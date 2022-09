Margus Vaino: tehnoloogia on minu tõeline kirg

Tehnoloogiasektor on astumas uude ajastusse, kus ühest küljest avanevad tänu 5G-le ja IoT lahendustele uued võimalused, teisalt muutub järjest olulisemaks küberturvalisus. Ettevõtted vajavad üha enam paindlikke IT lahendusi ning just see valdkond on viimastel aastatel olnud Telia üheks selgeks prioriteediks.

Mais liitus Teliaga Margus Vaino, kelle eesmärgiks on arendada Telia IT ja küberturvalisuse teenuste valdkonda.

Margus omab pikaajalist kogemust tehnoloogia- ja IT-teenuste sektoris. Varasemalt juhtis ta Eesti IT idufirmas Eurora Solutions globaalset müügiorganisatsiooni ja vastutas äriarenduse eest, enne seda juhtis Margus Elisas ärikliendiüksust ning töötas Santa Monica Networks tegevjuhina.

Margus on olnud Telia suurklientide segmendijuhtimise üksuse juht juba mitu kuud ning uurisime tema käest, milliseid võimalusi ja väljakutseid ta IT- ja tehnoloogiasektoris näeb.

Kus on oodata suuremaid hüppeid tehnoloogias?

Märksõnadeks on 5G ja tehisintellekt. Kui tuli 3G või 4G, siis ei suutnud keegi ette näha, mis hakkab juhtuma. 5G mõju me täna veel 100% hinnata ei suuda, aga kindlasti avab see juba lähitulevikus palju uusi võimalusi. Masinõppe ja tehisintellekti rakendamisel saame panna andmed ja tehnoloogia enda eest tööd tegema.

Eesti üheks järgmiseks sammuks võiks olla olemasolevate andmete efektiivsem kasutamine. Näiteks miks ei võiks tulla tuludeklaratsioonide esitamise perioodil teavitus, et andmed maksude kohta on Maksu- ja Tolliameti süsteemi laekunud ning deklaratsiooni esitamiseks midagi lisaks tegema ei pea? Praegu peab selle asemel Maksu- ja Tolliameti veebilehele sisse logima, viis klõpsu tegema ja alles siis on andmed esitatud.

Detsentraliseeritus ja suurem privaatsus on järgmised olulised suunad. Näiteks üks selgelt alahinnatud valdkond on plokiahel. See on detsentraliseeritud, hajutatud ja avalik andmebaas, mis võimaldab erinevatel osapooltel tehinguid efektiivselt kontrollida ja kinnitada. Selle kasutusele võtmine muudab oluliselt protsesse ning äride efektiivsust. Tehnoloogiliset on see tegelikult küps, aga äriliselt ei ole veel liiga laialt kasutusele võetud.

Kuhu IT-äri liigub?

IT-äri mõjutab üldises mõttes kaks suurt trendi – standardiseerimine ja konsolideerumine. Standardiseerumine väljendub selles, et IT lihtsustub kasutaja jaoks, aga samas tehnoloogiline keerukus kasvab. See, mis toimub „karu kõhus“, muutub üha keerukamaks.

Tehnoloogia arengu kõrval tuleks keskenduda ka muutuste juhtimisele, sest see on sageli alahinnatud.

Millist rolli täidab IT täna äris tervikuna?

Digitaliseerumine, tehnoloogia kiire areng ja ettevõtete üha spetsiifilisemad vajadused suurendavad IT olulisust. IT ei ole enam lihtsalt üks toetav funktsioon ettevõttes. Äri ja IT on omavahel läbipõimunud. IT aitab arendada uusi võimalusi ja lahendusi ettevõtte klientidele ning luua konkurentsieelist. Tarkade IT-lahenduste abil on võimalik viia organisatsiooni tegevus ja areng täiesti uuele tasemele.

Milline on suurim väljakutse IT-sektoris Eestis?

Üheks süvenevaks probleemiks on tööjõupuudus IT-sektoris. IT-le spetsialiseerunud ja suurtel ettevõtetel on lihtsam häid spetsialiste hoida ja nende kompetentsi arendada, sest nendes ettevõtetes on rohkem arenguruumi, stabiilsust ja võimalusi katsetada innovaatilisi lahendusi. Ettevõtte jaoks, kelle fookus on hoopis mujal, on seda kindlasti keerulisem teha. Väärtusahelas järgmisele tasemele liikumine eeldab suuremat know-how’d ja kompetentsete, kogemusega inimeste panust.

Millist trendi IT-teenustes näed?

Nõudlus IT-kompetentsi järele on suur ning ettevõtted järjest julgemalt usaldavad oma IT partneri kätte. Teises kvartalis jõudsime IT-teenustes rekordtasemele. Samal ajal oli klientide rahuloluindeksi tulemus läbi aegade parim. See annab kindlustunde, et liigume õiges suunas ja see, mida klientidele pakume, läheb nendele korda.

Turuliidrina on meil palju võimalusi – saame mõjutada turgu ning kaasata endaga erinevaid ettevõtteid ja võtmeisikuid. Aga ka vastutus on samal ajal väga suur. Seega peab kõik, mida teeme, olema väga hästi läbi mõeldud.

Millega Telia Sinu hinnangul täna IKT-maailmas eristub?

Telia on küberturvalisuse teema selge eestvedaja sektoris. Oluline on panustada mitte ainult küberturbe lahenduste arendamisse, vaid ka inimeste ja ettevõtete harimisse, mille Telia on oma missiooniks võtnud, sest sageli on nõrgaks lüliks mitte tehnoloogia, vaid inimesed. Rõõm on näha, et panus kannab ka vilja, sest nagu näitas eelmise aasta lõpus tehtud uuring, tegi Eesti ettevõtete küberteadlikkuse tase suure hüppe.

Mis on suurim õppetund või kogemus varasemast, mille võtsid Teliasse kaasa?

Kliente ei tohi ära unustada! Suuremates firmades on sageli kalduvus keskenduda sisemistele protsessidele ja kapselduda oma tegevustesse ning klient ja tema vajadused jäävad tahaplaanile. Tegelikult on klient kõige olulisem ja tegutseme ju selle nimel, et meie klientidel läheks hästi.

Tehnoloogia on minu tõeline kirg ning ka vabal ajal eraldun arvuti taha, et midagi häkkida, administreerida või katsetada mõnda uut tehnikavidinat. Meie eesmärk Telias on aidata klientidel tõlgendada tehnoloogia võimalusi nende äri jaoks ning teha seda võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt.