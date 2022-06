Sisuturundus

Kõrge inflatsioon kergitab kindlustusjuhtumite taastamistööde hinda

Eelmise aasta kallimad kindlustusjuhtumid ulatusid eramajade puhul 75 000 euroni ja korterite puhul 10 000 euroni. Tänavu on need numbrid aga juba oluliselt suuremad, sest võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga on ehitushinnad kerkinud viiendiku võrra. Seega tasub tõsiselt mõelda kinnisvara kindlustamise peale, et õnnetusjuhtumi korral kindlustusseltsist abi saada.

Eramajade puhul olid eelmisel aastal peamisteks kahjujuhtumite põhjusteks tulekahju ning veekahjustused, näiteks torustike veelekked, elektrikilbis olev vesi, torustike lõhkemine ja -külmumine. Ühele korterile tekitas aga 10 000 euro suuruse kahju korteriühistu keskkütte torustiku lekkimine, nõudes ulatuslikke siseviimistluse taastamistöid. Ehitustööde ajal elas klient ajutises elukohas, mille üürikulu kattis vastavalt valitud kodukindlustuspaketile BTA Kindlustus. Omast taskust sellist kahju kinni maksta on paljude perede jaoks keeruline.

BTA Kodukindlustuse tootejuhi Katrin Stööri sõnul on tõepoolest inflatsioonimäära kiirest tõusust tulenevalt teiste hindade hulgas kallinenud ka kindlustusjuhtumite taastamistööd ning vaadates üldist tendentsi ei ole tõenäoliselt ehitustöödega seotud hinnad lähiajal ka langemas. „Sellest tulenevalt on veelgi olulisem, et inimesed mõtleksid kodu soetamisega paralleelselt ka kodukindlustuse peale, mis võimaldaks ootamatute olukordadega kergemini toime tulla,” lisab ta.

Enne kodukindlustuse lepingu sõlmimist tasub kindlasti selgeks teha oma vajadused. Näiteks koduse vara kindlustussumma sõltub otseselt kodus oleva vara väärtusest, mis vajab pärast õnnetust väljavahetamist. Samuti on Stööri sõnul oluline mõelda vastutuskindlustuse limiidi peale. „Elades 5. korrusel, võivad teie korterist alguse saanud kahju korral kannatada kõik neli alumist korrust. Seega võib remondisumma osutuda väga suureks, eriti arvestades tänast materjalide ja remonttööde maksumuse kallinemist,” selgitab ta.

Vastutuskindlustuse kindlustuskaitset saab laiendada ka väljapoole kodu. Vastutuskindlustuse laiendatud variandi puhul on kindlustuskaitse olemas ka juhul, kui alaealised lapsed peaksid juhtumisi tekitama teistele inimestele varalist kahju. Samuti kaitseb vastutuskindlustuse laiendus juhul, kui kahju põhjustatakse jalgratturina ja endale kuuluva elektritõukerattaga.

Väga oluline on kahjude ennetamine

Ootamatused ei meeldi kellelegi ja õnnetus ei hüüa tulles. Seetõttu on tähtis, et iga kinnisvaraomanik mõtleb korralikult läbi, kuidas oma kodus kahjude toimumise võimalused miinimumini viia. Tulekahjude ennetamiseks ja kiiremaks avastamiseks peab paigaldama vastavalt eeskirjadele suitsuandurid ning gaasiseadmete ja puuküttel toimivate kütteseadmetega ruumidesse tuleb lisada vingugaasiandurid. Vingugaasiandur annab signaaliga märku, kui eluohtliku vingugaasi kontsentratsioon ruumis tõuseb. Puuküttega köetavate kodude puhul tuleb tuhk koguda mittepõlevasse anumasse ning kuuma tuhka ei tohi asetada tuule kätte põlevate materjalide lähedusse.

Paljud tulekahjud on alguse saanud elektrisüsteemide amortisatsioonist või valesti ehitamisest. Seetõttu on väga oluline elektrisüsteemide korrashoid. Kui tekib selles osas kahtlusi või küsimusi, tuleb pöörduda professionaalse elektriku poole ning tellida temalt elektripaigaldiste ehitus ja nende kontroll.

Kindlustusseltside kogemuste põhjal saab suur hulk kahjusid alguse suurest tuulest. Seega tuleb tormi saabudes sulgeda aknad ning viia varju kõik esemed, mis võivad aiast, terrassilt või rõdult lendu minna. Äiksega on mõistlik ennetava tegevusena eemaldada elektrivõrgust kõik elektriseadmed.

Tähtis on ka torustike korrashoid. Pikaaegsed lekked põhjustavad hallitust ja samuti võivad soodsatel tingimustel hakata niisketes paikades arenema inimese tervisele ja hoone konstruktsioonidele kahjulikud hallitusseened, mille likvideerimine on väga kallis ettevõtmine ja nõuab sageli suuremahulisi töid. Torustike visuaalne kontroll aitab ennetada võimalikke lekkeid. Kui hoone üldiste konstruktsioonide püsivuseks loetakse 50 aastat ja rohkem, siis tehnosüsteemid ei ole mõeldud nii kaua püsima ning neid tuleb vastavalt amortisatsioonile vahetada.

BTA kodukindlustus kindlustab kliendi kodu ja koduse vara erinevate riskide vastu. Eramajal puhul on hoonega koos on kindlustatud kuni 20 m2 suurused hooned ja rajatised kuni 15 000 euro ulatuses, samuti tuleohutuspaigaldised, mis teenindavad hoonet või korterit. Kindlustus katab ka majja/korterisse sisseehitatud mööbli ja integreeritud köögitehnika ning kaasaskantava vara, nagu telefoni, arvuti ja fototehnika.

