Ameerika hasartmängude operaator Penn National Gaming rihib uutesse kõrgustesse

Penn National Gaming pakub väga innovatiivset mitme kanaliga teenust. Mängida saab nii internetis kui kohapeal, lisaks spordiennustused, kasiinomängud ning reaalajas võidusõidud. Koroonapandeemia taandumine ning elu normaliseerumine lubab ettevõtte aktsiale suurt tõusu.

Viimased paar aastat on tööstusharudele mõjunud erinevalt. Hasartmängutööstuses on karantiin tabanud valusalt saale ja kasiinosid, kuid seevastu on tugevalt stimuleerinud erinevaid online-platvormide arengut. Pandeemia taandudes kadus ka mure füüsiliste kohtade sissetulekute pärast ning hästi välja töötatud veebilahenduste hetkeline hoog annab lisaks täiendavat tulu.

Seda kinnitavad ka Ameerika Hasartmänguassotsiatsiooni andmed, mille kohaselt pole tööstus eelmise aasta lõpuks mitte ainult taas jõudnud pandeemiaeelsele ajale vaid saavutanud uue ajaloolise tulurekordi, ulatudes kogu USA turul 53 miljardi dollarini, mis on 21% suurem kui 2019. aastal.

Erinevate turu-uuringute analüütikute, kelle hulgas on ka näiteks IMARC Group, arvates kasvab järgmise viie aasta jooksul võrgusegmendi osa 10-11.5% aastas ning jõuab 127.3 kuni 131 miljardi dollarini. Kuna Penn National Gaming omab nii füüsilisi kohti kui online-keskkonda, siis annab selline tööstusharu tugev taastumine ja kasv ettevõttele väga hea kindlustunde juba selle aasta lõikes.

Interaktiivse segmendi arendus on kindel samm tuleviku suunas

2020. aasta veebruaris sõlmis Penn National strateegilise partnerluse ettevõttega Barstool Sports, mille raames reklaamib Barstool eksklusiivselt Penn Nationali kasiino- ja spordiennustust oma klientidele, kaasaarvatud nende Barstool spordiennustuse mobiilirakenduses. Lisaks omandas firma 2021. aasta oktoobris Score Media and Gaming Inc. (theScore) ettevõtte.

Koos Barstool Sportsi ning theScore’i võimalustega sai Penn Nationalist Põhja-Ameerika juhtiv digitaalse meelelahutuse, spordi ning hasartmängude edastaja ja operaator. Jaanauri lõpus saadi Louisiana Hasartmängunõukogult luba online-spordiennustuste pakkumiseks osariigis. Aprilli alguses aga teatati, et nende tütarfirma TheScore Bet käivitas Ontarios mobiilse kihlveosaidi ja kasiino.

Nende sammudega laiendatakse oma areaali veelgi ning selle tulemusena on oodata järgmise kahe kvartali tulude märgatavat tõusu. Barstooli mobiilirakenduse tulu eelmise aasta viimases kvartalis tõusis juba eelviimasega võrreldes üle kahe korra vastavalt 30-lt 69 miljoni dollarini ning seda suuresti just tänu geograafilisele laienemisele.

Kogu ettevõtte interaktiivne segment genereeris eelmise aasta viimases kvartalis 157.6 miljonit dollarit tulu, mis moodustab umbes 10% ettevõtte kogutulust. Samal ajal oli aga EBITDA negatiivne (5.9 miljonit dollarit) tänu segmendi laiendamisse tehtud investeeringute tõttu.

Interaktiivse poole arendamisel ei näi olevat ettevõtte jaoks suuri finantsriske, sest kuigi jälgitakse strateegiat, kus äri arendatakse veidi aeglasemalt kui suudetaks, siis samal ajal investeeritakse turundusse oluliselt vähem kui konkurendid keskmiselt.

Kui sektoris investeeritakse turundusse keskmiselt 63.3% bruto mängutulust (ehk mängijate panustatud raha miinus väljamaksed), siis Penn National ainult 17.6%. See võimaldab ettevõttel olla kogu interaktiivse segmendi arendusfaasis äärmiselt efektiivne.

Stabiilne kasv ning aktsiate tagasiostuprogramm peegeldab ettevõtte usku endasse

Eelnevalt mainitud keskmisest palju väiksem investeerimine turundusse võiks tähendada mitmeid ohumärke nagu üliaeglane kliendibaasi kasv või tiheda konkurentsiga sektoris pildilt kõrvalejäämine. Andmed aga näitavad, et ettevõtte strateegia on õigel kursil ning kliendibaasi kasv on stabiilselt positiivne. Näiteks tõusis Barstool Sportsi sotsiaalmeedia jälgijate arv 25% või theScore 7% keskmine igakuiste kasutajate tõus (koos 76% suurema tuluga) eelmise aastaga võrreldes.

Selle aasta 1. veebruaril otsustas firma direktorite nõukogu kiita heaks plaani, millega järgmise kolme aasta jooksul ostetakse tagasi kuni 750 miljoni dollari eest aktsiaid, mis moodustab kuni 12% kogu turukapitalisatsioonist. See peegeldab selgelt juhtide enesekindlust ja usaldust ettevõtte pikaajaliste väljavaadete suhtes. Kõigi eelduste kohaselt annab see programm ka positiivse tõuke ettevõtte aktsiate hinnale järgneva kolme aasta lõikes.

Finantsid näitavad tugevat taastumist ja kasvu

2021. aastal teenis ettevõte 5.91 miljardit dollarit tulu, mis on 65% rohkem eelneva aastaga võrreldes, kus teeniti 3.58 miljardit. Põhitegevustulud olid 2021. aastal 1.06 miljardit, mis on tunduvalt parem kui 2020. aasta 410.2 miljonit dollarit kahjumit. Puhaskasum ulatus 420 miljonini, samas kui see oli 2020. aastal 669.1 miljonit dollarit miinustes. Korrigeeritud EBITDA kasvas 228% ehk 675 miljonilt 1.54 miljardi dollarini.

Ärikasumi marginaal tõusis aastaga massiivsed 256% ehk miinus 11.5%-lt 17.9%-ni. Puhaskasumi marginaal tõusis samuti aastaga positiivseks olles 2020. aastal miinus 18.7%, kuid nüüd 7.1%. Vaba rahavoog tõusis aastaga 318.7% ehk 197 miljonilt 627.8 miljoni dollarini. Äritegevuse rahavoog tõusis sama aasta jooksul 338.8 miljonilt 896.1 miljoni dollarini ehk 264.5%.

Ettevõtte koguvõlg tõusis tänu erinevatele investeeringutele ligemale 10% ning on nüüd 5.29 miljardit dollarit, samas langes koguvõla suhe EBITDA-sse 3.63 peale (eelneval aastal oli 8.47) tänu EBITDA kasvule umbes 600 miljonilt 1.5 miljardi dollarini. Vabasid vahendeid on ettevõttel ligemale 2 miljardit, täpsemalt 1.864 miljardit dollarit.

Tasub veel mainida, et ettevõte hindab ise oma netovõla suuruseks 886.2 miljonit dollarit kuna standardne arvutus ei hõlma kohustusi, mille tagasimaksmine sõltub lepingust tulenevalt firma majandustulemustest. See aga viitab sellele, et ettevõttel on tegelikult palju väiksem likviidsusrisk, kui esmapilgul tunduda võiks.

Ka muud suhtarvud on paremad kui sektoris keskmiselt. Näiteks on ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 7.9, samas kui sektori keskmine on 9.9. See võib olla märk sellest, et ettevõte on turul alahinnatud. Hinna ja kasumi suhe ehk P/E on Penn Nationalil 17.4, samas kui sektori keskmine on 195.3. Jällegi potentsiaalne märk sellest, et ettevõtte aktsia hind on võrreldes kasumiga madal ning seega madalam kui olla võiks.

Ettevõtte aktsia tõusuks on lava valmis seatud

Kokkuvõtvalt on koroonapandeemia taandumine, sektori jõuline taastumine ja kasv kombineeritult Penn Nationali digitaalsete lahenduste arendamise ning Põhja-Ameerika turu pideva laiendamisega väga positiivseks märgiks ettevõtte aktsia potentsiaalseks tõusuks, mida omakorda võimendab veel ettevõtte suurepärane finantside ja tulu taastumine ja kasv.

Kui siia lisada veel suhtarvud, mis potentsiaalselt näitavad ettevõtte aktsia praegust liiga väikest väärtust, siis ongi lava suureks tõusuks valmis seatud. Niimoodi hindavad nii meie finantseksperdid kui ka mitmete suurte investeerimisfirmade ning pankade analüütikud, eesotsas Wells Fargo ja Credit Suisse’ga. Konservatiivsel hinnangul on järgmise kuue kuu jooksul Penn Nationali ühe aktsia sihthinnaks 64 dollarit, mis on tervelt 108% rohkem praegusest aktsiahinnast.

Penn National Gaming Inc. on Põhja-Ameerika juhtiv integreeritud meelelahutuse, spordiennustuse ning kasiinomängude pakkuja. Ettevõte haldab hipodroome, mis asuvad Wyomissingis, Pennsylvania osariigis ning üldse ollakse Ameerikas suurim ja kõige mitmekesisem regionaalne hasartmänguoperaator, omades 44 rajatist 20 osariigis.

