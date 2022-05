Muljetavaldav debüüt: uus Range Rover Sport näitas närvekõditava etteaste käigus oma tegelikku võimekust

Foto: Dom

Uus Range Rover Sport seljatas oma ülemaailmse debüüdi raames järjekordse närvekõditava väljakutse, ronides Islandil üle maailma suurima omataolise Karahnjukari tammi, pistes samal ajal rinda 750 tonni minutis langevate veevoogudega. Kriitilistel hetkedel haarduvuse kadumine tähendanuks uue sportliku linnamaasturi roolis istunud James Bondi ametlikule kaskadöörile Jessica Hawkinsile 90-meetrist langust tammi ülevoolukanali põhja.

Edukas vägitükk jõudis esmakordselt avalikkuse ette Gaydonis asuvas Jaguar Land Roveri täiustatud tootmiskeskuses toimunud eksklusiivsel esitlusüritusel. See pole aga esimene kord, kui Range Rover Sport on suutnud ületada uskumatuna näiva katsumuse. Range Roveri sportlikuma sõsarmudeli varasemate saavutuste hulka kuulub rekordeid seadnud mäkketõus Pikes Peakil, esimene registreeritud tühja kõrbe ületamine ja esimene tõus Hiina Taevaväravani.

“Land Roveri luksusliku sportmaasturi kolmas põlvkond on senistest mudelitest kõige ihaldusväärsem, tehnoloogiliselt arenenum ja võimekam, kombineerides muljetavaldava silmailu ja esinduslikkuse meeletu sõidunaudinguga, kasutades seejuures ära parimat keretehnoloogiate kombinatsiooni, mida ühes Land Roveris on iial pakutud,” ütles Justė Jarušė, Jaguar Land Roveri Baltikumi juht. “Selle aasta alguses turule toodud uut Range Roverit on juba tabanud suur edu, seega pole põhjust kahelda, et sama edu saadab ka uut Range Rover Sporti.”

Täiuslik vundament

Uus Range Rover Sport on ehitatud Land Roveri paindlikule MLA-Flex platvormile, mis paneb aluse uue mudeli täiuslikule dünaamikale ning konkurentsitule viimistlusele. Sõidurõõmu aitab tagada lai valik efektiivseid ja võimsaid jõuajameid, mille sekka kuuluvad ka kaks kuuesilindrilist Electric Hybrid pistikhübriidi, mis suudavad vaid elektri jõul läbida kuni 113 km ning mis tagavad CO2 heitmed tasemel 18 g/km.

Uus 530PS V8 Twin Turbo ajam pakub aga sportautoga võrdväärset jõudlust, suutes linnamaasturi Dynamic Launch režiimis nullist sajani viia vaid 4,5 sekundiga. Kliendid saavad endale sobiva ajami leida ka säästlike kerghübriidide ning Ingenium diiselmootorite seast. Alates 2024. aastast lisandub valikusse ka täiselektriline variant.

Uus Range Rover Sport on saadaval S, SE, HSE ja Autobiography varustustasemetel ning uue mudeli esimese tootmisaasta jooksul on võimalik otsustada ka eksklusiivse First Edition eriversiooni kasuks.

Meeliülendav igal reisil

Dramaatilised proportsioonid, dünaamiline hoiak ja koheselt äratuntav profiil aitavad juba esimesest hetkest edasi anda uue Range Rover Sporti disaini puistatud emotsiooni. Minimalistlik disain kandub välisprofiilidelt edasi ka täielikult ümber mõtestatud reisijateruumi, kust leiab kokpitiliku tõlgenduse Range Rover Sport Command Driving Position juhikohast. Mõistagi on juhialal ideaalselt kombineeritud ka kõige uuemad mugavus- ja juhiabitehnoloogiad ning parimad materjalid.

Land Roveri integreeritud keresüsteem töötab harmoonias hulga uute tehnoloogiatega, et pakkuda kohest äratundmist ja ainulaadset paindlikkust. Uus Stormer Handling Pack pakub keretehnoloogiate ülimat kombinatsiooni, tagades Dynamic Response Pro, neljarattaroolimise, elektroonilise aktiivdiferentsiaali ja konfigureeritavate programmide toel ülima dünaamilisuse ja parima juhitavuse.

Dynamic Response Pro on 48-voldine elektrooniline veeremise kontrollsüsteem, mis on võimeline rakendama igale teljele kuni 1400 Nm väänet ning pakub täiesti uuel tasemel kerekontrolli ja sooritust kurvides, tagades sõiduki üle täieliku kontrolli igas olukorras. Nelikroolimissüsteem aitab saavutada ületamatu paindlikkuse ja manööverdusvõime madalatel kiirustel ning pakub suurtel kiirustel ületamatut stabiilsust.

Igale uuele Range Rover Sportile paigaldatav dünaamiline õhkvedrustus sisaldab nüüd esmakordselt muudetava mahuga õhkvedrusid. Nutikas süsteem suudab õhkpatjade rõhku jooksvalt kohandada, et pakkuda igal ajal traditsioonilist Range Roveri mugavust koos Range Rover Sportilt oodatava dünaamilisusega.

Sportliku luksuse kehastus

Land Roveri võimekas EVA 2.0 arhitektuurisüsteem võimaldab kasutada laia hulka nutikaid ühendatud tehnoloogiaid. Näiteks tagab nutikas SOTA uuenduste süsteem pidevad juhtmevabad uuendused sõiduki 63 erinevale komponendile, garanteerides sellega uue Range Rover Sporti püsimise innovatsiooni, moodsa tehnoloogia ja teenuste turuliidrina terve sõiduki eluea vältel.

Mitmeid auhindu pälvinud Pivo Pro meelelahutussüsteemi südameks on armatuurlaua keskele paigutatud 13,1-tolline haptilise tagasisidega puuteekraan, mille abil on võimalik kontrollida kõike – navigatsioonivalikutest ja meelelahutuseelistustest kuni sõiduki enda säteteni välja. Nutikas süsteem õpib ka juhi eelistusi ja valikuid aja jooksul tundma, kohandades reisijateruumi just selliseks, nagu juht seda soovib.

Uues mudelis pakutav Meridian Signature Sound System on kõige arenenum ja võimsam helisüsteem, mida on kunagi Range Rover Sportis pakutud. Kuni 29 kõlarist koosnev süsteem, mille hulka kuuluvad ka neli peatugedesse paigaldatud kõlarit, loob kuni nelja reisija jaoks isiklikud helitsoonid. Olulist rolli mängib ka järgmise põlvkonna aktiivne mürasummutussüsteem, mis vähendab märkimisväärselt salongimüra.

Piiramatu võimekus

Uus Range Rover Sport on Land Roveri suurima dünaamilise võimsusega luksusmaastur, mis tunneb end nelikveo (iAWD) ja Land Roveri laia tehnoloogiavaliku toel mugavalt ka kõige keerulisemates oludes.

Uues mudelis teeb oma debüüdi ka off-road püsikiirusehoidja, mis aitab juhtidel oma eesmärgid saavutada ka kõige raskemates oludes, tagades teeolusid arvestades sujuva ja püsiva kulgemise. Juhid saavad valida nelja erineva mugavusastme vahel ning süsteem määrab vastavalt sellele sõiduki kiiruse, võimaldades juhil täielikult roolimisele keskenduda.

Uus Range Rover Sport valmib Suurbritannias Range Roveri kuulsas Solihulli tehases, kus toodetakse ka uut Range Roverit.

Tellimusi hakatakse vastu võtma mai lõpus ning esimesed sõidukid jõuavad Balti riikidesse sügisel. Uue Range Rover Sporti hind algab 97 300 eurost.