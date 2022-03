Töötukassast tasub ka noortel abi küsida

Keskmise noore inimese jaoks ei tundu Töötukassa ilmselt kohana, kust oma küsimustele vastuseid saada. Pole ju ehk tööl käidudki veel, mis see töötutega tegelev asutus peaks neisse puutuma!? Tegelikult aga pakutakse seal paljusid erinevaid teenuseid ja abimeetmeid, mis tööotsast huvitatud noort inimest otseselt või kaudselt puudutab.

„Me elame maailmas, kus me tihtipeale hindame raamatut kaane järgi. Ka noor võib mõelda: ma ei ole ju töötu – õppisin koolis, lõpetasin või kukkusin välja – mida mul sinna töötukassasse üldse asja on,“ muigab Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna noortevaldkonna juht Olav Kersen.

„Aga tegelikult me ju puutume kokku kõigi inimestega hoolimata vanusest või hõivest. „Olen ise ka karjäärinõustajana nõustanud nii 12aastast kui ka 72aastast. Tippjuhte, emeriitprofessoreid, õpilasi, noori, töötavaid inimesi – puutume töötukassas inimestega kokku terve nende elukaare vältel ning meie teenuste ampluaa on väga lai.“

Iga nooreni Töötukassa kahjuks praegu siiski ei jõua. Eks see olegi koht, kus noor inimene saaks ise palju ära teha. Esimese sammu astuda, et lumepall veerema saada. „Töötukassa ei ole kuskil kooli ukse peal kohe ootamas, et kui keegi koolist välja kukub, siis tuleme võtame kohe töötuna arvele. Selles mõttes tahakski välja tuua, et alates 16. eluaastast on täiesti võimalik tulla ja saada siit tuge,“ kutsub spetsialist üles ise tegutsema oma karjääri kujundamiseks veelgi varem, sest Töötukassa karjäärispetsialistid toetavad juba põhikooliealisi.

Infot võiks seda vajavatele noortele jagada lapsevanem või sõbergi, kui näha, et endal teadmised puuduvad. See aitaks paljudel vajaminevate abitaktikateni jõuda. „Saab võtta ennast töötuna arvele ja sellega kaasneb mitmeid praktilisi hüvesid töötuse olukorras inimese jaoks, kui on mingit eelnevat töö- või sellega võrdväärset kogemust,“ loetleb Kersen. „Töötuna arvelolevad inimesed saavad ravikindlustuse, võimalik on kasutada erinevaid nõustamisteenuseid."

Juba 5 aastat tegeleb Töötukassa ka töövõime hindamisega ja selleks ei pea end isegi eraldi arvele võtma. „Kui juba 16aastane kooliõpilane tunneb või näeb, et tal on mingid takistused, on käinud perearsti või erialaarsti juures, et mingi tervisealane mure takistab tal töötamast või õppimast, siis saab tegelikult lasta töövõime ära hinnata ja kui on osaline või puuduv töövõime, siis on võimalik veel eraldi saada rehabilitatsiooniteenuseid, mis aitavad tervisemurega paremini hakkama saada.“

Noor ei pea vaid maasikaid korjamas käima

Töötukassas vaadatakse noori üsna laialt – see sihtrühm hõlmab lausa 13 kuni 29aastasi. Noortegarantii on vastu võetud Euroopas ja nii järgitakse noorte garantii põhimõtteid ka Eestis. Olgu töökoht milline tahes, tasub 16–29aastastel noortel teada, et näiteks kandideerimise ajal on neil tegelikult taskus trump, mida väga kasutada ei osata.

„Just nende jaoks ongi meil minu esimese töökoha palgatoetus olemas, sellega me maksame tööandjale 50% igakuisest töötasust ja see on nüüd tõesti mõeldud vähese töökogemusega noortele ning siin ei loegi see, kas tal on põhi-, kesk- või kutseharidus või olgu kasvõi doktorikraadiga 28aastane,“ toob Kersen näite. „Kui tal on elu jooksul vähem kui 2 aastat ametlikku töökogemust või töösuhet, siis see palgatoetus aitab jälle tööturule jõuda või kasvõi kuhugi jalg ukse vahele saada.“

Loomulikult on ka maasikate korjamine ja rohimine täitsa tore tegevus, millega endale taskuraha teenida. Suuremad malevad on juba avaldanud veidi infot selle kohta, millised variandid suvel avatakse. Praegu ongi õige aeg hakata ennast võimalustega kurssi viima neil, kellele üks mõnus malevasuvi ägeda kogemusena tundub.

Küsi ja sulle antakse

Paljud noored ei kasutagi Töötukassa pakutavaid hüvesid puhtalt teadmatuse tõttu ja nii võivad mitmed head võimalused kasutamata jääda. Seega, kui tunne on, et tahaks tööd teha ja kohe kuidagi ei tea, kust otsast alustada, siis on mõistlik kohe töötukassa poole pöörduda.

„Töötukassas saab end alates 13. eluaastast tööotsijana arvele võtta ja siis Töötukassa nõustaja aitabki kõik läbi mõelda ja ka töösoovid kirja panna,“ avaldab spetsialist järjekordse võimaluse. „Tegelikult ongi ju nii, et inimene tuleb tööotsijana arvele ja arutab oma nõustajaga läbi oma töösoovid ja eesmärgid ning hakkab vastavalt sellele pakkumisi saama. Karjääriteenuste jaoks ei pea noor ennast üldse tööotsijana arvelegi võtma.“

Seega võib ka lihtsalt aja broneerida ja karjäärinõustaja või karjääriinfospetsialistiga läbi arutada, mis variandid konkreetsel inimesel üldse on näiteks suvel töötamiseks. Abi saab vajadusel ka kandideerimisdokumentidega, sest paljud noored polegi elus selles olukorras olnud, et peaks võõra inimesega vestlema või töövestlusele minema.

„Saabki karjäärispetsialistiga läbi mängida selle olukorra ehk töö- või kooli sisseastumisvestlusi simuleerida,“ kinnitab Kersen ja lisab et kuigi infot tundub korraga ehk palju olevat, piisab sellestki, kui lihtsalt mõned märksõnad meelde jätta. „Ei pea kõiki neid tingimusi või sõnastust pähe õppima, vaid on hea, kui kasvõi lihtsalt osatakse töövestlusel mainida sedagi, et Töötukassas on olemas alaealise töötamise ja minu esimene töökoht palgatoetus ja noort tasub selle tõttu julgemalt palgata küll.“

TASUB TEADA Hüved, miks näiteks NEET noorel tasuks töötukassasse tulla, on tasuta karjääriteenused (nõustamine, töötoad, kandideerimisdokumentidega abistamine, vestluseks ettevalmistamine ja läbimäng ehk simulatsioon), töövõime hindamine (milleks ei pea arvele tulema), töötuna arvele tulles erinevad rahalised toetused (töötutoetus, töötuskindlustushüvitis), aga ka ravikindlustus, psühholoogiline, sõltuvus- võlanõustamine, erinevad palgatoetused tööle minnes, koolitused ja regulaarne kontakt nõustajaga, kellega oma teemad ja eesmärgid läbi mõelda, kirja panna ja teostada. Vajadusel teeme ka võrgustikutööd KOVide, pere ja muude organisatsioonidega. Kõige täpsema info alaealise töötamise kohta (töötunnid, lubatud ja keelatud tööd jms) leiab tööelu.ee