arvutimängude arendajate juures.