Tervist turgutav Lingalaiu tünnisaun ja terrassivann – lihtne viis luua oma aastaringne koduspaa

Kuumad suveilmad on selleks aastaks läbi ja käes on sügis–talveperiood. Selleks, et kehas ikka soojus edasi püsiks on Lingalaiul välja pakkuda väga vastupidavad ja kvaliteetsed kümblustünnid. Eriti kasulik on tünnisaun just neile, kellel võib olla rohkem probleeme näiteks liigesevaluga, kuna kümblustünnil on palju tervistavaid omadusi!

Tünnisaunas ligunemine lõõgastab lihaseid, edendab vereringet ja pakub kehale soojustunnet just külmal ajal. See on hea alternatiiv tavapärasele saunale! Lisaks masseerib mulli- ja massaažisüsteem mõnusalt lihaseid.

Eelkõige tuuakse esile kümblustünnis käimise positiivset mõju närvisüsteemile ja vereringele. Soojas vannis tõuseb hingamis- ja pulsisagedus, langevad vererõhk ja lihastoonus. Temperatuuride erinevused ergastavad vegetatiivset närvisüsteemi ning tugevdavad veresoonkonda ja organismi vastupanuvõimet. Samuti aitab see kehast väljutada jääkaineid ning puhastab nahka, muutes selle siledamaks. Soe vesi rahustab ning virgutab keha ning mõjub mingil määral ka valu vaigistavana. Soojaveevannidest on abi ka une- ja ainevahetuse probleemide korral.

Lingalaid tünnisaun on parim viis veeta oma vaba aega, kuna saad luua oma isikliku koduspaa ja mõnusa oaasi. Igatahes on oma kodune oaas parem kui ühiselt kasutatav spaa, kuna kodus ei pea kartma ühtegi pandeemiat.

Miks mitte üllatada oma peret tervist parandava tünnisaunaga? Lingalaid pakub nii elektri kui ka puuküttega tünne ehk selle saab sobitada vastavalt vajadustele ja võimalustele.

Efektiivne külmetushaiguste ravim

Temperatuurimuutustega harjunud organism suudab paremini vastu panna ka külmetushaigustele, just see on põhjus, miks võiks kümblustünn terrassil või koduaias olla. Terrassivann ka üks võimalik lahendus, kuna seda saab paigutada otse terrassi sisse!

Saksamaal tehtud uuringu kohaselt tervenesid külmetuse sümptomeid põdevad inimesed, kes käisid saunas või kuumas vees, märkimisväärselt kiiremini. Kuumas kümblustunnis olles hakkab keha tootma valgeid vereliblesid, mis aitavad võidelda haiguste vastu ja hävitada viiruseid. Osta kümblustünn ja tervis tuleb! Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et palavikuga ei tohiks siiski tünnisauna minna.

Soovituslik oleks haigusi põdedes tünnisauna äärele sättida eukalüpti aroomivedelik, sest lisaks heale lõhnale ravib eukalüpt hästi hingamisteede haigusi. Samuti on värskes õhus veedetud tünnisaunaelamus mõnusaks värskeõhuvanniks. Mis saab olla veel parem, kui veeta külmal ajal aega õues nii, et ise külma ei tunne, kuna saab mõnuleda kuumas vees?

Veeprotseduuridega tasub ettevaatlik olla juhul, kui on äge põletik, haavadid või palavik. Samuti tasuks ettevaatlik olla südameprobleemide ja raseduse korral.

Tutvu kümblustünnide valikuga www.lingalaid.ee