Eesti oma edulugu: hobist alguse saanud töö, mida tehakse kirega

Meie eesmärk on, et Marmara Sterling ehted oleks kauakestev investeering mitte pelgalt mööduv moeröögatus. Meie lubadus tarbijale on, et tegutseme jätkusuutlikul viisil, et meie kaunid ehted ei tuleks meie looduse ja elukeskkonna arvelt. Foto: Marmara Sterling

Kümme aastat tegutsenud ehete tootja Marmara Sterling on suurepärane näide sellest, kuidas hobi võib kasvada tööks ja pereäri kutsumuseks, mille najal tekkinud ettevõtte jätkusuutlikkus annab lootust, et seda pärandatakse põlvest põlve. Ilus lugu siitsamast Eestimaalt.

Marmara Sterling üks asutajaid ja praegune tegevjuht Janno Jaek mõtiskleb, et kuigi kogenud ärihaide hinnangul tuleks ettevõtluses aru saada, millal on õige aeg lõpetada ja edu rahaks teha, siis tema küll seda teha ei plaani. Praeguseks on müüdud juba mitusada tuhat ehet ja kes teab, milliseks see number veel kujuneda võib!

Mis teie plaan siis ette näeb?

Miks peaksin lõpetama tegelemise millegagi, mis on kirg nii minu kui ka mu pere jaoks? Teeme iga päev seda, mis meile meeldib ja mul on peres kasvamas ka pisikesed kaksikud tüdrukud. Mis saaks olla veel parem, kui pereäri tulevikus neile üle anda.

Lisaks pole vahepeal probleemi kõigi nende kingituste leidmisega kahe preili sünnipäevadeks?

Seda ka jah. Eriti lahe on see, et mõnede ehete osasid toodab meile siiani mu naise isa oma väikeses töökojas.

Pole ime, et te ettevõtet rahaks teha ei soovi, tegemist ongi ju pereäri, mitte lihtsalt mingi suvalise ettevõtmisega. Kuidas Marmara lugu alguse sai?

Mu naine Grete tegeles hobikorras ehete meisterdamisega ja näha oli, et tegemist on trendiva ettevõtmisega ja nii sündis plaan avada oma käsitöötarvikute pood. Nii lõimegi koos Grete, Grete õe ja tema abikaasaga 2010. aastal Pärlipesa, mis avas oma uksed Kentmanni tänaval.

Disainerina nägi Grete, et hea mõte oleks hakata tegema koostööd Swarovskiga, kellega võtsime ka ühendust ja sõlmisime lepingu. Lisaks Swarovski kristallide müügile proovisime peagi kätt ka samadest kristallidest valmisehete müügiga, mis osutusid väga menukaks.

Kuidas sealt Marmara Sterlinguni jõudsite?

2012 tegi Swarovski esindaja meile ettepaneku, et kas me tahaks oma brändi luua. Sama aasta suvel Marmara sündiski ja seejärel läksime oma toodetega Tallinna Ilumessile, kus oli kohal ka Kaubamaja ostujuht, kellele meie ehted väga meeldisid. Nii saime kohe jala Kaubamaja ukse vahele ja paralleelselt müügipunktikese ka Tallinki laeva Silja Serenade parfüümipoodi.

Kvaliteetsed materjalid ja klassikaline disain tagavad, et Marmara Sterling ehted kestavad kaua ja neist sünnib rõõmu paljudeks aastateks. Foto: Evelin Elmest

Selline kiire tähelend!

Jah, saime tõesti oma teekonda kohe kahes prestiižses kohas alustada. Sealt edasi läks lumepall suhteliselt kiiresti veerema – lisandus hulk teisi edasimüüjaid Eestist, aasta hiljem leidsime esimesed Lätist ja Leedustki. Samal aastal lisandus näiteks veel ka Goldtime’i juveelikaupluste kett. Seega olime aastaga muutunud edukaks rahvusvaheliseks ettevõtteks.

Mida peate järgmiseks märgiliseks sammuks?

2017. saime EASilt Loomemajanduse Eksporditoetuse programmi raames rahastuse, et teha oma brändile turundust. Tänu sellele saime hakata käima suurtel rahvusvahelistel ehete messidel, kust saime agente ja turustajaid Saksamaalt, Portugalist, samuti erinevaid edasimüüjaid Austriast, Šveitsist ja Rootsist.

2017 oli meil ka esimene rahakaasamine Fundwise’i ühisrahastuse platvormil, kust saime täiendavat kapitali edasiseks kasvamiseks. Viimane raha kaasamine oli meil möödunud aastal, kust saime vajaliku Poola turule laienemiseks. Asutasime sinna tütarettevõtte ja praegu ongi käsil avamise ettevalmistused, mis peaksid kulmineeruma kevadel.

Kas Covid on ka kuidagi teie ettevõtmisi mõjutanud?

2020. aasta algus oli meile huvitav aeg, sest vahetult enne kriisi puhkemist olin ise omandanud väärtuslikud oskused digiturunduse vallas. See aitas meil mitte üksnes ellu jääda, vaid isegi tänu e-kaubandusele edasi kasvada. Panustasime digiturundusse kõigis kolmes Balti riigis. Huvitava nüansina võib välja tuua näiteks, et Suur­britannias on suur leedukate kogukond, kes tellivad päris palju meie ehteid.

Eelmise aasta lõpul saime valmis oma uue e-poe, mille kaudu plaanime esmajoones Poola turule siseneda. Strateegia on olla sealsele kliendile võimalikult lähedal. Kõik toimub poola keeles, ka klienditeenindus. Tahame, et nad ei peaks meid pelgalt tundmatuks brändiks kaugelt lumiselt põhjamaalt, vaid näeksid, et oleme ka nende jaoks päriselt olemas.

Kas plaanite lähiajal veel kuhugi laieneda?

Ikka, Poolassegi jõudsime järjekordselt ühe EASi koolituse – strateegia praktikumi toel, mis toimus aasta tagasi ja mille eesmärk oli aidata leida ettevõtetel uusi kasvuvõimalusi. Järgmise hea kandidaadina mõlgub mõttes Tšehhi.

Olete tõesti suutnud läbi aastate olla õigel ajal õiges kohas. Mis on selle saladus?

Äri- ja suhtevõrgustik on kahtlemata ülimalt olulised. Ärivõrgustiku arendamiseks on näiteks olemas organisatsioon nimega BNI, mille ebainimlikult varajasel kellaajal toimuvatel koosolekutel ma aastaid osalesin, ning suhteliselt otseselt tänu millele on meie möödunud rahastusvoorud õnnestunud.

Ja ehted disainib siis teie abikaasa Grete?

Jah. Lõbus lugu on ka see, et kui meil mõni aasta tagasi kaksikud sündisid, siis ei olnud tal pisikeste kõrvalt üldse aega tööga tegeleda ja ega siis ei jäänud mul muud üle, kui proovisin ka disaineri rolli!

Mõned 2018. aasta kollektsioonid on täitsa minu mõtete järgi loodud. Muidugi ei saa öelda, et ma üleöö disaineriks hakkasin, pigem oli see olemasoleva edasiarendus ja mõningate trendide, näiteks loomamustrite sisse toomine.

Marmara Sterling kasutab oma toodangus 99% ulatuses taaskasutatud hõbedat. Foto: Evelin Elmest

Trendidest rääkides – kui riknev kaup on ses mõttes ehted?

Trendid mängivad rolli, kui tahta teha moeehteid. Meie oleme oma olemuselt pigem klassikaliste ja ajatute ehete loojad. Iseloomulikuks jooneks on värvide rohkus ja vahetatavus, mis on Eestis väga populaarne. Vahetatavuse all mõtleme seda, et meil on kollektsioonis nii-öelda baasrõngad, mille otsa saab lisada erineva kuju ja värvi või erineva kivilihviga ripatseid. Naiste hulgas on see heas mõttes tohutut sõltuvust tekitav, mis võimaldab müüa samadele klientidele läbi aastate aina uusi tooteid.

Kes on teie põhiline klient hetkel?

30–45 aasta vanused endaga ise hakkama saavad naised. Ettevõtjad, spetsialistid, mänedžerid, kontoritöötajad. Lugejale võib olla jäänud mulje, et ehted on midagi niisugust, mida üksnes kingitakse ühel või teisel puhul, kuid tegelikkuses ostavad naised endale ehteid ise, tehes nii iseendale kingitusi. Kingitusena töötavad ehted muidugi ka väga hästi, tähtpäevadel või niisama. Praegugi on ju peagi tulemas naistepäev ja emadepäev.

Mida põnevat uut teil veel on toimunud?

Alustasime koostööd Woltiga. Inimestele seondub Wolt pigem toidukullerteenusega, kuid tegelikult on sealt võimalik juba päris laia valikut erinevat kaupa tellida. Meie ehete puhul kasutatakse tähtpäevade ajal seda teenust eriti tihedalt.

Ehted on kahtlemata kaunid ja omanäolised, aga kas arvestate oma tegemistes ka oma n-ö ökoloogilise jalajäljega?

Keskkonna peale mõtlemine on väga oluline trend, eriti arvestades ka meie enda peres kasvavaid 4-aastaseid tüdrukuid. Me ei arva, et suudaksime päästa maailma, kuid oluline on neid küsimusi endale teadvustada, et igaüks püüaks anda kasvõi väikese panuse, et tuleviku maailm ja keskkond oleks sama ilusad, kui need on täna.

Näiteks kasutame oma toodangus 99% taaskasutatud hõbedat. Väärismetallide, nagu hõbe, kaevandamine on keskkonnale päris koormav, seega hõbeda taaskasutamine annab maailma hoidmisse täitsa märkimisväärse panuse.

Samuti panustame 0,5% kõigilt krediitkaardi maksetelt CO2 atmosfäärist eemaldamise tehnoloogia arengusse.

Eks see netiostlemise populaarsuse kasv tekitab palju pakkematerjalide kulu ka…

Kõik pakendid ja kinkekarbid on meil valmistatud FSC-sertifikaadiga paberist ja papist, mis on 100% taaskasutatud ressurss ja aitab kaitsta kogu maailma metsi, pikendades puidumassi eluiga ja vähendab samal ajal tekkivaid jäätmeid.

Kõik Marmara Sterling ehete kinkekarbid kannavad FSC-märgist, mis garanteerib tarbijale, et need on valmistatud taaskasutatud paberist.

Tubli saavutus, aga kas jääte loorberitele puhkama või leiate, et on veel arenguruumi sel suunal?

Teeme koostööd ökoinnovaatilisi lahendusi pakkuvate ettevõtetega ja otsime hetkel plastile sobivaid alternatiive, et lõpuks asendada kogu plast ja vahtkumm meie väljapanekutel, müügi- ja reklaammaterjalidel, rohelisemate valikutega. Sihiks on kasutada 90% ulatuses keskkonnasõbralikke materjale meie kõikides tegemistes.

Grete Gribkovski jutustab oma loo ehete kaudu Üks Marmara Sterlingi asutajaid ja praegune peadisainer Grete Gribkovski on alati tundnud kirge kaunite ehete ja nende disaini vastu. Grete soovis läbi ehete jutustada oma lugu, tuua kaunid ehted inimestele lähemale ja panna tema disainitud ehteid kandes tundma end erilise ja kaunina. Olles tulnud Swarovski poolt korraldatud rahvusvahelisel ehete disainikonkursil kolmandaks, tundis Grete, et on oma mõtete ja ehtedisainiga õigel teel. Koos oma õe Kerttuga hakkasid nad esmalt Swarovski kristalle teistele ehtemeistritele edasi müüma, kuid kuna tema kirg nüüd juba Swarovski kristalle kasutades ehete loomise vastu oli vahepeal ainult kasvanud, siis muutus valmisehete müük peagi peamiseks tegevuseks. Tema klassikalised elegantsed disainid koos kvaliteetsete ilusate kristallidega mõjusid suurepäraselt ja leidsid kiirelt tee naiste südametesse. Grete usub, et Marmara ehete võlu tuleneb tema järjepidevast soovist seada naised oma tegevuse ja loomingu keskmesse, lisades igasse ehtesse näpuotsaga haldjatolmu, mis justkui äratab ehte ellu ja võimaldab igal neid ehteid kandval naisel jutustada oma lugu.

Grete Gribkovski