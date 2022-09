Telia Digital Hubi kandvaks teemaks on teaduse ja erasektori sünergia

Telia Digital Hub 2021 Foto: Erlend Štaub

Eesti suurima digitaliseerimiskonverentsi Digital Hub üheks oluliseks teemaks on sel aastal äri- ja teadusmaailma vaheline koostöö ning arutleme selle üle, kuidas kiirendada uuenduslike lahenduste loomist, et läbi Eesti ettevõtete innovatsiooni tõsta meie riigi konkurentsivõimet.

Digitaliseerimise konverents Digital Hub, mis toimub juba kolmandat korda, toob 9. novembril Kultuurikatlas taas kokku mainekad visionäärid ja juhtivad arvamusliidrid Euroopast ning Eesti teadus- ja tehnoloogiamaastikult. Konverentsi korraldab Telia koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning sel aasal liitus projektiga ka uus partner, kelleks on Net Group.

Telia ärikliendiüksuse juht Holger Haljand toob välja, et eduka ja jätkusuutliku ettevõtluse võtmesõnadeks on targad lahendused ja digitaliseerimine. “Korraldame Digital HUBi mõeldes tulevikku loovatele ettevõtetele. Uued tehnoloogiad võimaldavad luua aina rohkem uudseid lahendusi, kuid selleks,et saaksime riigina kiiremini areneda, tuleb luua parem sünergia teadusarenduse ja ettevõtluse vahel. See on ülikriitiline, et riik ja ettevõtted teeks selles vallas rohkem koostööd, sest innovatsioon on meie kõige olulisem konkurentsieelis, et aina kiiremini globaliseeruvas maailmas edukas olla“.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan tõi välja, et Eesti on üks arenenumaid ning innovaatilisemaid digiühiskondi maailmas. “Meil on olemas talendid, teadmised ja oskused loomaks lahendusi, mis on ainulaadsed kogu maailmas. Selleks, et Eestist saaksid võrsuda esmaklassilised tooted ja teenused on võtmesõnaks koostöö. Seda nii äri- ja teadusmaailma kui ka avaliku sektori vahel,” ütles minister. Ta lisas, et ehkki Eesti on väike riik, luuakse siin nutikaid lahendusi, mis leiavad rakendust maailma erinevates paikades. “Eesmärgiga teha tööd targemalt, kasvatada lisandväärtust, parendada ressursside kasutamise tõhusust ja Eesti ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet tuleb leida võimalusi protsesside automatiseerimiseks ning digitaliseerimiseks. On tähtis, et erinevad sektorid jagaksid parimaid praktikaid, et panna üheskoos alus uutele edulugudele, mis aitaks Eesti majandusel kasvada ning mille üle saavad Eesti inimesed uhkust tunda,” sõnas Järvan.

Päeva avab Eesti Vabariigi president Alar Karis. Teiste hulgas astuvad üles endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, Telia Company president ja tegevjuht Allison Kirkby, Tartu Ülikooli professor ja arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo, EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse esimees Lauri Lugna, Skeleton Technologies juht Taavi Madiberk ja paljud teised eksperdid ja arvamusliidrid.

Konverentsi esimene diskussioon on pühendatud sellele, kuidas teadus ja tehnoloogia toimivad riikide konkurentsivõime alustalana. Arutame, miks on oluline panustada teadusesse ja tehnoloogiasse, kuidas saame nende abil luua konkurentsivõimelise ühiskonna ning mil moel toimib teadus-arenduskoostöö ja tehnoloogia julgeolekutagatisena.

Päeva fookusteemaks on teaduse ja ettevõtluse koostöö uute toodete ja teenuste arendamisel. Selleteemalises arutelus keskenduvad esinejad küsimusele, kuidas koostöö ülikoolide, ettevõtete ja riigi vahel paremini tööle saada ning illist rolli peaks kandma riik, et ettevõtluses toimuks innovatsioon.

Net Groupi asutaja ja tegevjuht Priit Kongo tõi välja, et seistes igapäevaselt Eesti ettevõtete kõrval, kes soovivad teha digitaliseerimise teekonnal julgeid samme, näeb ta, et ideid on juhtidel palju ja IT on olenemata sektorist igal pool sees. “Ideede rohkuse juures on palju suurem väljakutse leida mõistlik ja äriliselt tasuv lahendus. Uute tehnoloogiate mitmekesisuse juures on muutunud meie kõrge tehnilise kompetentsiga kolleegide oskus tõlkida teaduse ning tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi äride keelde olulisemaks kui iial enne, et päriselt väärt ideed saaksid tarkvaraarendusega lahendatud ja lõpuks tehtud investeering tasuks ennast ka ära,“ sõnas Priit Kongo.

Päevased diskussioonid on jagatud viide teemaplokki: digitaliseerumine, tehnoloogia, küberturvalisus, IT juhtide klubi ja Guru Bar

Juttu tuleb näiteks sellest, kas digitaliseerimine on lihtsalt üks kinnisidee või see tugineb siiski tegelikule vajadusele. Arutame, kuidas ehitada WAR-Proof IT-süsteemi ning räägime sellest, kuidas on küberkaitse roll riigikaitses viimasel ajal arenenud.

IT juhtide klubis, mida modereerib ajakirjanik Johannes Tralla, on taas oodata põnevaid väitlusi.

Üheks süvenevaks probleemiks IT sektoris on heade spetsialistide puudus ning päeva lõpus toimub arutelu pealkirjaga “Mida teha, kui startupid võtavad kõik töötajad?”, kus oma mõtteid jagavad Telia personalijuht Ingrid Viinapuu ja SMITi asedirektor tugiteenuste valdkonnas Agne Aija.

Külalisi usutleb Guru Baris taas zone.ee resident-häkker Peeter Marvet. Ürituse EKSPO-alal on kohal juhtivad tehnoloogiaettevõtted, kes tutvustavad oma uusimaid lahendusi.

