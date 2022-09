Sisuturundus

Ecomexpo’22

20. september kell 5:00







Vilniuses leiab aset Balti riikide üks suurimaid e-kaubanduse konverentse

29. septembril toimub Vilniuses Litexpo messikeskuses juba kümnendat korda e-kaubanduse mess, mis on tänavu uuenenud ja nime muutnud. Selleaastane Ecomexpo’22 konverents-mess on varasemast veelgi mahukam, inglise keeles ja ootab osalejaid kõikidest Balti riikidest nii messiüritustele kui ka internetiülekandeid vaatama. Tänavuse messi fookuses on e-kaubanduse eksport.

“E-kaubandus tõusis pandeemia ajal enneolematutesse kõrgustesse, kuid olukord nii maailmas kui ka Balti riikides on hakanud normaliseeruma ja naasma pandeemiaeelsele tasemele. See tähendab, et paljude kauplejate jaoks on müüginumbrid langenud. Sellises olukorras on kõige tähtsam otsida võimalusi nende taastõstmiseks ning üheks vahendiks on geograafiline laienemine,” kommenteeris Ecomexpo’22 korraldaja ja digitaalturunduse lahendusi pakkuva ettevõtete grupi All Digital group juht Deividas Talijūnas.

“Seetõttu pühendame tänavuse konverentsi e-kaubanduse ekspordile. Konverentsil jagavad oma kogemusi e-kaubandust eksportivad suured veebiturud, ettevõtted ning digiturunduse eksperdid. Lisaks konverentsile toimub ka mess, mis pälvib iga aastaga üha rohkem tähelepanu ja on aina edukam. Mess on suurepärane platvorm kasulike sidemete loomiseks ja teenusepakkujate leidmiseks, sest osalejate hulgas on suurimad e-kaubanduse ettevõtted ning kaubandusega seotud Baltikumi ja Euroopa kaubamärgid.”

Balti riikide eripäraks on ekspordivajadus

Pigu HobbyHall Groupi juhatuse liige Daniel Ropers uurib oma ettekande ajal e-kaubanduse olukorda Balti ja Lääne-Euroopa riikides ning jagab mõtteid eelolevast aastast.

“Lääne-Euroopa ja Baltikumi e-kaubanduse turg on ühtaegu sarnane ja erinev: tarbijate vajadused ja e-kaubanduse loodud väärtus on sarnased kõigi maailma arenenud riikidega. Suurim erinevus Baltimaade ja lääne vahel on aga e-kaubanduse mahud: need on siin väga väikesed, mistõttu on ettevõtetel äri kasvatamiseks ja kogu potentsiaali ära kasutamiseks vaja siseneda teistele turgudele,” nentis Ropers.

Kui uurida, millised on suurimad väljakutsed nüüd, mil Balti riikide ettevõtteid ootab ees keeruline majanduslik ja geopoliitiline olukord, sõnas Ropers, et väljakutseid küll jagub, ent neid on vähem kui traditsioonilistel ettevõtetel: “Inflatsiooni kasv ja energiahinnad on ülikõrged ning see tähendab, et ostjad kulutavad järgmise aasta-kahe jooksul vähem raha kui pandeemia-aastatel. Kuid e-ettevõtted on ja jäävad traditsioonilistest ettevõtetest paremasse seisu, sest veebis ostlemine säästab raha ja aega, loob tingimused soodsaima ja sobivaima toote valimiseks ja kiireks ostude tegemiseks nin laseb inimestel rohkem aega tööl või pereringis veeta.

Pigu HobbyHall Groupi juhatuse liikme sõnul ootavad suurimad väljakutsed ees väiksemaid e-kaubanduse ettevõtteid ja ettevõtjaid, kellel ei pruugi majandus- ja energiakriisi tõttu olla piisavat puhvrit, et edukalt tegevust jätkata ja klientidele jätkuvalt häid pakkumisi teha. Nende ellujäämisvõimalus sõltub suuresti nende valmisolekust ja avatusest teha koostööd konkurentidega kõigis Balti riikides, et pakkuda maailma suurriikidest konkurentsivõimelisemat hinda ning suuta võistelda piirkonnas domineerivate rahvusvaheliste tegijatega.

Teemaks on turundus ja veebiturud

Konverentsil esinejad ja osalejad pööravad tähelepanu ka e-kaubanduse turundamisele. Paysera kaasomanik Andrius Lučiūnas ütles, et konverentsi eesmärk on leida vastused sellele, kuidas mõõta turundustegevuste efektiivsust, kuidas kahekordistada tulemusi võimalikult väikese vaevaga võimalikult lühikese aja jooksul ning miks enamik Baltikumi e-kaubanduse ettevõtetest nii vähe teenivad.

Reklaamiteemat puudutab ka Andrius Valatka ettevõttest Orbio World: “Ühte ainuõiget teed eduni ei ole olemas, sest mõjutavaid faktoreid on palju. Nende hulka kuuluvad tootevalik, logistika, reklaam, lokalisatsioon ja palju muud,” selgitas Valatka.

Smart Brands Labi juht ja asutaja Tomas Unikauskis teeb konverentsil ettekande viiest levinumast probleemist, millega väikesed kaubamärgid Amazonis müüki alustades kokku puutuvad. Unikauskise sõnul on tal plaanis jagada asju, mida Smart Brands Lab on peale viieaastast Amazonis tegutsemist õppinud.

Ecomexpo'22 (varasema nimega E-commerce) toimub selle aasta 29. septembril Vilniuses Litexpo messikeskuses. Näitust kantakse üle ka veebis. Ürituse ja otseülekande pileteid saab osta siit.