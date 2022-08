Kuidas hoida kokku elektrikuludelt?

Kuna elektriseadmete hulk nii meie kodudes, kontorites kui ka tootmistes on aastatega oluliselt kasvanud, on see omakorda kergitanud ka elektrienergia tarbimise hulka. Taevasse kerkinud elektrihind on pannud ettevõtjaid ja koduomanikke tõsiselt mõtlema energiakulude vähendamisele. Kuidas kahandada igapäevast energiakulu ning millised investeeringud tooksid säästu pikemaks ajaks?

Tegelikult on enamik energiasäästulahendusi kodudes ja kontorites kiired ja lihtsad, tuues juba järgmisel kuul väiksema arve ning seda sisuliselt lisainvesteeringuteta. Säästa on võimalik kõigil, sõltumata tänase tarbimise suurusest. Tootmisettevõtetes, kus tarbimine on seoses suurte seadmetega oluliselt mahukam, tasub mõelda energiat säästvatele investeeringutele, nagu taastuvenergialahendused, soojatagastusega ventilatsioonisüsteem, ökonoomsed LED-valgustused ning aja- ja liikumisanduritega valgustilahendused.

Kütet tuleb kasutada targalt

Kuna Eesti kliimas kestab küttehooaeg ligi pool aastat, kulub sinna ka kõige rohkem energiat. Igal küttesüsteemil on aga omad plussid ja miinused. Näiteks elektrienergial töötavate radiaatorite ja põrandakütte kasutuselevõtuks vajalik esmane investeering võib olla küll kõige väiksem, aga püsikulud on talvel kõrgema elektrihinna tõttu ka märkimisväärselt kõrgemad. Suur mõju on elektriarvele ka mõnusal soojal kivipõrandal, mida köetakse elektriga.

Vanast õliradiaatorist või elektripuhurist on märksa ökonoomsem lahendus õhksoojuspump, millel on ka suhteliselt ökonoomne jahutusfunktsioon. Kõige mõistlikum turul olev kütteliik on aga hetkel siiski alguses üsna suurt investeeringut nõudev maaküte, kus soojus võetakse otse maapõuest ning see ei nõua eraldi tootmist.

Ooterežiimil elektriseadmed tasub välja lülitada

Tänapäeva majapidamistes võib leida isegi kuni 20 seadet, mis on pidevalt ooterežiimil ja tarbivad elektrit mitte ainult aktiivse kasutamise ajal, vaid 24 tundi päevas ja 365 päeva aastas. Vastupidi levinud arvamusele võtavad ka ooterežiimil olevad seadmed elektrit, kuigi neid sel hetkel justkui ei kasutata. Erinevate uuringute andemetel võib ooterežiimil olevate seadmete tarbimine moodustada koguni kuni 10% elektriarvest! Seega minnes nädalavahetuseks väljasõidule või nädalaks soojale maale, tasub tõmmata kõik seadmed seinakontaktist välja. Samuti tuleks käituda ka tööl olles – nädala­vahetusteks ei tasu ooterežiimil seadmeid seina jätta, sest keegi peab ju selle kulu lõpuks kinni maksma.

Elektriseadmete tasuvusaeg on leti­hinnast olulisem

Uusi seadmeid ja masinaid soetades tuleb lisaks hinnale jälgida ka, kui palju selle ülalpidamine kasutusajal maksab. Kallim, kuid ökonoomsem masin tasub kindlasti ära. Kodutarbijatele saab tuua lihtsa näite: näiteks vahetades 20aastase külmiku uue energiatõhusa külmiku vastu, tuleb säästu aastas mitukümmend eurot (tänaste hindade juures võib summa mitmekordistuda!). Kodumasinate puhul tasub jälgida ka erinevaid režiime, näiteks ECO programmid käituvad elektri ja vee kasutamise puhul vägagi ökonoomselt.

Eelistage rohelist energiat

Elektripaketi valikul tasub alati kaaluda rohelise paketi võimalust, sest nii suurenevad investeeringud taastuvenergiasse, mis toob tulevikus sõltumatuse välisturgudest ning pikemas plaanis soodsama elektrihinna. Lisaks võib kindel olla, et keskkond on paremini hoitud ning olemasolevad loodusvarad otstarbekamalt kasutatud. Rohelise Energia valimine on üks lihtsamaid keskkonnasõbralikke muutusi, mida oma elus teha! Rohelise Energia tootmiseks kasutatakse Eesti Energias 100% taastuvaid energiaallikaid: vett, tuult, päikest ja biomassi.

Alandage kasutatava vee ja ruumide temperatuuri

Pesu ei pea pesema 60- ega 40kraadise veega, vaid kergelt määrdunud pesu puhul aitab ka 30kraadine tsükkel. Ühtlasi ei pea põrandakütte ega veeboileri temperatuur olema maksimumil. Boileri puhul piisab temperatuurist 55 kraadi ja seejuures väheneb katlakivi teke, mis mõjutab samuti boileri energiatarbimist. Ühe kraadi võrra temperatuuri alandamine ruumis tähendab ligi viieprotsendilist küttekulu alanemist.

Investeerides õigesse valgustisüsteemi, säästab palju

Energiatõhusa LED-valguslahenduse tasuvusaeg on tänasel päeval väga kiire ning investeering valgustusse tasub tihti ära vähem kui aastaga. Samamoodi on õige valgustus kasulik keskkonnale, inimeste tervisele ning heaolule. Tervishoiuasutustes või tootmistes, kus tuled peavad põlema 24 tundi ööpäevas, võib valgustuse osa elektrikuludest olla koguni pool. Valgustite puhul on väga oluline ka, et need eraldaksid maksimaalselt valgust ning mustus ja tolm valgusteid ei hämardaks.

Targad seadmed ja korrapärane hooldus

Erinevad pakkujad on turule tulnud mitme targa lahendusega, mis muudavad elektri kasutust korralikult vähemaks. Nutikas termostaat ei küta kunagi tühje ruume ning seda saab sünkroniseerida ilmaga. Nutikas arvesti aga võimaldab jälgida hoone energiakasutust seadmete kaupa, aidates leida võimalusi säästmiseks. Kui süsteeme korrapäraselt hooldada ja puhastada, on selgemast selgem, et lahendus töötab mitu aastat ja annab mitusada eurot säästu.

Tarbida tasub teadlikult!

Kuna kogu Eesti on üle viidud kaugloetavatele tunnipõhistele arvestitele, saavad Eesti Energia kliendid tunnise täpsusega iseteenindusest või mobiilirakendusest vaadata, kuidas on nende elektritarbimine ajas muutunud ning võrrelda seda nädala, kuu või aasta lõikes. Hoides tarbimisel pilku peal, näeb täpselt, millist mõju on arvetele avaldanud näiteks energiasäästlikumad kodumasinad või kütteperioodi algus. Lihtne nipp: ärge täitke kunagi veekeetjat üle, vaid keetke täpselt nii palju vett, kui vajate. Säästes tarbides vähemalt ühe kilovatt-tunni, mõjutab see elektriarvet kolmekordselt, sest säästetud elektrienergia võrra väheneb ka makstav võrgutasu, elektriaktsiis ja taastuvenergiatasu.