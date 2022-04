Tark arendaja rajab laadimistaristu koos hoonega

Olenevalt elektripaketist ja tarbimisharjumustest võib Enefit Volti teenuse kasutajate igakuine sääst olla kuni 50% laadimiskuludelt, sest nutika rakendusega saab laadimise automaatselt ajastada neile tundidele, mil elekter kõige odavam.

Elektriautod on tulnud, et jääda ning nende populaarsus kasvab iga kuuga. Pigem kipub kitsaskoht olema laadimisvõimalus ja siin tuleb appi Enefit Volt.

„Oleme ärihoonete ja korterelamute jaoks loonud targa, tervikliku ja tulevikukindla laadimislahenduse, mille kasutamine on lihtne ja soodne ning rajamine tänu meie toele ja oskusteabele murevaba,“ ütleb Enefit Volti ärijuht Kert Pääbo.

Lahendus on kaheosaline. Arendaja ja hilisema korteriühistu või halduri vaatest on oluline, et laadimisvalmidus ei rajataks nõuete miinimumtasandi järgi, vaid ettevaatavalt ja targalt. Ehitusseadustiku järgi tuleb sellise hoone püstitamisel, mille teenindamiseks on ette nähtud rohkem kui kümme parkimiskohta, paigaldada elektriauto juhtmetaristu. Elamu puhul igale parkimiskohale ning mitteelamu puhul juhtmetaristu vähemalt igale viiendale parkimiskohale ja elektriauto laadimispunkt vähemalt ühele parkimiskohale.

Kasutusvalmis laadimistaristule mõtle planeerides

Kui nõudeid järgida, piisaks sellest, et parkimiskohtadele viia kaablikõri. Tulevastele elanikele jääb sellest kindlasti väheks. Seepärast võtab Enefit Volt enda kanda targa laadimiskilbi kulud, millega ühendatakse tulevikus paigaldatavad nutikad laadijad, et tulevased elanikud ja laadijate kasutajad ei peaks juba kahe-kolme mittetargalt paigaldatud laadija järel tegema suuri kulutusi maja liitumisvõimsuse tõstmisesse ja kaasnevale paberimajandusele.

„Targad arendajad ja tellijad mõtlevad kasutusvalmis laadimistaristule juba planeerimisetapis,“ märgib Pääbo. „Ehitusseadustik nõuab laadimisvalmidust, kuid reaalses elus pannakse paika kaablikõri ja arvatakse, et see on piisav, ent kõri üksinda ei taga ju laadimisvõimalust. Enefit Volt on läinud teist teed: meie paigaldame laadimisvõimaluse koos targa kilbi ehk dünaamilise koormusjuhtimisega, mis arvestab hoone elektritarbimist ja kasutab elektriautode laadimiseks ainult allesjäävat vaba võimsust. Seega ei pea korteriühistud ja arendajad täiendavalt ampritesse investeerima. Meie lahendusega ei ole isegi 10 või enama elektriauto laadimisel ohtu, et ületarbimine tekitaks elektrikatkestuse. Enamasti toimub laadimine öösel, mil tarbimine on väiksem ja elektri hind ning võrgutariif soodsam.”

Kui tark laadimisvalmidus juba loodud, on ühe, kahe või enamagi laadija lisamine lihtne, kiire ja mugav, sest laadija tuleb paigaldada oma kohale ja ühendada targa laadimiskilbiga. Elektriauto kasutaja tasub ainult standardpaigalduse eest, mingeid täiendavaid toiminguid elanik ise ega ühistu tegema ei pea. Tark laadimiskilp võimaldab ka lihtsa korteripõhise arvelduse, sest mõõdab iga laadija tarbitud elektrit ning Enefit Volt esitab lähtuvalt sellest ühistule laadimiskoha põhise täpse raporti.

Enefit Volti klient võib laadimiskuludelt säästa kuni 50% kuus

„Olenevalt elektripaketist ja tarbimisharjumustest võib meie teenuse kasutajate igakuine sääst olla kuni 50% laadimiskuludelt, sest nutika rakendusega saab laadimise automaatselt ajastada neile tundidele, mil elekter kõige odavam. Pärast esmakordset seadistamist piisab vaid laadimiskaabli ühendamisest, et meie rakendus laadimiseks kõige soodsama aja leiaks,“ lisab Pääbo. „Tulevikus lisandub võimalus elektrit võrku tagasi müüa ja seeläbi lisatulu teenida.“

Kliendi vaatest on Enefit Volti lahenduse eeliseks võimalus laadijat paindlikult rentida, mis võimaldab kolides laadija ilma täiendavate kuludeta tagastada. Lisaks on hinna sees hooldus, ööpäevaringne klienditeenindus ja Enefit Volti avaliku laadimisvõrgu krediit.

„Oleme alles elektriautode läbimurde alguses, mistõttu on oluline teha praegu õiged otsused, et tulevikus oleks meie kõigi kulud väiksemad. Kuigi elektriautode massiline pealetulek suurendab ka investeeringuvajadusi jaotusvõrkudesse, on võimalik läbi meie targa laadimiskilbi olemasolevat võrku maksimaalselt ära kasutada ja investeeringuid edasi lükata,” selgitab Pääbo. „Seega on täna ainuvõimalik lahendus ehitada taristud välja tulevikukindlalt. Hiljem või ükshaaval on selliseid kulusid keerukas ja kallis teha ning lõppkokkuvõttes ei pruugi ka hoone elektrivõimsustest piisata.”

Särtsuautode ostmine korrelatsioonis mugava laadimisega kodus

Oluline on silmas pidada, et tervikliku lahenduse asemel laadijaid ükshaaval ja targa laadimiskilbita paigaldada soovides nõuab iga laadimiskoht omavalitsustelt ja energiamüügiettevõttelt luba ning kooskõlastust. Loa taotlemine ja dokumentide vormistamine ühe korraga on oluliselt lihtsam.

„Kui rääkida taristu väljaehitamisest, siis ükshaaval kaablite kaevamine on kallim, kui see töö korraga ära teha,” annab Pääbo nõu. „Loomulikult aitame omalt poolt nii projekteerimise, tehniliste lahenduste kui ka väljaehitamisega.”

Ta nendib, et arendajate sõnul on üldsuse huvi elektriautode laadimisvõimaluste vastu järsult tõusnud. „Eks oma osa annavad siin ka kallinenud fossiilsete kütuste hinnad, aga üleüldiselt on Eesti inimene keskkonnateadlik ja soovib anda oma panuse CO2 jäätmete vähendamisse ning puhtamasse linnaõhku,“ märgib Pääbo. „Mida rohkem meie suudame tagada mugavaid ja soodsaid laadimisvõimalusi, seda enam elektriautode menu hoogu juurde saab!”

Enefit Volt pakub elektriautode laadimiseks terviklahendust: avalikke laadimispunkte nii tanklates, kaubanduskeskustes, ärihoonetes, majutusasutuses kui ka kortermajades. Uuendusmeelsemad ärihoonete haldajad ja omanikud rendivad tarku laadijaid, et pakkuda oma külalistele laadimisvõimalusi. Samuti pakutakse seadmete rentimist kortermajade elanikele, kui neil on vastav liitumisvõimalus olemas. Kolimisel või elektriautost loobumisel saab seadmed Eesti Energiale tagastada.

Maksmine on lahendatud mugavalt mobiilirakendusega. Tervet Eestit kattev laadimisvõrk areneb pidevalt, pakkudes ülikiiret ja kiiret laadimist nii Euroopa (CCS), Jaapani (CHAdeMO) kui ka universaalse Tüüp2 laadimisstandardiga elektriautodele.

Nutika laadimislahendusega võib säästa laadimiskuludelt kuni 50% • Nutirakendus valib laadimiseks automaatselt kõige soodsamad tunnid • Pärast esmakordset seadistamist piisab edaspidi vaid laadimiskaabli ühendamisest • Lahendus töötab kõikide elektriautode markide ja mudelitega • Nutirakendus on kõigile Enefit Volti targa laadimise klientidele tasuta • Kasutada saab mugavalt Eesti Energia rakenduse kaudu • Elektriauto laadijat saab ka rentida – see on murevaba laadimine koos püsiva garantii ja hooldusega