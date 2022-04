Mida peaks juht teadma arvutitest aastal 2022?

Suurim osa meie tööpäevadest möödub arvutit kasutades ja pandeemia on meid veelgi rohkem virtuaalmaailma tõuganud. Keegi meist ei taha arvutite peale aga oma aega raisata ning seetõttu tasub olulised arvutitega seotud otsused algusest peale hästi läbi mõelda.

Kui suurim osa meie tööpäevast möödub arvutit kasutades, siis on kõik tõrked ja probleemid väga suureks ärritajaks. Kinni kiiluvad programmid, aeglane laadimine, pidev taaskäivitamise vajadus ja IT-tiimi poole pöördumine aeglustab oluliselt töötempot ja tööaja tõhusat kasutamist. Kui töötajad ei ilmu seetõttu õigel ajal videokoosolekule või nende arvuti ei jaksa “välja vedada” mitme inimesega videokohtumist, siis jätab see ka potentsiaalsele kliendile või koostööpartnerile ebaprofessionaalse mulje ja nad võivad valida hoopis teise teenusepakkuja või koostööpartneri. Seetõttu tasub mõelda, kas vanade arvutite kasutusel hoidmine on ikka päriselt kulusäästlik. Flex sülearvutikeskuse juht Rainer Ploom nimetab 5 olulist nõuannet, millele tasub kindlasti sel aastal arvutit valides tähelepanu pöörata.

Kiire arvuti säästab 500 € aastas

Sageli me ei mõtlegi sellele, et uus arvuti on hoopis kokkuhoid. Vana ja aeglase arvutiga võrreldes hoiab uus sülearvuti ühel töötajal tööaega kokku vähemalt 10 minutit päevas. Aasta peale teeb see kokku 40 töötundi, mis keskmise palga tööjõukulusid arvestades tähendab 500 € aastas raisatud tööaega. Kui selle ühe inimese töölõigu viibimise järel ootab mõni teine kolleeg või peab sekkuma ka IT-mees, on kulu veel kordades suurem. Seega võib vana ja aeglane arvuti olla sageli märkimisväärselt suurem kulu kui arvuti väljavahetamine.

Halb arvuti vähendab su töötajate motivatsiooni

Kui oled valinud endale parimad töötajad, siis anna neile ka parimad töövahendid. Pidevalt probleemne arvuti tekitab töötajates frustratsiooni ja tunnet, et neid ei väärtustata piisavalt, nende aeg ei ole piisavalt oluline. Halb arvuti võib pikendada tööpäeva, muuta ühe ülesande täitmise aja mitu korda pikemaks või üleüldse tekitada käega löömise tunde, sest head mõtted ja ideed jõuavad ununeda enne, kui saad need kirja panna. Tänapäevases töökeskkonnas on kiire ja kvaliteetne arvuti iseenesest mõistetav, mitte suur boonus, seega võib halb arvuti panna su töötaja isegi töökohta vahetama.

Äriklassi sülearvuti ei ole kallis

Näeme iga päev kliente, kes kasutavad väga vana sülearvutit, kuna peavad uut arvutit kalliks. See oli tõsi 10 aastat tagasi. Hinnad kasvavad, palgad kasvavad, aga arvuti hinnad on jäänud samaks. Kõige parem on arvuti hinda võrrelda töötajate palgaga. Keskmise palga juures on töötaja päeva tööjõutasu tööandja jaoks veidi üle 100 €, korraliku äriklassi sülearvuti hinnaks tuleb aga 1–2 € tööpäeva kohta. See on võrreldes palgaga väga väike kulu. Ja nagu eespool mainitud, tasub parem arvuti end ära juba tänu efektiivsuse võidule ja töötaja suuremale motivatsioonile.

Kontorisse osta töötajale üks korralik USB-C monitor

Monitorid on teinud viimaste aastatega läbi suure arengu. Kõige populaarsemad monitorid on täna 27–34”. Ekraanile mahub mitu akent korraga, töö on mugavam ja efektiivsem. Kõige uuematel monitoridel on kasutusel ka tehnoloogia, mis vähendab silmale kahjulikku sinist valgust.

Põneva uuendusena varasemalt eraldiseisva osana kasutusel olnud dokkimisalused on nüüd monitori sisse ehitatud. Ühendades arvutiga vaid ühe USB-C kaabli, läheb pilt monitori ja sama kaabliga laeb ka sinu sülearvutit. Nii on alati arvuti aku täis ja laud kaablitest puhas. Lisaks ei pea arvuti laadijat kontorisse kaasa tassima. Monitori külge saab ühendada ka vajalikud USB lisaseadmed või näiteks võrgukaabli.

Tootmisjuht, graafiline disainer ja sekretär ei vaja ühesugust arvutit

Arvutite valik on tänapäeval hoomamatult lai ning kõrvalseisjal on keeruline aru saada, mis ühel või teisel arvuti mudelil või konfiguratsioonil vahet on. Samuti on erineva profiiliga töötajatel erinevad vajadused arvutite osas – tasub vahet teha, kelle töövahendiks on keerukad programmid, kellel on palju videokoosolekuid või kes kasutab ainult internetibrauserit ja Microsoft Office’it. Seetõttu ei ole hea lahendus osta kogu ettevõttele ühesuguseid arvuteid. Endale ja oma töötajatele sobivaima arvuti leidmiseks tasub eelnevalt infot küsida oma valdkonna spetsialistidelt.

Kui vajad töökindlaid, kiireid ja kvaliteetseid arvuteid, siis soovitame vaadata Lenovo ThinkPad Dell Latitude ja HP EliteBook seeriate sülearvuteid. USB-C liidesega monitoride valikuga saad tutvuda siin . Enamik arvuteid ja monitore on meil kohe laos olemas, seega ei pea oma soovitud mudelit nädalaid või kuid ootama.

Flex sülearvutikeskuses aitame igapäevaselt inimestel valida enda vajadustele sobivaid arvuteid, seega kui tunned, et vajad uue arvuti valikul või olemasolevate arvutite väljavahetamisel personaalset abi ja põhjalikumat konsultatsiooni, siis võta meiega ühendust: [email protected]