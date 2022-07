Kas sinu ettevõtte IT-juht saab sel suvel puhata?

Suvepuhkuste periood toob tavaliselt päevavalgele, kui hästi on ettevõtte IT juhitud. Üks hea sõber ütles kord väga tabavalt, et iga ettevõte on just täpselt nõnda hästi juhitud, kui hästi on juhitud sealne IT, räägib Telia IT teenuste juht Lauri Tiitus.

Infotehnoloogia pole ammu enam ainult IT-ettevõtete pärusmaa ning see mängib meie üha enam digitaliseerivas maailmas olulist rolli. Ometi on ikka veel ettevõtteid, kus IT on ettevõtte hierarhias vähetähtsal kohal ja „patsiga poisid“ toimetavad seal omaette. IT-juhi missiooniks ei saa enam olla vaid igapäevahaldus ja kulude optimeerimine, vaid tema töö peab toetama äri ja olema suunatud heade lahenduste pakkumisele.

Äri- ja IT-juhtimine peab olema omavahel kooskõlas

Kui ettevõtte IT-juht ütleb, et tööd on ütlemata palju ja tema ka sel suvel puhata ei saa, on see selgeks indikaatoriks, et IT-töö ettevõttes ei ole korraldatud kõige optimaalsemal viisil. Levinumaks põhjuseks on asjaolu, et IT-juht tegeleb ka n-ö tulekahjude kustutamisega, mis ei luba tal pikemalt eemal olla.

Need ajad on möödas, kui IT-juht tegeles peamiselt jooksvate asjadega ja keskendus pigem haldusküsimustele. Jooksvate probleemide lahendamine on helpdeski ülesanne. IT-juhil tuleb aga mõelda ärilise väärtuse loomise ja tehnoloogiliste arenduste peale ning vähem oluline pole juhtida äriprotsesse. Tal peab olema selge visioon, mis tagab ettevõttele konkurentsieelise läbi ettevõtte tehnoloogilise arendamisega seotud protsesside juhtimise.

IT-juht on eelkõige juht

Tuleb mõista, et IT-juht on juht suure algustähega. Tema ülesandeks on kaardistada ettevõtte vajadused ja ootused ning potentsiaal ja välja töötada strateegiline plaan. IT-juhi oluliseks missiooniks on juhtkonna nõustamine. IT-juht peab nägema seoseid, seal kus teised neid ei pruugi näha ning tegelema probleemide tekkimise juurpõhjuste, mitte tagajärgedega.

IT-juht vastutab oluliste arenduste kavandamise ja juhtimise eest. Samuti otsustab IT-juht, mil määral peab asju ettevõttesiseselt tegema ja mida on mõistlik hoopis majast välja anda

Tähelepanu tuleb pöörata ka optimaalse tööprotsessi väljatöötamisele. Töökorraldus peab olema selline, et ükski IT-tiimi liige ei oleks asendamatu ning see kehtib ka IT- juhi enda kohta. Tuleb arvestada sellega, et inimesed võivad jääda haigeks või vahetada töökohta ning kõigil peab olema võimalus lubada endale ka väljateenitud puhkust.

Puhkamine ei ole nõrkadele

Nagu paljud teisedki juhid, kipuvad ka IT-juhid tegelema mikromanageerimisega. IT-juht peaks võimalusel loobuma operatiivsel tasandil sekkumisest ning töö peab olema korraldatud nii, et kõik toimiks ka siis, kui teda ennast tööl parasjagu ei ole.

Kõige produktiivsem on puhanud töötaja. Tark juht mõistab, et kvaliteetne puhkamine on vajalik selleks, et töötajad piltlikult öeldes laeks akud täis, et pärast puhanult ühiselt taas pingutada ning maksimaalselt panustada. Kõik see käib ka IT-juhi kohta, kes peab aeg-ajalt puhkama, et tulla tagasi värskete innovaatiliste mõtetega, mis lõppkokkuvõttes ettevõtte omanikele vajaliku tulu toovad.