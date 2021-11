Turul on vähe häid pindu, kuhu uusi kauplusi ehitada

Selver avab uuel aastal kolm uut poodi: Tabasalus, Lasnamäel Priisle Kodu arenduses ja IKEA kaupluse kõrval Rae vallas. Selveri juhatuse liige Kristi Lomp sõnul on just IKEA kõrvale kerkiv pood suur töövõit, millest saab ilmselt keti üks olulisemaid kauplusi. Lisaks plaanib Selver kaks suurt poodi täielikult renoveerida. Lomp rääkis, mis uuenemiste käigus muutub ja mille järgi valitakse uute poodide asukohad.

“Strateegiliselt on poodide asukohad valitud selle järgi, et Tabasalus pole Selver seni esindatud olnud, Lasnamäel tuleks positsiooni tugevdada ja IKEA's hakkab käima rahvast üle Eesti – just seetõttu kerkib sinna juurde Selveri suurim poeformaat – hüpermarket, mille üldpindala on 6000 ruutmeetrit,” ütleb Kristi Lomp.

Selveri keti trump turuosa hoidmisel ja kasvatamisel on läbi aastatel olnud väga head kaupluste asukohad. Ehkki uued kauplused valmivad Selveril Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse, ei tähenda see, et muu Eesti poleks strateegiliselt oluline. “Me vaatame laiemalt üle Eesti, kuid tuleb tõdeda, et häid kaubanduspindasid enam palju pole – turg on üle kuumenenud,” ütleb Lomp ja lisab, et e-pood on füüsiliste kaupluste ehitamise vajadust veidi leevendanud.

Kas on mõtet kauplusi juurde ehitada, kui ostmine kolib internetti?

“Pakume täna e-poe teenust üle Eesti. Kuna e-Selveri valik on võrdne hüpermarketi kauplusega, on mõnes piirkonnas füüsilise poe tähtsus veidi teise tähendusega kui varem. Ehk tuleb kaaluda, kui suurt kauplust on mõtet mõnda piirkonda ehitada,” ütleb Lomp ja lisab, et inimestele peab jääma võimalus teha elementaarsed kiired ostud ikkagi päris poest.

Renoveerimine võib olla kallim kui uue ehitamine

Lisaks laienemisplaanidele on Selveril kavas mitmed poed renoveerida. Suurimad muutused toimuvad Järve Selveris ja Solarise Delice'i poes, millest viimane kuulub Selveri koosseisu alates Comarketi keti ostmisest.

Lombi sõnul ei tähenda renoveerimine vaid kosmeetilisi muudatusi: “Eelnimetatud poodide puhul teeme me pinnad täielikult tühjaks, viime välja masinad, mööbli, vajadusel võtame üles põrandaplaadid jne. Ehk teeme täiesti uue asja. Investeeringu mõttes võib see olla isegi kallim kui uue ehitamine.”

Kaupluse renoveerimine ka seda, et võtame kasutusele keskkonnasõbralikuma tehnoloogia. “Eesmärk on vähendada elektritarbimist – meie kogemus näitab, et kaasaegsete masinate puhul on kokkuhoid küllaltki suur.” Ka seaduse järgi on ette nähtud, et kaupluste külmasüsteemid peavad minema üle CO2 põhistele masinatele, mis on keskkonnasõbralikumad kui vanemad, fluoritud kasvuhoonegaaside põhised külmikud.

Mis muutub kliendi jaoks?

“Renoveerimine muudab ostukeskkonna visuaalselt meeldivamaks,” ütleb Lomp, kuid täiendab, et vähemtähtis pole ka see, et ostuprotsess muutub uute tehnoloogiliste lahenduste läbi kliendi jaoks kiiremaks ja mugavamaks.

Selveri trump on alati olnud omatoodang, seda nii kala- kui lihalettides ja pagaritoodete näol. “Renoveeritud ja uutes kauplustes on plaan letiteenindust veelgi laiendada. See nõuab küll lisatööjõudu, kuid nõudlus nende toodete järele on suur,” ütleb Lomp. “Meie tootearendus nendes valdkondades on kiire ja see on konkurentsieelis – me ei ole nendes lettides koostööpartneritest sõltuvad, vaid saame vastavalt hooajale või sündmusele reageerida ja toota.

Delice tugevdab end premium-kaupluste segmendis

“Me hoiame Delice poe Selveri ketist eraldi ehk sellele jääb oma nägu ja eristuv tootevalik. Rebrändimise ja renoveerimise käigus suurendame seal veelgi kohapeal tootmist. Kaks suurt erinevust Selverist, mille plaanime säilitada, on suurem valik maailmaköögi valmistooteid (aasia-, mehhikoköök jne.) ning fookus väiketootjate toodangule. Eesti väiketootjad ei suuda pakkuda oma tooteid suurkettidele, sest tooteid lihtsalt ei jagu, kuid Delice poodidesse saame tuua suure valiku,” ütleb Lomp. “Delice saab ühel hetkel endale ka oma eristuva tootevalikuga e-poe, kuid nendest plaanidest on veel vara rääkida.“

“Seda, kas renoveerimise käigus lähevad kauplused täiesti või osaliselt kinni, pole veel lõplikult otsustatud. Järve keskuse kauplus on meil niivõrd suur ja klientide seas armastatud pood, et võibolla saame seda uuendada osade kaupa, kuid see tähendab omakorda pikemat renoveerimisperioodi,” ütleb Lomp.