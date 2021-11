Von Baer: 7 eksklusiivset jõulukingiideed ettevõtetele

Jõuluaeg on endast taas märku andmas. See on aeg, mil soojuse ja tänulikkusega hinges meenutatakse möödunud aastat ja inimesi, kes meie kõrval seisnud on. Erilisemaid neist peetakse ka sümboolsete kingikestega meeles.

Jõulukingi saamine on harukordne sündmus, mis pole iseenesestmõistetav, ning seda tänulikum kingisaaja ka on. Äripartnerilt jõulukingi saamine on seetõttu kohe eriti meeldiv – see sümpaatne žest oma töötaja, juhi, omaniku, koostöö- või äripartneri heaks kõneleb sellest, kuidas tema panusest ettevõttesse lugu peetakse, mis tõstab kingisaaja töömoraali ning annab talle uut tegutsemisindu.

Tallinnas 2015. aastal asutatud ettevõtte Von Baer tootevalikus on mitmed meeldejäävad jõulukingitused firmadele , mis on esinduslikud kingid nii koostöö- kui äripartneritele kui ka firma töötajatele, juhtidele või omanikele. Klassikalise välimusega käsitööaksessuaar, mis on valminud premium kvaliteediga Itaalia veisenahast, on väärikas kink, mida saajale saab igapäevaselt kasutada ning mis aitab kaasa koostööpartnerite vahelisele usalduse ja väärtuse loomisele.

Von Baeri nahkaksessuaarid rõõmustavad ka keskkonnateadlikku kasutajat: naha kestliku päritolu ja kvaliteedi tagab selle päritolusertifikaat. Samuti hoidub Von Baer nahatööstuse tarvis kasvatatud loomade naha kasutamisest – tooted valmivad hoopis lihatööstuse kõrvaltootest, mis vastasel korral jäätmete sekka satuks.

Von Baeri asutajad Igor Syunin (vasakul) ja Albert Varkki (paremal)

Pakume ka võimalust kingitus personaliseerida , et sellest teha eriline ja ainulaadne firma jõulukink. Kingitusele saab graveerida näiteks firma logo või isikliku sõnumi, mida kingisaaja aksessuaaril sagedasti näeb ning mis talle teie ettevõtet meenutab.

Et aidata teil välja valida aasta parimad jõulukingid, oleme allpool välja toonud 7 luksuslikku ettevõtte jõulukingi ideed:

1. Rahakotid ja kaarditaskud

Ärikingituste klassika – kaarditasku või rahakott – on alati sobivad firma jõulukingitused ! Enamus meist pruugib rahataskut igapäevaselt, mis teeb rahakotist alati vajamineva kingituse, ning premium nahast disainrahakott on unustamatu jõulukink. Kingisaaja saab oma vana ja väsinud rahatasku uue ja ilusama vastu vahetada, tunda, et firma teda ja tema tööd hindab, nautida luksusliku igapäevaeseme kasutamist, ning mis veelgi parem – näha iga päev rahataskule teie poolt graveeritud isiklikku sõnumit või logo, mis teda teie firma peale mõtlema paneb. Lisaks pole rahataskut nii kulukas kinkida. Win-win, nagu öeldakse.

2. Arvutikotid

Sülearvuti on personali põhiline töövahend enamikus praegusaja ametites, mistõttu on sülearvutikotist saanud lausa hädavajalik lisa, et sülearvutit tarvidusel ringi transportida. Sülearvutikotid on seega eriliselt head jõulukingid firmadele, kus peamine töö käib arvutites. Kuivõrd sülearvutikott on muutunud igapäevaselt kasutatavaks aksessuaariks, on oluline, et see näeks ka kena välja. Läbimõeldud disainiga šikk premium nahast sülearvutikott muudab inimese välimuse soliidsemaks ja elegantsemaks – või siis võib inetuvõitu eksemplar omaniku üldmulje viletsamaks muuta.

Lisaks oma kaunile välimusele ja funktsionaalsusele võib hüva sülearvutikott omaniku elu ka muudmoodi meeldivamaks muuta – näiteks mahutavad Von Baeri arvutikotid peale sülearvuti endasse ka muu vajaliku: kaustikud, rahakoti, võtmed, telefoni jms. Meie arvutikottide praktiline disain aitab sisu hästi organiseerida, nii et asju oleks lihtne pärast kotist üles ka leida. Von Baeri tootevalikus on läpakakotid olemas kõigile põhilistele sülearvuti suurustele: 13″, 13.3″, 14″, 15.6″, 17″.

3. Reisikott

Kvaliteetsest taimpargitud pärisnahast reisikott on ülimaitsekas aksessuaar, mida kinkida firma sünnipäevaks või jõuludeks. Von Baeri tootevalikus on kaks reisikotti – mõlemad ühtemoodi kaunid, ent veidi erineva funktsiooniga –, mõlemad neist on vastupandamatud ärikingitused jõuludeks: nahast reisikott Weekender Plus ning nahast ülikonnalahtriga reisikott Grand. Nii Weekender Plus kui ka Grand on käsitööna valmistatud taimpargitud premium veisenahast, varustatud YKK lukkudega ja sobivad käsipagasisse.

Weekender Plus on stiilne nahkkott, mida saab kasutada nii reisi-, töö- kui ka trennikotina. See reisikott on asjalik, avar ja mugava disainiga ning on varustatud õlarihma ja sülearvutitaskuga, tehes sellest hea kaaslase aktiivsele koostööpartnerile. Grand on aga tõeliselt funktsionaalne reisikott, sobib samuti trennikotiks ja sellele on lisatud eraldi ülikonnalahtergi, et omanik (lisa)ülikonda endaga kortsuvabalt kaasas saaks kanda. Mahukas ja väärikas Grand võimaldab endas kõik tarviliku organiseeritult ära pakkida ning on täpselt see õige jõulukingitus soliidsele äripartnerile.

4. Portfellid

Eriti sobilikud firmakingid on muidugi südikust ja töökust sümboliseerivad portfellid. Nüüdsel ajal on portfell põhimõtteliselt konservatiivne sülearvutikott, mis sobib kõige paremini kokku ülikonnaga ja kõlbab hästi näiteks panganduse, majanduse jmt-ga tegeleva ettevõtte jõulukingiks.

Von Baeri portfellides oleme põiminud askeetlikuma äristiili kaasaegse minimalistliku kujunduskunstiga. Disainime oma tooteid, tuginedes filosoofiale, et toote funktsionaalsus, kvaliteet ja disain ühtemoodi tähtsad – seega kinkides Von Baeri portfelli, kingite ka hoolega loodud kõrgkvaliteetse kasutuskogemuse. Portfell mahutab ilusti teie koostööpartneri sülearvuti, kõik tema dokumendid, rahatasku ja teised vajalikud esemed, mida on ka lihtne portfellis organiseerituna hoida ja hiljem üles leida. Portfelli omanikust õhkub autoriteeti ja usaldusväärsust – see on täpselt see, mida teie äripartner hindaks.

5. Naiste seljakotid

Meil on pakkuda ka häid kingiideid naisterahvastele. Hea firma jõulukink on sülearvutilahtriga naiste seljakott, millega oleks hea tööl käia. Seljakott on ergonoomiline ja asjalik aksessuaar, mida pruugitakse üha enam, sest naised hindavad selle kasutusmugavust. Von Baeri premium nahast esteetilised seljakotid panevad kingisaaja silma särama, sest need ühendavad endas mugavuse, praktilisuse, elegantse välimuse ja hea maitse. Peale selle sobivad Von Baeri tooted ka kõige keskkonnateadlikumale kliendilegi, sest meie aksessuaarid on valmistatud kvaliteetsetest ja kestlikest materjalidest.

6. Naiste käe- ja arvutikotid

Ületamatu ärikingitus naisele jõuludeks on kaunis nahast käekott või arvutikott. Nii käe- kui sülearvutikotti läheb igapäevaselt vaja nii töö- kui vaba aja kontekstis – see teeb neist hoolikalt väljavalitud kingid, mis saaja elu paremaks muudavad. Von Baeri toodete seas leidub mitmeid soliidseid käe-ja arvutikotte, mis on äripartnerile hea kingitus. Neid avara minimalistliku disainiga mugavaid kotte kasutades meenutab kingisaaja teie lahkust sooja tänulikkusega. Sellised firma logoga meened kindlasti ei unune.

7. Püksirihmad

Omapärane ärikingitus firma sünnipäevaks, jõuluks või tööjuubeliks on kahtlemata premium nahast püksirihm, mida kaunistab roostevabast terasest või messingist pannal. Tegemist on imetoreda aksessuaariga, mis kuulub iga aktiivse elutempoga mehe riidekappi, kes oma tihedast ajakavast hoolimata soovib hea ja esinduslik välja näha.

Von Baer on üks vähestest ettevõtetest maailmas, kelle tootevalikust võib leida nii-öelda poolväärismetallidest pannaldega rihmasid. Ei leidu ühtki hea maitsega meesterahvast, kes sellisest haruldasest kingitusest ära ütleks – hoopis vastupidi! Ta oleks selle üle kindlasti väga õnnelik. Meie rihmu on võimalik lasergraveeringu või initsiaalidega personaliseerida ning need saabuvad juba kinkekarpi ja –kotti pakendatuna.

Meie tootevalikust leiate kahte sorti püksirihmu:

1) Igapäevased rihmad (casual belt), mis sobivad hästi teksapüksi kaunistama;

2) Ülikonnarihmad (formal belt), mis sobivad hästi kokku business või business casual rõivastusega. Antud rihmad on kahepoolsed (üks pool musta ja teine pool pruuni värvi), neid saab kanda mõlematpidi ja neil on pööratav pannal.

Püksirihmade hoolikalt disainitud pandlad kombinatsioonis premium nahaga teeb neist kõrgema klassi kvaliteediga aksessuaarid, mis on suurepärased firma jõulukingid.

Loodame, et antud artikkel aitab teid kõige sobilikuma ärikingituse valikul. Küsimuste korral võtke meiega kindlasti ühendust — anname teile ärikingituste planeerimisel hüva nõu.

Jagage enda lahkust ja töötahet ka äripartnerite ja töötajatega ning rõõmustage neid hea jõulukingiga!