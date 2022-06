Sisuturundus

Soome turul äriedu saavutamiseks tuleb turundustegevusi täpselt sihtida ja klientides usaldust tekitada

Välisturgudele sisenemine on atraktiivne samm Eesti turul juba toimivate ettevõtete jaoks. Tihti laiendatakse äritegevust põhjanaabrite suunas Soome, kus turg ja konkurents suurem. Seal edu saavutamiseks on vaja põhjalikult läbi mõelda arengustrateegia, mille osaks on nii hästi toimiv e-pood, mõjusad turundustegevused kui ka kiired logistikalahendused.

Millega Soome turule sisenedes arvestama peab?

Soome turul edukalt tegutseva rehvide e-poe Rehvid Pluss osaniku Indrek Kermoni sõnul on uuele turule sisenemisel kõige olulisem arvestada turu nõudlusega ning tekitada klientides usaldust. "Meie ettevõttele tuli Soome turule laienemisel kasuks toimiv kasutajasõbralik e-pood. Kuna Soomes kasutatakse sarnaselt Eestile nii naast- kui lamellrehve, oskasime uuel turul koheselt sobivat tootevalikut pakkuda. Lisaks valisime tarnepartneri kohalikust turust ja tarbijaeelistustest lähtuvalt," selgitas Kermon. Ta lisas, et Posti Grupp ja Itella pakuvad turu kõige laiemat tarnevõrgustikku ning kiiret ja professionaalset teenust, mis on vajalik usalduse tekitamiseks.

Ilutoodete veebikaubamajal Loverte ehk Joost-Level OÜ-l kulus poolteist aastat, et Soome turul konkurentsivõimelise e-poe positsioon saavutada. Loverte veebikaubamaja tehnoloogia juht Aivo Joost soovitab uuele turule sisenedes kõigepealt välja selgitada enda ettevõtte konkurentsieelise, et see kohe enda kasuks mängima panna. "Kõigepealt sai välja valitud tooted, millel meil Soome turul brändi või soodsama hinna poolest konkurentsieelis oli. Seejärel alustasime nende toodete reklaamimisega erinevates digikanalites – oleme kasutanud nii Google Ads, Facebook Ads, Google Shopping kanaleid, kuid lähenenud ka PR-artikleid kirjutades ja blogijate või suunamudijatega koostööd tehes. Mõõtsime kõikide turundus- ja reklaamitegevuste tulemusi ning lõpetasime kohe need tegevused, mis ei toiminud. Selle jaoks panime paika enda ettevõtte kasvu jaoks vajaliku minimaalse ROI mõõdiku, mis näitab reklaami investeeringutasuvust," selgitas Joost.

Sarnaselt Eesti tarbijatele on ka Soomes esikohal kliendis usalduse tekitamine ning toodete kiire tarne. "Kuna meie e-poes on üle 30 000 toote, siis peavad need mugavalt ja läbimõeldult lao ning tarbija vahel liikuma," ütles Joost. Kermon lisas, et kauba kiire kohalevedu ning lubadustes kinnipidamine on neil aidanud klientide seas usaldusväärse müüja positsioon tekitada.

Mille järgi valida logistikapartnerit?

Uuele turule sisenemisel on ääretult oluline kiire tarne, kuna tänapäeval oodatakse kauba kohalejõudmist paari päeva jooksul. Seega on turule sisenemisel võtmeteguriks, kuidas jõuavad kaubad Eestist kiirelt üle lahe. Itella müügi- ja laologistika direktor Erich Jeerik leiab, et Soome tarbija jaoks on väga oluline teenuse lähedus ja usaldusväärsus ning tihtilugu eelistatakse Soome päritolu ettevõtteid. "Kuna Itella kuulub Soome juhtivasse posti- ja logistikavaldkonna ettevõttesse Posti Grupp, on meil võimalik pakkuda turu kiireimat ja konkurentsivõimelisemat transporditeenust Helsingist Lapimaani. Saame tooted kohale toimetada kõikjale üle Soome, kus on üle 3300 pakkide väljastuspunkti ning laiaulatuslik kullervõrgustik. Kiire tarne annab konkurentsieelise ning sealjuures saame kliendile pakkuda ka täisteenust – kaupade komplekteerimist, ladustamist, sorteerimist, pakendamist jpm," ütles Jeerik.

E-kaubanduses on kiire kaubavahetus ülioluline ning see on ka üks peamisi põhjuseid, miks logistikapartneri valikule erilist tähelepanu pöörata. Kermoni sõnul oli nende jaoks valik lihtne – Itella pakkus hea hinnaga kiiret tarnet ning saadetise jälgimisvõimalust, mis kasvatab klientide silmis usaldust ning lisab kasutajamugavust. Joost tõi lisaks kiirele tarnele veel välja tagastusvõimaluse olemasolu ja pakiautomaatide ilmakindluse. "Mitmekümne tuhande tootega e-poel on vaja, et tagastuslogistika toimiks kiiresti ja laitmatult. Laia võrgustikuga on nii tarne kui ka tagastus Soome turul mugav, kiire ja töökindel. Kuna oleme keskendunud ilu- ja kosmeetikatoodete müügile, on kriitilise tähtsusega ka temperatuur, kus pakke hoiustatakse. Posti pakiautomaadid asuvad Soomes siseruumides, mis on meie temperatuuritundlike toodete puhul äärmiselt oluline," sõnas Joost.

