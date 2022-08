Kuidas valida arvutit, mis ei raiskaks su aega ja raha?

Aeglane arvuti võib pikendada tööpäeva, muuta ühe ülesande täitmise aja mitu korda pikemaks või üleüldse tekitada käega löömise tunde, sest head mõtted jõuavad ununeda enne, kui saad need kirja panna. Kui oled valinud endale parimad töötajad, siis anna neile ka parimad töövahendid. Pidevalt probleemne arvuti tekitab töötajates frustratsiooni ja tunnet, et nende aeg ei ole piisavalt oluline. Flex Sülearvutikeskuse tegevjuht Rainer Ploom toob välja mõned soovitused, millest uue sülearvuti valikul lähtuda.

Arvesta tulevikutrendidega, mitte tänase päevaga

Uut sülearvutit valides ei tasu mõelda sellele, millist arvutit vajad täna, vaid valida kohe veidi võimsam mudel ja mis ka paari aasta pärast veel piisavalt hea tundub.

Töö kolib aina enam pilve. Enam ei ole vaja suurt kõvaketta mahtu, kuid selleks, et kõik programmid sujuvalt ja kiirelt töötaksid, vajad kindlasti palju operatiivmälu ehk RAM-i. Kui juba uut arvutit ostad, siis vali mudel, millel on vähemalt 16GB mälu, nii saad kindel olla, et arvuti ei hakka sinu tööd aeglustama, kui on korraga mitmeid programme ja aknaid avatud.

Monitor tõstab produktiivsust

Uuringud näitavad, et suurem ekraan tõstab töötaja produktiivsust olulisel määral, seega tasub teatud ametikohtadele kindlasti ka monitor hankida. Näiteks ütleb üks uuring , et Excelis töötades võtab lahtrite kopeerimine ja kleepimine väikesel ekraanil aega 42.6 sekundit vs suurel ekraanil 20.7 sekundit, mis on 105% kiirem.

Kõige populaarsemad on 27 ja 34" monitoride mudelid, kuhu mahub korraga mitu akent ekraanile. Uut monitori valides tasub kindlasti tähelepanu pöörata, et see oleks USB-C ühendusega, mis sama kaabliga arvutit ka laeb. Nii on arvuti aku alati täis ja koosolekuteks või kliendiga kohtumiseks valmis.

Garantii ja töökindlus on olulised

Tööarvutiks vali kindlasti korralik äriklassi seeria sülearvuti, nii saad kindel olla, et arvuti on kvaliteetne ja vastupidav. Äriklassi sülearvutitel on 3 aastat garantiid, nendega on harva probleeme ja enamasti lahendatakse need kliendi juures kohapeal.

Vaheta arvuti välja enne, kui see sinu raha raiskama hakkab

Vana ja aeglase arvutiga võrreldes hoiab uus sülearvuti ühel töötajal tööaega kokku vähemalt 10 minutit päevas. Aasta peale teeb see kokku 40 töötundi, mis keskmise palga juures tööjõukulusid arvestades tähendab 500 € aastas raisatud tööaega. Nii, nagu autot vahetatakse 5 aasta tagant, võiks arvuti uue vastu vahetada iga 3 aasta tagant. Uus arvuti on kiire, uus tehnoloogia pakub paremat turvalisust ja uusi võimalusi, aku peab terve päeva vastu, töötajad on õnnelikud ja töö saab kiiremini tehtud.

Kuidas siis ikkagi aru saada, milline arvuti on see, mis kõigile eelnevatele soovitustele vastab?

Hetkel on sülearvutite maailmas põnev aeg, sest just saabusid müügile uued 2022. aasta mudelid, mis on veelgi võimsamad ja kergemad, arvestavad praeguse pandeemiajärgse liikuva ja paindliku töökorraldusega. Flex Sülearvutikeskuse tegevjuht Rainer Ploom jagab ideid, milliseid mudeleid julgeb tema kindlasti soovitada:

- Kui vajad arvutit nii-öelda keskmisele töötajale, kes teeb natuke üht ja natuke teist, aga kasutab reeglina klassikalist kontoritarkvara ja videokõnede lahendusi, siis heaks ja vastupidavaks tööloomaks on Lenovo ThinkPad L14 Gen3

Lenovo ThinkPad T14 on kindlasti parim valik inimesele, kes liigub palju ringi ja kellel on vaja arvutit, mille vastupidavuses ei tohi kahelda – näiteks kannatab see välja nii mahapillamise kui ka vee peale ajamise.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon – üks kõige uhkemaid ja ilusamaid äriklassi tippmudeleid, mis Lenovo kunagi teinud. X1 Carbon on ehitatud ülimalt kergest, kuid samas tohutult vastupidavast magneesiumi ja süsinikkiu segust ja tänu sellele kaalub arvuti vaid mõned grammid üle ühe kilo. Selle jõudlus on suurepärane, kuid selle juures näeb see esinduslik välja ning sobib kokku liikuva tööstiiliga.

Apple Macbookide valikus on kohale jõudnud uued Macbook Airid ja Pro 13 mudelid. 13-tolline mudel on kompaktne ja mugav, kuid soovitame valida pigem Macbook Pro 14 mudeli, mis on pisut kallim, kuid pakub paremat ekraani ja rohkem võimsust. Apple Macbook Pro seeriale on hetkel kampaania, kus arvutiga saab kaasa 3-aastase garantiiperioodi.

