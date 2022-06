ABB: roheliselt mõtlemine on loomulik ja kasumlik iga organisatsiooni jaoks

Juhtiv globaalne tehnoloogiaettevõte ABB edendab ühiskonna ja tööstuse ümberkujundamist, et saavutada tootlikum ning kestlikum tulevik. Ettevõttes on rakendatud „ABB 2030 jätkusuutlikkuse strateegia” ning nii juhtkond kui ka töötajad usuvad, et jätkusuutlik edenemine tähendab arengut tervislikuma ja edukama maailma suunas tulevikugeneratsioonide jaoks.

„Roheline mõtlemine ei ole tänapäeval enam mingisugune eriline mõtlemine, mida ainult väike osa ühiskonnast taga ajab. Kõigi ABB sidusgruppide jaoks on jätkusuutlik areng tähtis otseselt või kaudselt, olgu selleks kliendid, meie töötajad või tarnijad. Seega saab roheline mõtlemine olla ainult kasumlik. Ja meie töötajad on seoses keskkonnateemadega väga nõudlikud,” ütleb Kaspar Kreek, ABB töötervishoiu, -ohutuse ja keskkonna juht Balti riikides.

Ta lisab, et jätkusuutlikkus ja keskkonnasõbralikkus on grupi jaoks väga lai teema. Üldiselt öeldes seob kõik selle kokku „ABB 2030 jätkusuutlikkuse strateegia“, mis tähendab jätkusuutlikkuse kaasamine kõiges. „See tähendab arengut tervislikuma ja edukama maailma suunas tulevikugeneratsioonide jaoks ning vajaduste tasakaalustamist ühiskonna, keskkonna ja majanduse vahel. ABB jätkusuutlikkuse strateegial on neli põhilist osa: võimaldame vähese süsinikuga ühiskonda, hoiame kokku ressursse, edendame sotsiaalset arengut ning arendame ausust ja läbipaistvust.”

Ettevõttesiseselt on palju aastaid käinud tõsine töö nende põhimõtete saavutamiseks – vähendatud on süsinikujalajälge, parendatud jäätmete sorteerimist ning nende ringlust. Tööõnnetuste arv on kümne aasta jooksul vähenenud kolm korda, on parendatud süsteeme läbipaistvuse ja aususe tagamiseks. Väljapoole on kogu raske, kuid väärtusliku töö tulemuseks näiteks tunnustus „Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi“ kuldtasemena. Lisaks on ABB pälvinud Tööinspektsioonilt suurettevõtete „Hea Töökeskkond 2021“ tiitli.

ABB aitab klientidel CO2 jalajälge parandada

Kaspar Kreek nendib, et ABB klientidel on aina suurem soov vähendada oma CO2 jalajälge ning sel puhul saab ettevõtte neid aidata paljude oma toodetega. „Näiteks meie Eestis toodetavate mootorite ja sagedusmuundurite näol on tegemist suurimate CO2 jalajälge vähendavate toodetega kogu ABB laias portfoolios. Peale oma toodete pakkumise annab roheline mõtlemine ka suure eelise, kuna see on midagi, mida paljud kliendid eeldavad. Kliendid nõuavad näiteks ISO14001 sertifikaadi omamist, nad küsivad, mis on meie plaanid ja tegevused pikaajaliselt jätkusuutlikkuse valdkonnas, see kõik on tänapäeva ärimaailmas saamas enesestmõistetavaks.”

Samuti eeldavad ka ABB töötajad, et tööandja tegevused oleksid võimalikult keskkonnasõbralikud. Selle jaoks on tehtud juba palju investeeringuid energiatõhususse läbi LED-valgustusele ülemineku, päikeseparkide loomise ja rohelise energia sertifikaatidega elektrikasutuse katmises. Lähiajal investeeringud jätkuvad ka soojusenergia kasutuse optimeerimises ja rohelisemaks muutmises ning ABB Ability™ energiajuhtimise süsteemi implementeerimisel. Samuti on ABB Grupp loonud rahvusvaheliselt oma jätkusuutlikkuse strateegia, põhinedes ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidele (Sustainable Development Goals, SDG). ABB jätkusuutlikkuse strateegia toetab otseselt seitset ÜRO poolt määratud 17 eesmärgist ja kaudselt ka ülejäänud kümmet.

Töötajad hindavad kõrgelt keskkonnateemasid ja sellealaseid koolitusi

„Meie inimesed on tõesti seoses keskkonnateemadega väga nõudlikud, mis on ainult teretulnud. ABB-lt kui tööandjalt eeldatakse järjepidevat keskkonnaalaste probleemidega tegelemist ning globaalsete eesmärkide poole püüdlemist, olles üks teerajajatest. Pakume oma inimestele võimalikult palju infot ja koolitusi keskkonna teemade kohta, et hoida üleval kõrget teadlikkust,” räägib Kaspar Kreek.

ABB Balti riikide personalijuht Kadri Kruusaauk lisab, et ABB on dünaamiline organisatsioon, kus väärtustatakse erisusi, elukestvat õpet ning toetatakse töötajaid, pakkudes laias spektris arenguvõimalusi ning mitmekesist tööd. „Väärtustame töötajate heaolu, seega pöörame väga suurt tähelepanu töötajate tervisele: tervisekindlustus, sporditoetus, psühholoogiline nõustamine kontorites. Tegeleme pidevalt ja jätkuvalt ennetustööga märkamaks läbipõlemisohtu, tööstressi. Oleme töösuhetes paindlikud ning võimaldame vastavalt töö iseloomule kaugtöö võimalust. ABB-s on prioriteediks tööohutus, seda nii tootmises, kontoris kui ka kodukontoris.“

Rääkides inimestest, keda ABB enda ridadesse ootab, ütleb Kadri Kruusaauk: „ABB-s töötavad ja on oodatud liituma nutikad ja lahendustele orienteeritud inimesed, kes hindavad võimalust töötada rahvusvahelises organisatsioonis, mis pakub muuhulgas suurepäraseid võimalusi piirideüleseks koostööks kolleegidega. Hindame inimesi, kes ei pelga muudatusi, vaid pigem näevad neis võimalusi ning inimesi, kes ei karda väljakutseid.“

ABB Balti riikide värbamisjuhi Gerda Markuse sõnul on ühe suurepärase kollektiivi juures kõige olulisemad usaldusväärsus, enesejuhtimise oskus ja kohanemisvõime, mis toetavad töötaja järjepidevat arengut. „Ja see kõik on ABB-le väga omane. Tehnilistes rollides peame oluliseks loovust, kriitilise mõtlemise oskust ja analüüsivõimet ning mõtestamise ja probleemide lahendamise oskust, mis toetavad ABB eesmärkide saavutamist ühiskonna ja tööstuse ümberkujundamisel, et saavutada tootlikum ja jätkusuutlikum tulevik. Hindame kõrgelt mitmekülgsust ja usume, et just see on meie edu saladus.“

ABB on Eestis juba 30 aastat

Ühendades tarkvara oma elektrifitseerimise, robootika, automatiseerimise ja ajamite portfelliga, nihutab ABB tehnoloogia piire jõudluse uuele tasemele tõstmiseks. ABB tipptasemel saavutuste ajalugu on enam kui 130 aasta pikkune ning edu taga on ettevõtte 105 000 andekat töötajat enam kui 100 riigis. Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast. Ettevõtte tegevus jaotub nelja valdkonda: müük (tooted, seadmed, süsteemid), tootmine (mootorid, generaatorid, sagedusmuundurid), korrashoiuteenused (seadmed, süsteemid) ning äriteenused (finantsarvestuse-, hanke- ja personaliteenused ABB Grupi ettevõtetele). ABB on pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Foto: Markus Bertschi

Mõned näited ABB jätkusuutlikkuse eesmärkidest aastaks 2030 - Süsinikuneutraalsuse saavutamine oma tegevustes - Klientide aitamine CO2 emissioonide vähendamisel läbi portfoolio - Vähemalt 80% ABB toodetest on kaetud ringmajanduse põhimõtetega - 0% jäätmeid otsestest tegevustest lähevad ladestamisele - 0 tööõnnetust - Eesmärk saavutada parima töötajate pühendumusuuringu tulemus oma majandusharus - Jätkata tegevust täielikult läbipaistval ja aususel põhineval kultuuril