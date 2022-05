Skechers laieneb, suurendades aktsiate atraktiivsust

Skechersi jalanõud on oma mugavuse, stiili ning kõrge kvaliteedi poolest kogunud väga kiiresti populaarsust üle maailma. Jalanõud on tehtud ennekõike mõeldes jalgade heaolule – ülihingavad, väga vastupidavad ning mäluvahust taldadega, mis tänu temperatuuri- ja survetundlikkusele võimaldavad võtta sellel teie jala kuju. Muljetavaldav tehnoloogia, mille algselt töötas välja NASA!

Veebruari lõpus langesid aktsiaturud üle maailma tänu Ukrainas toimuvale ning sellega kaasnevale globaalsele segadusele. Me usume, et Skechersi aktsiad olid ja on siiani nende sündmuste varjus tugevalt alahinnatud, sest ettevõtte äritegevus on geograafiliselt väga laiali hajutatud ning seega ei tohiks geopoliitilised riskid äri oluliselt mõjutada.

Skechers on pidevalt uusi turge otsimas ning eelmise aasta detsembri lõpus teatati oma laienemisest Filipiinidele. Kui enne kasutati jalatsite turustamiseks kolmandat osapoolt, siis nüüd viiakse äritegevus üle Skechersi USA Philippines Inc. tütarfirmale, et maksimeerida piirkonnas kaubamärgi kasvuväljavaateid. Firma tegevjuhi sõnul on Filipiinidel suur potentsiaal olla Skechersi Kagu-Aasia võtmeturg, sest kuigi riik on pindalalt väike, elab seal siiski rohkem kui 100 miljonit potentsiaalset uut klienti.

Skechers on Ameerika jalatsitootja, mis müüb oma taskukohase hinnaga mugavaid jalatseid rohkem kui 180 riigis üle maailma.

Skechers flirdib metaversumiga

Hiljuti alustas ettevõte põnevat koostööd Decentralandiga, umbes 300 000 igakuise kasutajaga detsentraliseeritud virtuaalreaalsuse platvormiga. Märtsi lõpus toimus sellel platvormil edukas digitaalne moenädal, millest võtsid muu hulgas osa Dolce&Gabbana, Etro, Estée Lauder ning Tommy Hilfiger.

Sellised üritused aitavad meelitada uusi kliente ning tõstes seeläbi brändi tuntust. Digimaailma arengule mõeldes esitas Skechers hiljuti kaubamärgitaotlusi üle kogu maailma, et müüa virtuaalseid kaupu nagu kingad ja riided. Kui metaversum muutub järjest populaarsemaks, siis need uued kasvuvõimalused võivad mängida ettevõtte väärtuse tõusu juures olulist rolli.

Uute klientide saamiseks on alustatud investeeringuid digimaailma ja füüsiliste poodide ühendamiseks ühtseks süsteemiks, et luua sujuv mitmekanaliline ostukogemus. Lisaks laiendatakse toetajate nimekirja, mis hõlmab juba praegu paljude populaarsete spordialade esindajaid ning seeläbi jõutakse veelgi rohkemate potentsiaalsete klientideni.

Ettevõtte investoritega arvestatakse

Skechers on otsustanud rakendada aktsiate tagasiostmise programmi, mis viiakse läbi kolme aasta jooksul ning selle tulemusena ostetakse tagasi kuni 500 miljoni dollari eest aktsiaid ehk kuni 8% kogu turukapitalisatsioonist. Tasub mainida, et selleks andis initsiatiivi investorite kiri juhtkonnale, mis palus sammu teha koos dividendide maksmise programmi loomisega.

Loomulikult suurendab see otsus aktsiate atraktiivsust, sest esiteks vähendavad nad oma bilansis olevaid varasid ja suurendavad kasumlikkust. Sisuliselt tähendab see, et vähendades käibel olevate aktsiate arvu ning säilitades samal tasemel kasumlikkuse, suureneb tulu ühe aktsia kohta. Kui nüüd otsustatakse lisaks veel dividende maksma hakata, tõuseb aktsia hind tänu investoribaasi laiendamisele veelgi.

Eelmisel aastal oli Skechersil viie aasta keskmisest kõrgem nii brutokasumi-, ärikasumi-, maksude-eelne puhaskasumi- kui ka puhaskasumimarginaal, mis on heaks indikatsiooniks stabiilsele kasvule.

Skechersi finantsnäitajad tõestavad ettevõtte liikumist õigel teel

Kui vaadata eelmist aastat lähemalt, siis on puhaskasumit teenitud igas kvartalis, kuigi jalatsiäri on sesoonne. Selle on tinginud just suur laialivalguv ülemaailmne turgudel opereerimine ehk teisisõnu kuskil on alati õige hooaeg!

Ettevõtte vaba rahavoog on peaaegu 900 miljonit dollarit, ületades võlga, mis on 342 miljonit dollarit, pea kahe ja poole kordselt. See annab Skechersil hea eelduse teenindada väga lihtsasti oma võlga ning lisaks ka suurendada ja laiendada oma tegevusvõimet ning investeerida erinevatesse projektidesse.

Mitte vähem märkimisväärne on asjaolu, et oma tegevuses edestatakse hetkel kõiki suurimaid konkurente – EBITDA aastane kasv ületab nii V.F. Corporationit, kes omab selliseid brände nagu näiteks Timberland ja Vans ja Adidast, Puma, Nike’i ja Filat. Hinna ning kasumi suhe (P/E) on eelpool mainitud konkurentidest madalam, samuti on konkurentidest madalam EV/EBITDA ehk EBITDA kordaja, mis võib anda indikatsiooni, et Skechers on tugevasti alahinnatud.

Kõike eelnevat arvestades on Skechers U.S.A. Inc. (SKH) aktsia hetkel konkurentidest atraktiivsem. Head finantsnäitajad, stabiilne kasv ning kasumlikkust tõtstvad programmid lisavad sellele veelgi kindlust. Turg on taas optimistlikumaks muutumas ning meie hinnangul (aga ka teiste suurte investeerimisettevõtete nagu Morgan Stanley ja Deutche Bank) on alahinnatud Skechersi aktsia väärtus liikumas järgnevatel kuudel üles. Eeldatav sihthind aktsia kohta on 52 dollarit, mis on 33% suurem aktsia hetkeväärtusest.

