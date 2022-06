Ära maga maha propaani head hoogu Ameerika turul!

Propaan on üks enimlevinumaid gaasi komponente, mida toodetakse naftasaaduste krakkimisel või eraldumisel naftagaasi fraktsioonideks. Selle üheks olulisemaks omaduseks on võime muutuda toatemperatuuril ja suhteliselt madalal rõhul veeldatud naftagaasiks ehk LPG-ks. Tänu sellele kasutatakse propaani väga laialdaselt tööstuses transpordis, põllumajanduses ja ka kodumajapidamistes.

Ameerikas kasutatakse propaani peamiselt kodude kütmiseks, mis moodustab pool turust, ning umbes kolmandik läheb tööstussektorisse. Kogu Ühendriikide peale kasutatakse propaani 4.8% oma peamise kütteallikana ning rohkem kui kümnes osariigis on see 10-18%.

Vedelgaasi turg Ameerikas on stabiilne, jätkusuutlik ning pidevas kasvus

LPG kasutamine kodudes on stabiilselt kasvutrendis ning 2021. aastal jõudis see 6.14 miljoni koduni, mis on viie aasta peale 6.2% kasvu. Sellest rohkem on suutnud ainult elekter, mis mille sama näitaja on 6.7%.

Propaaniturg on olnud hästi tasakaalus, kus nõudluse kasvades suurendatakse ka tootmist. Esineb hooajalisi kõikumisi, kus talvel kasutatakse seda rohkem kui suvel ning siis suunatakse ülejääk kas hoidlatesse või ekspordiks. Tasub aga märkida, et viimastel aastatel pole Ameerika vedelgaasi turul järske kõikumisi ning meeletut ületootmist olnud.

Siiski on propaani hindu mõjutanud viimasel ajal mitmed globaalsed tegurid nagu inflatsioon, alternatiivsete energiaressursside kallinemine, konflikt Venemaa ja Ukraina vahel ning sellest tulenev energiakriis Euroopas. See on tõstnud propaani hinda eelmise kütteperioodiga võrreldes 0.69 dollarit 2.98 dollarile galloni kohta, mis on umbes 30% hinnatõus.

Samas on propaani peamine alternatiiv, kütteõli, tõusnud samal perioodil 79% 5.13 dollarini galloni kohta. Selle trendi jätkudes näeme paljude majapidamiste ületulekut propaaniküttele, mis annab turu kasvule veelgi täiendava tõuke ning loob kindlustunde ettevõtte edasise arengu kasvu suhtes.

Pea sajandi pikkuse ajalooga ettevõte

Suburban Propane Partners põhitegevuseks ongi propaani jaekaubandus, mis moodustab 90% ettevõtte brutotulust. Kuigi firma on sektoris üldiselt väike tegija oma natuke üle ühe miljardi suuruse aastakäibega, on tänu turu stabiilsusele suudetud enda kätte võita märkimisväärne turuosa. See on ka põhjus, kuidas firma on suutnud maksta üle 20 aasta oma aktsionäridele väga kõrget dividendi.

Ettevõte on olnud tegev juba peaaegu terve sajandi! See on märkimisväärne aeg, arvestades, et hetkel tegutseb Ameerikas üle 5000 erineva propaani pakkuja ning konkurents on äärmiselt tihe. Siiski on oma turuosaga võimalik eristada nelja suuremat jaemüüjat, millest üks on oma 5% turuosaga just Suburban Propane (suurem on ainult Amerigas 11% ja Ferrellgas 7%). Ettevõte tegutseb enamikes Ameerika osariikides ning kogu äritegevus on hästi hajutatud nii geograafilise asukoha kui ka kliendisegmendi poolest.

Hajutatusega on maandatud mitmed riskid, näiteks ebasoodsad ilmastikutingimused ühes kohas või rahavoogude volatiilsus. Lisaks suunab firma igasuguse propaani hinnakõikumise turul lõpptarbijatele, piirates sellega negatiivset mõju ärimarginaalidele.

Suburban Propane on pidevalt oma turupositsiooni kindlustamas ning parandamas. Selleks osaletakse aktiivselt erinevates ühinemiste ja ülevõtmiste tehingutes, mille käigus on näiteks viimase kümne aasta jooksul edukalt omandatud 11 ettevõtet. Tänavu märtsis osteti 30 miljoni dollariga 25% osalus vesinikgaasilahendusi pakkuvas ettevõttes Independence Hydrogen. Selle sammu pikaajaline strateegiline eesmärk on rajada taastuvenergia platvorm ning kui tehing õnnestub edukalt lõpetada, asutatakse uus tütarettevõte Suburban Renewable Energy, mis hakkabki keskenduma alternatiivenergia arendamisele.

Suburban Propane Partners on Ameerika propaani, kütteõli ja rafineeritud kütuse jaemüüja. Lisaks tarnitakse maagaasi ja elektrit reguleerimata turgudele. Ettevõttel on ulatuslik 700 teeninduskeskusest koosnev võrgustik 41 osariigis.

Suburban Propane Partnersi finantsseisund on hea

Viimase 12 kuu jooksul ulatusid ettevõtte tulud 1.36 miljardi dollarini, mis on 25.9% suurem kui eelmise aasta tulemus. Samal perioodil suudeti kasvatada ka äri- ja puhaskasumit, mis ulatusid vastavalt 193 ja 106 miljoni dollarini. Mõlemat summat mitte ainult ei suurendatud vaid kasvasid märgatavalt ka nende marginaalid, kus ärikasumi marginaaliks kujunes 14.2% (oli 13.2%) ning puhaskasumi marginaaliks 7.8% (oli 5.9%).

Ettevõttel on suur võlakoorem, täpsemalt 1.16 miljardit dollarit ning netovõla/EBITDA suhe on 4.1x. Firma bilansis on sularaha vaid 3.5 miljonit dollarit. Samas on oma võla teenindamisel oldud edukas, esimesed 350 miljonit on plaanitud tagasi maksta alles 2027. aastal ning 650 miljonit 2031. aastal.

Kuigi Suburbanil on vähe sularaha, siis pole ettevõttel vähimatki likviidsusprobleemi. Viimase 12 kuu jooksul genereeriti 209 miljonit äritegevuse ning 174.3 miljonit dollarit vaba rahavoogu. Peaaegu kogu oma rahavoog suunatakse CapExi (kapitalikuludesse) võlgade tagasimaksmiseks ning dividendimakseteks.

Erinevad tähtsamad suhtarvud annavad kõik märku ettevõtte potentsiaalsest alaväärtustamisest antud valdkonna keskmisega võrreldes. Ettevõtte hinna/kasumi suhe ehk P/E on 7.8x (sektori keskmine on 23.2x). Ettevõtte väärtuse ja müügikäibe suhe ehk EV/S on 1.68x (sektori keskmine on 2.6x). Ettevõtte väärtuse ja EBITDA suhe ehk EV/EBITDA on 8.3x (sektori keskmine on 9.7x). Aktsiahinna ja vaba rahavoo suhe P/CF on 10.9x (sektori keskmine on 12.9x).

Tõhusalt organiseeritud äri

Ettevõtte üheks peamiseks riskiks on energiakriisi eskaleerumine Euroopas. See võib stimuleerida USA LPG ekspordi kasvu ning tekitada seetõttu oma siseturul defitsiidi ning vallandada propaani hinna järsu tõusu. Selle tulemusena võivad osad majapidamised ja tööstusettevõtted minna üle alternatiivsetele energiaallikatele.

Samas juhib Suburban Propane Partners (SPH.US) tõhusalt organiseeritud äri, milles on omalt poolt kõik riskid maandatud, mis võimalik. Ettevõte mitte ainult ei laienda oma põhitegevust pidevalt vaid arendab ka uut taastuvenergia valdkonda. Stabiilselt kasvav turg ning head ettevõtte finantsnäitajad annavad aluse aktsia hinna märkimisväärseks tõusuks, kus meie hinnangul on järgmise 6-12 kuu jooksul potentsiaalseks aktsia sihthinnaks 20 dollarit ehk umbes 14.2% tõusu hetkehinnast. Ei tasu unustada ka dividende, mis potentsiaalselt ulatub 8.1 protsendini aktsiast.

Tähelepanu! Kapitali kaotamise risk. Varasemate investeeringute tootlused ja prognoosid ei garanteeri tulevast tulu.