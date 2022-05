Sisuturundus

Bluelark: Salesforce kogub Eestis jõudu

Bluelark – Salesforce’i nõustamisettevõte – hakkab pakkuma Salesforce’i teenuseid klientidele Eestis ja Baltikumis. Ettevõte käib välja täiskomplekti Salesforce’i teenuseid – alates Salesforce’i juurutusest ja administreerimisest kuni äriprotsesside auditeerimise ja analüüsini.

Bluelarki lõi Leedu tehnoloogiaettevõte Agmis, mis on olnud Salesforce’i partner juba alates 2014. aastast. „Oleme näinud Salesforce’i klientide pidevat kasvu Eestis ja Baltikumis. See nõudis Baltikumi-spetsiifiliste turuteadmistega kohaliku konsultatsioonifirma loomist, mis aitab Salesforce’i platvormi maksimaalselt ära kasutada,“ märkis Agmise tegevjuht Saulius Kaukenas.

Agmise tegevjuht Saulius Kaukenas

Rohkem kui 150 000 ettevõtet üle maailma kasutab Salesforce’i oma klientidega suhtlemiseks. Ülemaailmsed äriliidrid, sealhulgas Toyota, Amazon, Unilever ja Adidas, on ühed märkimisväärseimad näited Salesforce’i klientidest. Alates 2017. aastast on Salesforce’i turuosa võrreldes aastatagusega kasvanud stabiilselt 30%, kiireim kasv on toimunud Lääne-Euroopas ja Põhjamaades.

Salesforce’i lahendused aitavad ettevõtetel parandada klienditeenindust, tõsta tootlikkust, toetada müügiprotsesse, automatiseerida turundust ja – mis kõige olulisem – kasutada ettevõtte andmeid tõhusate äriotsuste tegemiseks.

„Salesforce on nagu operatsioonisüsteem ettevõtetele. Salesforce’i kasutades saavad ettevõtte erinevad osakonnad muretult infot jagada ning ka tuhandete töötajatega ettevõtted saavad klientidega ühehäälselt suhelda,“ märkis Kaukenas.

Ülemaailmne rada

„Otsustasime piirkonnas, kus Salesforce’i kasutajaskond pidevalt kasvab, käivitada uue ettevõtte, mis on pühendatud ainult Salesforce’i lahendustele. Sammu mõjutas ka Salesforce’i nõustamisteenuste kasv. Tulles vastu klientide nõudlusele, kasvas meie arendusmeeskond, kuhu lisandusid ärianalüütikud ja äriarenduse professionaalid, kes aitavad äriprotsesside paremaks juhtimiseks tehnoloogiaid rakendada,“ märkis Kaukenas. Bluelarki põhimeeskonda kuulub 30 kõrgelt kvalifitseeritud Salesforce’i spetsialisti.

Möödunud aastal hakkasid Salesforce’i kasutama mitukümmend Balti keskmist ja suurettevõtet. Värskeimate klientide hulgas on piirkonna suurim pakiveoteenuste pakkuja – Salesforce aitas ettevõttel täita lockdown’i ajal suurenenud nõudlust tarneteenuste järele.

Salesforce aitas ka ühel kõige kiiremini kasvaval finantsteenuste ettevõttel tagada klientide sujuvad liitumisprotsessid. „Meie 7-aastase partnerluse jooksul Salesforce’iga viidi palju meie projekte läbi välisturgudel – Põhjamaades, USAs ja isegi Lõuna-Aafrika Vabariigis. See aitas meie meeskonnal omandada rahvusvahelisi teadmisi, mida me toome ka Läti turule,“ lisas Bluelarki müügijuht Jurgis Bakanas.

Bluelarki müügijuht Jurgis Bakanas

Suurimate rahvusvaheliste ettevõtteprojektide hulka kuuluvad ka kindlustuse iseteenindusportaal ja poliiside müügi automatiseerimise tööriistad ühele Aafrika suurimale finantsteenuste kontsernile Old Mutual Insurance, lisaväärtusteenuste müügiportaal Lõuna-Aafrika kindlustusteenuste pakkujale Bidvest Insurance, samuti CRMi juurutamine Namiibia suurima telekommunikatsioonioperaatori Paratus Telecomi jaoks.

„Viimasel kümnendil on Salesforce oma turuosa peaaegu neljakordistanud. Selle tulemuseks oli suur nõudlus Salesforce’i ökosüsteemi spetsialistide järele. Aastal 2022 töötab Salesforce’i keskkonnas üle 3,3 miljoni professionaali, Euroopas luuakse 300 000 uut töökohta,“ märkis Bakanas.

Sertifitseeritud partneri asjatundlikkus

Bluelarki teenused hõlmavad strateegilist ja tehnilist CRMi nõustamist. „Teekond kliendikogemuse täiustamiseni algab strateegilisest töötoast: milliseid ärieesmärke soovib ettevõte CRMi juurutamisega saavutada, millised tööriistad sobivad kõige paremini äriprotsesside haldamiseks. Salesforce on ainulaadne mitmekülgne tööriist, mis hõlmab lahendusi müügijuhtimisest klienditoe süsteemideni. Sertifitseeritud Salesforce’i partneritena on meie eesmärgiks esialgu selgitada välja ettevõtte vajadused, kohandada platvorm vastavalt vajadustele, tagada sujuv platvormi juurutamine, andmete migratsioon, töötajate koolitus ja pidev platvormi administreerimine,“ lisas Kaukenas.

Härra Kaukenase sõnul on CRMi juurutamine ehk migratsioon keerukas ülesanne, mis koosneb paljudest komponentidest. „Organisatsioonimuudatuste projektide õnnestumiseks on lisaks tehnilistele ja analüütilistele oskustele vaja tihedat sidet arendaja ja kliendi ettevõtte vahel. Kohaliku turu mõistmine, kiire reageerimine ja tegutsemine samas ajavööndis – kõik on eelised, mida meie kliendid meie eelmistes Salesforce’i projektides kõrgelt hindasid,“ märkis Kaukenas.

Kliendi edu platvorm

Salesforce on globaalsel CRM-turul selge liider, omades lähimate konkurentidega võrreldes kolmekordset turuosa. Salesforce’i kiire kasv tulenes platvormi mitmekülgsusest ja terviklikust väljavaatest kliendisuhete haldamise suunas. „Kuigi Salesforce pakub müügijuhtimiseks või klienditeeninduseks eraldi tooteid, tekib kõige suurem väärtus nende omavahelisel suhtlemisel,“ ütles Bakanas.

Veel üks suur Salesforce’i eelis – võimalus kohandada platvormi konkreetsete klientide vajadustele. Salesforce’i mooduleid saab võrrelda Lego ehitusklotsidega, millest igaühest saab ehitada ettevõtte äriprotsessidega kohandatud platvormi.

„Näiteks COVID-19 pandeemiaga toimetulemiseks tutvustas Salesforce spetsiaalset vaktsiini pilvetööriista. Platvorm hoolitseb vaktsineerimisgraafikute, meditsiinipersonali ressursside eest, saadab automaatseid teateid ja meeldetuletusi selle kohta, millal patsient peaks protseduurile saabuma ning integreerib andmed riiklike tervishoiusüsteemidega. See on vaid näide sellest, kuidas olemasolevaid Salesforce’i tööriistu saab kohandada väga spetsiifilise tööraamistiku jaoks. Salesforce’i ökosüsteem sisaldab suurt valikut malle ja parimaid praktikaid, mida saab kiiresti kohandada konkreetse tööstusharu või ärisektori jaoks,“ märkis Bakanas.

Bluelark on spetsiaalne Salesforce’i nõustamisteenus, mis aitab ettevõtetel kliente leida ja hoida. Bluelark on Salesforce’i sertifitseeritud partner. Ettevõte keskendub klientide teenindamisele Baltikumi ja Põhjamaade regioonis. Bluelark toob turule spetsiifilised Salesforce’i teadmised, et kasutada Salesforce’i Läti ettevõtete jaoks maksimaalselt ära.

