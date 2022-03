Möödunud aastat iseloomustas läbi aegade suurim IT teenuste kasv

IT-teenuste turg on viimaste aasate jooksul väga palju muutunud. IT valdkond muutub järjest automatiseeritumaks, ettevõtted otsivad IT-kulude optimeerimise võimalusi, sektorit mõjutab ka heade IT spetsialistide puudus.

Telia IT ärijuhtimise osakonna juht Andreas Simseli sõnul olukord, kus peamine IT valdkonna fookus ettevõttes on igapäevane seadmete hooldus, on selgelt minevik. “Oleme selles valdkonnas tegutsenud juba üle 15 aasta ning näeme, et IT-juhtimine ettevõtetes muutub järjest strateegilisemaks ning see on osa ettevõtete äriarendusest. Tänapäeval on üsna tavaline, et IT-ga seotud teemasid arutatakse juhtkonna laua taga,“ rääkis Simsel.

Ettevõtted üha sagedamini usaldavad IT korraldamise partneri kätte ning ka Telia IT valdkonna teenuste portfell tegi eelmisel aastal rekordilise hüppe. Kasvu oli näha kõikides IT teenustes alates IT infrastruktuurist kuni IT juhtimise täisteenuseni. Varasemat enam vajatakse ka võrgu- ning turbelahendusi.

“Ootused partnerile järjest kasvavad ning peame üha enam pingutama, et klientide vajadustele vastata. Teenuste kvaliteedist pole vähem oluline ka võimekus kiiresti reageerida muutustele turul ning pakkuda klientidele uusi lahendusi”, sõnas Simsel.

Uue trendina IKT valdkonnas näeb Andreas Simsel, et kliendid vajavad partneri panust oma ettevõtte arendustegevustega seotud haldusteenuse ehk Devops as a Service osas. “See tähendab kliendi lahenduste ja rakenduste käitamiseks vajalike mikroteenuste haldust ja muudatuste haldust koostöös kliendi enda ja tema arendusmeeskonnaga. Lisaks oleme loonud ka erinevate platvormteenuste portfelli klientide konteinerpõhiste arenduste toetamiseks,” selgitas Simsel ning lisas, et Telia, kui suurima IKT teenusepakkuja jaoks on see kindlasti oluline suund.

Küberturbelahenduste roll on järjest tähtsam. Ettevõtted on mõistnud küberturvalisuse olulisust ning astunud reaalseid samme selle tagamiseks, mille tulemusel on Eesti ettevõtete küberturvalisuse tase aastaga märgatavalt paranenud.

„Selgelt on nõudlust lihtsate võrgupõhiste turvalahenduste järele, mis tagavad automaatselt baasturvalisuse. Samas olenevalt ettevõtte suurusest või spetsiifikast ei pruugi see olla piisav ning populaarsed on ka sellised lahendused nagu näiteks kasutajagruppide põhine autoriseeritud turvaline sisevõrk,“ rääkis Simsel.

Telia hooldab Eestis üle 20000 töökoha, üle 3000 serveri ning teenindab üle 5000 IT teenuste püsiklienti.