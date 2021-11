Digital Hub: sideteenustest on saanud ühiskonna üks päästerõngaid

10. novembril toimus juba teist korda Kultuurikatlas ja paralleelselt veebi vahendusel Eesti suurim digitaliseerumise konverents Digital HUB, mida korraldas Telia koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Konverentsil arutleti Eesti digiühiskonna tuleviku üle, räägiti tehnoloogia- ja IT trendidest ning küberturvalisusest.

Ürituse juhatas sisse peaminister Kaja Kallas, kes tõi välja, et Eesti digiriigi kuvand on maailmas tugev ning tööd selle hoidmiseks tuleb jätkata. „Oleme väike riik ning väiksel riigil on maailmas keerulisem silma paista. Meie tugevuseks on hästitoimiv digiriik ja ainult oma tugevusi tugevdades on võimalik maailmas oma valdkonnas liider olla. Meil on kaks väljakutset – hoida ja arendada olemasolevaid digilahendusi ning välja töötada uusi initsiatiive ehk e-Eestit korraga nii kindlustada kui ka edasi ehitada,“ ütles Kallas konverentsi tervitussõnades.

Kallas märkis, et oktoobris valitsuse kinnitatud Eesti digiühiskonna 2030 arengukava visioon on, et Eesti, meie inimesed, majandus ja kultuur oleks digiväge täis. „Inimesed elavad oma elusid võrgus ja ka riik peab olema kohal seal, kus inimesed suhtlevad, aega veedavad ja teenuseid tarbivad. Parima kasutajakogemusega ja efektiivse digiriigi rajamine eeldab tihedat koostööd ja koosloomet erasektoriga ning panustamist teadus- ja arendustegevusse,“ märkis peaminister.

1 Konverentsi üheks oluliseks teemaks oli 5G ning ürituse päeval täitub selle lansseerimisest Eestis aasta. Teemat avas Telia Company president ja tegevjuht Allison Kirkby. „Umbes kuu aega tagasi tähistasime 1G ehk NMT 40. juubelit. 1G tehnoloogia pani alguse mobiilsidele ja muutis maailma selliseks, nagu me seda teame. 30 aastat tagasi algas aga Eesti mobiiliajastu, kui EMT avas NMT tehnoloogiale rajatud mobiilsidevõrgu. Aasta tagasi käivitas meie Telia Eesti meeskond esimesena Eestis 5G võrgu ning tänaseks oleme avanud koguni 110 5G tugijaama,“ sõnas Kirkby.

„5G on järgmise digitaalse transformatsiooni etapi alus, mis laiendab tehnoloogia piire, käivitab innovatsiooni ning muudab meie digitaalset kogemust ning seda nii tavainimestena kui ka ettevõtete, ühiskondade ja valitsustena. 5G koos asjade internetiga on raketikütus muutusteks. Asjad ei saa enam kunagi olema samad. Jätkates innovatsiooniteekonda ja samal ajal võttes fookusesse inimesed ning keskkonna, saame olla parema tuleviku kujundajad,“ tõi välja Kirkby.

Kirkby sõnul muutusid sideteenused pandeemia ajal ühiskonna päästerõngaks, võimaldades ühiskonnal piirangute ajal nii sotsiaalsel kui ka majanduslikul tasandil toimida. „See tõi esile sidevõrkude tähtsuse, ergutades digitaliseerimist valdkondades, mida me kunagi ei osanud oodata. Nüüd on meie kõigi asi tegutseda selle nimel, et need võimalused meie kõigi heaks ära kasutada,“ rääkis Kirkby.

Digiühiskonna tulevikule pühendatud diskussioonis osalesid ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Andres Sutt, endine IT- ja väliskaubanduse minister Kaimar Karu ning endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Minister Suti sõnul peab tehnoloogia olema inimesekeskne ning võimeline muutma maailma kõigi jaoks paremaks. Samuti rõhutas minister vajadust vaadata pidevalt ka Eestist väljapoole, et võrrelda end maailma parimatega. „Selleks peame käima teistes riikides. Täna oleme nii kaugele jõudnud, kuna oleme tahtnud vaadata, mis Eestist väljapool toimub.“

Rene Tammist lisas, et kuna Eestis valitseb tohutu IT-inimeste põud, peaks riik ja erasektor selle leevendamise nimel pidevalt koostööd tegema. „Tudengite vastuvõtt magistri- ja doktoriõppesse tuleks teha samuti atraktiivsemaks, et meil oleks neid inimesi, kes uusi noori õpetavad. Samuti tuleb sisse tuua välismaist kompetentsi,“ leidis Tammist.

Ürituse demoalal sai testida 5G vahendusel kaugjuhitavat Elmo Rendi elektriautot, mis Telia 5G ruuteri vahendusel Kultuurikatla kõrval asuvas parklas ringi sõitis. Senised testid on toimunud 4G võrgus ning 5G vahendusel toimus auto kaugjuhtimine konverentsil esmakordselt. 5G võrgu kasutamine võimaldab auto ja kaugjuhtimispuldi vahel tekkivat viiteaega (latency) minimeerida, mis lubab autot juba väga hästi distantsilt juhtida.

Samuti oli võimalik demoalal tutvuda Tallinna Targa Linna platvormiga, kuhu on kokku koondatud erinevad andmed ning reaalajas on võimalik jälgida linnaruumis toimuvaid muudatusi. Platvorm hõlmab näiteks erinevad liikuvusandmeid, linnatänavate müraandmeid, infot teedeehitustöödest jmt.

Konverentsi mahukas programm sisaldas üle 40 arutelu ja ettekande.